国际原子能机构：朝鲜疑似重启宁边核反应堆

（德国之声中文网）国际原子能机构（International Atomic Energy Agency）发布年度报告指出，朝鲜似乎已重启一个反应堆，并称该反应堆已经提炼出用於核武器的钚。

美联社报导，2009年国际原子能机构的观察员遭驱逐出境後，国际原子能机构就无法进入朝鲜，朝鲜随後就推进其核武计划，立即恢复核测试。

朝鲜最後一次的核测试是在2017年。现在国际原子能机构只能以远端观察的方式，来了解朝鲜的核活动，大部分是透过卫星影像。这项年度报告指出，从2018年12月初到2021年7月初，没有迹象表明反应堆在运行，然而，自7月初以来，一直有迹象表明，有反应堆在运行，其中包括冷却水的排放。

国际原子能机构6月曾指出，有迹象表明宁边可能有活动迹象，显示朝鲜可能从废反应堆燃料中分离出可用于核武器的钚。而从2018年12月直2021年7月初，该反应堆似乎没有活动。

国际原子能机构称，这个动向「令人深感不安」，且明显违反联合国安理会决议。报告提到，「新迹象显示，5兆瓦的反应炉和放射化学（加工处理）实验非常令人忧心」，并指出，在平山郡的铀矿和工厂，有挖矿和浓缩的运作迹象。

《华尔街日报》引述拜登政府一位高级官员称，美国也认为国际原子能机构披露的动向令人不安。该官员表示：「这份报告凸显出迫切需要开展对话和外交活动，这样我们才有可能实现朝鲜半岛的完全无核化。」

至於朝鲜驻联合国代表团并未回覆《华尔街日报》的评论请求。报导指出，在美军撤离阿富汗及伊朗核协议谈判陷入僵局之际，国际原子能机构这项关於朝鲜核活动的年度报告，为拜登政府增加了新挑战。

（美联社丶华尔街日报）

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