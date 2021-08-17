国际刑警组织选举新领导 阿联酋、中国人选受质疑

国际刑警组织本周将开会选举新的主席和执委会。人权组织和一些西方国家议员警告：该组织的全球警事网络可能沦为受专制国家政府控制的"长臂"。
（德国之声中文网）国际刑警组织周二（11月23日）开始在伊斯坦布尔召开大会，补选出部分执行委员和主席。候选人有的来自专制政权及人权记录糟糕的国家。批评人士指出，如果这样的候选人当选重要官职，他们的国家将利用国际刑警组织的全球影响力来缉拿流亡在外的异见人士、甚至国内的政治反对派。
两位人选尤其引来批评：竞选国际刑警组织主席的阿联酋内政部总监察长莱西（Ahmed Nasser Al-Raisi）和竞选执委的中国公安部国际合作局副局长胡彬郴。主席和执委会制定该组织的政策和方针，并监督负责日常事务的秘书长的工作。现任秘书长是德国人斯托克（Juergen Stock）。
莱西已经是国际刑警组织执委会成员。他上周六在社交媒体上发帖称，阿联酋在国内和国际上均重视保护人权。但人权组织MENA新发布的报告揭示，阿联酋安全部门有系统地侵犯人权，记者、律师和活动人士被"失踪"、遭受酷刑、被恐吓、任意拘押。莱西在5个国家面对刑事指控，包括国际刑警组织总部所在地法国，以及此次大会举办地土耳其。
胡彬郴效力的中国政府，则被怀疑利用国际刑警组织追捕流亡异议人士以及让本国公民"消失"。由人权团体以及不同国家议会不同党派组成的"对华跨国议会联盟"（IPAC）已经公开发声，强烈反对将胡彬郴选入国际刑警组织执委会。在一封写给国际刑警组织的信中，该联盟指出，"让国际刑警组织被用作中国政府压迫政策的工具对其国际地位造成严重的伤害。"
英国《卫报》引述人权团体"保护卫士"组织的话说，胡彬郴任职的中国公安部国际合作局主管了中国在海外追捕嫌犯的"天网"和"猎狐"行动。该局曾派出工作组前往海外"恐吓并骚扰海外华人"，迫使他们"自愿"回中国投案。 "保护卫士"组织11月15日发布的一份报告指出，自2000年至2020年间，中国发布的"红色通缉令"增加了10倍。
异见人士主要担心的一点是，国际刑警组织的"红色通报"未来有可能被滥用。它意味着被通缉的嫌疑人可在全球任何地方被逮捕。国际刑警组织强调，如有成员国要求将嫌疑人列入红色通报，都会经过严格的合规审核，该组织不得采取任何有政治、军事、宗教或种族性质的介入或行动。但批评人士认为，国际刑警组织过去曾被其成员国政府利用来达到政治目的，而在新领导下情况可能会变得更糟糕。
此外，国际刑警组织前主席孟宏伟的命运可能也会影响到胡彬郴竞选的前景。2016年，时任中国公安部副部长孟宏伟当选国际刑警组织主席，两年后他在一次回国期间失踪。次年，孟宏伟被开除党籍。2020年1月，他被以受贿200多万美元的罪名判刑13年零6个月。
孟宏伟的妻子和孩子目前生活在法国。她非常不满际刑警组织在孟宏伟因不明原因失踪的情况，迅速接受了他的"辞呈"并立即任命了继任。她上周接受美联社采访时说，孟宏伟遭遇的是政治清洗；他长年的同事胡彬郴如果到国际刑警组织任职，可能前途未卜，因为在人性和党性之间，胡彬郴很难两全。她说，"有一天，胡彬郴先生会不会也像孟先生这样被消失呢？ "
中国外交部发言人赵立坚上周三在例行记者会上被问到胡彬郴竞逐国际刑警组织执委的问题时表示，中国推荐合适人选竞选国际刑警组织执委。他说，"国际刑警组织是打击跨国犯罪的专业组织，不应受到政治等因素的干扰。"
（美联社等）
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