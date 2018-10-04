 国际刑警组织主席孟宏伟失踪 妻子在法国报案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.10.2018

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时政风云

国际刑警组织主席孟宏伟失踪 妻子在法国报案

国际刑警组织主席孟宏伟的妻子向法国警方报案，称孟于9月底回中国之后失踪。法国警方10月5日透露的消息表明，他们已就此案展开调查。

China Peking Meng Hongwei, Chinese Vice Public Security Minister (Ausschnitt) (Reuters)

孟宏伟2016年当选国际刑警组织主席，任期4年

DW.COM

国际刑警组织选出新一任主席，中国公安部副部长孟宏伟当选。这是该职务首次由一名中国人担任。目前中国加紧缉拿逃亡海外的贪官，而国际刑警组织在这一时机任命一个中国人担任主席，未免会引发争议。 (10.11.2016)

在土耳其的压力下被捕于西班牙的德国籍作家阿克翰里（Dogan Akhanli）有望重获自由。国际刑警组织之前在土耳其的要求下向他发出了“红色通报”，如今该组织又撤回了这一通报。 (26.08.2017)

（德国之声中文网）孟宏伟的妻子目前居住在法国里昂，即国际刑警组织总部所在地。

孟宏伟现任中国公安部副部长。2016年11月，他当选国际刑警组织主席，任期四年，截至2020年。他也是国际刑警组织自成立以来首位来自中国的主席。

中国的司法系统被要求忠诚于党，孟的当选引发舆论对国际组织公正性的质疑和担忧。

更多阅读：首位中国人当选国际刑警组织主席引争议

今年4月，中国新华网报道，公安部的"领导信息"栏目近日更新显示，公安部副部长孟宏伟已不再担任公安部党委委员。在公安部官网上的“重要活动和讲话中”，有关孟宏伟的最新的信息发布日期是8月28日，内容是孟宏伟在8月23日在北京会见新加坡内政部第二常任秘书黎忠汉。

据“欧洲1号区域”（Europe1）等法国媒体报道，孟的家人称，自孟宏伟9月29日前往中国后，就与他失去联系，法国当局就此展开了调查。

据美联社援引一名不愿透露姓名的国际刑警组织官员称，孟宏伟确实抵达了北京，而调查正在进行。

在一份声明中，国际刑警组织表示得知了此事，称此事由法国、中国相关部门处理。针对孟宏伟在中国期间的行程以及他妻子为何现在才报案，国际刑警组织目前没有给出更多信息。

本台会继续关注事件发展，稍后会有更详细报道。

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