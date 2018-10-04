国际刑警组织主席孟宏伟失踪 妻子在法国报案

（德国之声中文网）孟宏伟的妻子目前居住在法国里昂，即国际刑警组织总部所在地。

孟宏伟现任中国公安部副部长。2016年11月，他当选国际刑警组织主席，任期四年，截至2020年。他也是国际刑警组织自成立以来首位来自中国的主席。

中国的司法系统被要求忠诚于党，孟的当选引发舆论对国际组织公正性的质疑和担忧。

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今年4月，中国新华网报道，公安部的"领导信息"栏目近日更新显示，公安部副部长孟宏伟已不再担任公安部党委委员。在公安部官网上的“重要活动和讲话中”，有关孟宏伟的最新的信息发布日期是8月28日，内容是孟宏伟在8月23日在北京会见新加坡内政部第二常任秘书黎忠汉。

据“欧洲1号区域”（Europe1）等法国媒体报道，孟的家人称，自孟宏伟9月29日前往中国后，就与他失去联系，法国当局就此展开了调查。

据美联社援引一名不愿透露姓名的国际刑警组织官员称，孟宏伟确实抵达了北京，而调查正在进行。

在一份声明中，国际刑警组织表示得知了此事，称此事由法国、中国相关部门处理。针对孟宏伟在中国期间的行程以及他妻子为何现在才报案，国际刑警组织目前没有给出更多信息。

本台会继续关注事件发展，稍后会有更详细报道。