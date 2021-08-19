 国际原子能机构：朝鲜疑似重启宁边核反应堆 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.08.2021

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国际原子能机构：朝鲜疑似重启宁边核反应堆

联合国原子能监督机构在一份年度报告中指出，朝鲜似乎已重新启动一个用来制造核武的核反应堆，称朝鲜可能藉此扩大其核武器库。报告中还提到了什麽？

Nordkorea Atomkomplex in Yongbyon

今年3月，有卫星照片揭露朝鲜宁边的核设施仍在运转。（资料照片）

DW.COM

朝鲜周四向日本附近海域发射导弹，日本首相菅义伟表示将在下个月访问美国时与拜登「彻底讨论」朝鲜问题; 韩国也将召开国安紧急会议。

近来很少在公开场合露面的朝鲜最高领导人金正恩主持了一次朝鲜军事会议，会议就提升该国核能力进行了讨论。

这看起来不是好迹象：在距离白宫权力交接仅有数天的时候，朝鲜领导人金正恩对华盛顿示强。

（德国之声中文网）国际原子能机构（International Atomic Energy Agency）发布年度报告指出，朝鲜似乎已重启一个反应堆，并称该反应堆已经提炼出用於核武器的钚。

美联社报导，2009年国际原子能机构的观察员遭驱逐出境後，国际原子能机构就无法进入朝鲜，朝鲜随後就推进其核武计划，立即恢复核测试。

朝鲜最後一次的核测试是在2017年。现在国际原子能机构只能以远端观察的方式，来了解朝鲜的核活动，大部分是透过卫星影像。这项年度报告指出，从2018年12月初到2021年7月初，没有迹象表明反应堆在运行，然而，自7月初以来，一直有迹象表明，有反应堆在运行，其中包括冷却水的排放。

国际原子能机构6月曾指出，有迹象表明宁边可能有活动迹象，显示朝鲜可能从废反应堆燃料中分离出可用于核武器的钚。而从2018年12月直2021年7月初，该反应堆似乎没有活动。

国际原子能机构称，这个动向「令人深感不安」，且明显违反联合国安理会决议。报告提到，「新迹象显示，5兆瓦的反应炉和放射化学（加工处理）实验非常令人忧心」，并指出，在平山郡的铀矿和工厂，有挖矿和浓缩的运作迹象。

《华尔街日报》引述拜登政府一位高级官员称，美国也认为国际原子能机构披露的动向令人不安。该官员表示：「这份报告凸显出迫切需要开展对话和外交活动，这样我们才有可能实现朝鲜半岛的完全无核化。」

至於朝鲜驻联合国代表团并未回覆《华尔街日报》的评论请求。报导指出，在美军撤离阿富汗及伊朗核协议谈判陷入僵局之际，国际原子能机构这项关於朝鲜核活动的年度报告，为拜登政府增加了新挑战。

（美联社丶华尔街日报）

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