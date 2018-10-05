国际刑警组织主席孟宏伟失踪：中国开国际玩笑？

（德国之声中文网）"中国又制造了一个国际笑话。" 法国塞尔奇•蓬多瓦兹大学教授张伦、国际问题专家张伦谈论国际刑警组织主席孟宏伟失踪时说。他接受德国之声采访表示，此事反应了中国政治对国际事务的负面影响。

国际刑警组织主席孟宏伟的妻子向法国警方报案，称孟于9月底回中国之后失踪。法国警方10月5日透露的消息表明，他们已就此案展开调查。

孟宏伟的妻子目前居住在法国里昂，即国际刑警组织总部所在地。孟宏伟现任中国公安部副部长。2016年11月，他当选国际刑警组织主席，任期四年，截至2020年。他也是国际刑警组织自成立以来首位来自中国的主席。

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在一份声明中，国际刑警组织表示得知了此事，称此事由法国、中国相关部门处理。针对孟宏伟在中国期间的行程以及他妻子为何现在才报案，国际刑警组织目前没有给出更多信息。

据《南华早报》援引消息人士称，孟宏伟已经在中国接受调查。

主席去哪儿了？谁来签发"红色通缉令"？

国际刑警组织成立于1923年，是一个各国打击刑事犯罪的合作组织，目前拥有成员国190个。其主要责任为调查恐怖活动、有组织犯罪案、毒品、走私军火、偷渡、清洗黑钱、儿童色情、科技罪案及贪污等大型严重跨国罪案，不过并无执法权力。

张伦认为，在全球化时代，各国协作的组织应该发挥更好的作用。但是，由于中国政府企图扩大国际影响力，利用经济资助等手段大肆介入，这类组织的公信力惨跌，甚至正常运转都成为问题。孟宏伟任职期间失踪，国际刑警组织面临从未遇到过的情形：主席去哪儿了？谁来签发"红色通缉令"？最该"通缉"的人是谁？

人权活动人士、人道中国创办人之一周锋锁认为，"滑天下之大稽，国际刑警组织让一个共干做头，难道不是自取其辱？"他说：孟宏伟会不会提出政治庇护？推友周北方说，"国际刑警组织把个领头人给弄丢了！这还怎么为全世界执法呀？得，红通的狗血剧咱行就别提了，先去找到你们的头吧！"

中国民众对这个"国际玩笑"感受可能更加强烈。国际刑警组织发出的寻人和寻物通报并不具备通缉令的法律效力，以七种颜色标示，最高级别为红色通报（Red Notices）。一些中国政府想要抓捕或干扰的异议人士、人权活动分子、少数民族代表或者外逃贪官出现在红色通报上，中国官方媒体将其称为"红色通缉令"。这种称谓使得国际刑警组织在中国民众眼里具有更高的权威。

2014年中国向国际刑警组织提交了一份"红色通缉令"，里面包括100名逃往海外的中国贪官。中国官方称，截止到目前，红通令上三分之一被通缉的人员已经被抓获回国。

中共高官家属罕见的国外报案

孟宏伟的妻子在法国报案增添了事件的戏剧性。推友"推特地下党新闻发言人"感到不解："如果是被双规，纪委应该会通知家属啊，一个星期都没有信息，难道被做掉了。"1973年，时任公安部部长李震失踪三日之后，被发现暴尸于中南海通向天安门的地道内，至今仍是迷案。

中共高官被落马的同时，家属也会遭到控制或者威胁，几乎都会保持沉默。孟宏伟的妻子选择报案，这是少见的情形。张伦认为，这是一种勇敢的反抗或者冒险的求救，并分析称，因为孟妻人在法国，通过向法国警方报案，是一种保护措施，逼迫中共向国际社会交代国际刑警组织主席的下落。

今年4月，中国新华网报道，公安部官网"领导信息"栏目近日更新显示，公安部副部长孟宏伟已不再担任公安部党委委员。在其“重要活动和讲话中”，最新的信息发布日期是8月28日，内容是孟宏伟在8月23日在北京会见新加坡内政部第二常任秘书黎忠汉。