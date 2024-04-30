国际刑事法院将对以色列总理祭出逮捕令？

(德国之声中文网)据以色列媒体报道，特拉维夫政府正忧心忡忡地关注海牙国际刑事法院（ICC）动向。报道称，国际刑事法院可能在本周对以色列总理内塔尼亚胡、国防部长加兰特（Joav Galant）和国防军总参谋长哈勒维（Herzi Halevi）发出国际逮捕令。

以色列总理上周五（4月26日）已就国际刑事法院可能提起的刑事诉讼发表评论。内塔尼亚胡在X上写道：“在我的领导下，以色列绝不会接受ICC破坏其固有自卫权的任何企图。”

ICC能对内塔尼亚胡提起何种刑事诉讼？

国际刑事法院仅对个人进行调查。只有当某人涉嫌对四项核心罪行之一负有领导责任时，国际刑事法院才会采取行动。这四项核心罪行分别是种族灭绝罪、战争罪、危害人类罪和侵略罪。

事实上，国际刑事法院自2021年就因疑似战争罪行对以色列境内的嫌疑者进行调查。与此同时，据国际刑事法院表示，该院也以同样罪名调查哈马斯武装分子。此外，ICC也在对以色列定居者在约旦河西岸的暴力行为进行调查。

国际刑事法院仅对个人进行调查 图像来源: Klaus Rainer Krieger/reportandum/IMAGO

调查还将以哈战争最新进展纳入考量。去年10月7日，极端伊斯兰组织哈马斯对以色列发动恐怖袭击造成约1200人死亡，并将240余人挟持至加沙地带，随即引爆了这场战争。哈马斯被欧盟成员国、美国等多个西方国家定义为恐怖组织。

根据哈马斯所控制的加沙地带当局的说法，以色列的军事行动已导致超过34000人丧生。这些数字无法得到独立的核实。

ICC在何种情况下可以调查以色列公民？

基本上，只有在国家无法或不愿在国内起诉上述罪行时，国际刑事法院才能介入。以色列法院不太可能对总理、部长或军队领导发起刑事诉讼，尤其是在当前战争持续的情况下。

此外，犯罪嫌疑人所属国家或是犯罪地点所在国必须承认国际刑事法院。以色列并不承认ICC管辖权。由于巴勒斯坦已加入《国际刑事法院规约》，这一点或将能发挥作用。除以色列外，美国、中国、俄罗斯、印度、几乎所有阿拉伯国家和伊朗都不承认国际刑事法院的管辖权。

如果涉及区域都不是《国际刑事法院规约》缔约国，只有联合国安理会可以通过决议授权国际刑事法院审理。苏丹和利比亚的情况便是如此。

国际逮捕令会对以色列总理产生什么影响？

逮捕令还不是判决。它首先表明，国际刑事法院认为对某个嫌疑人提出的指控情节严重，值得展开调查。

根据ICC网站，国际刑事法院只有在法官认为相关人员有必要出庭受审时，才会签发逮捕令，因为这是国际刑事法院的审判程序所必须的。其他原因包括法官担心被告可能妨碍审判程序或者犯下更多罪行。

由于国际刑事法院没有自己的警察机构来逮捕嫌疑人，以色列政府成员在海牙受审的可能性很小。

然而，逮捕令将严重限制内塔尼亚胡和其他可能被通缉的部长们的国际活动自由。因为国际刑事法院的124个缔约国都有义务在其领土内逮捕被通缉人，并将其移交给法院。

普京不用担心会被沙特阿拉伯遣送到国际刑事法院受审（图片摄于2023年12月6日） 图像来源: Andrei Gordeyev/Sputnik/AP Photo/picture alliance

以俄罗斯总统普京为例，自国际刑事法院以绑架乌克兰儿童至俄罗斯为由对其发布逮捕令后，普京就未亲身出席多数国际会议，只访问那些不承认国际刑事法院的国家。

可能发布的逮捕令与种族灭绝指控的关联？

国际刑事法院的调查不应与一些国家对以色列提出的种族灭绝指控相混淆。南非等国曾在国际法院（ICJ）起诉以色列，指责其在加沙地带造成大量战争死亡。专门处理国家之间争端的国际法院也设于海牙，但其调查对象不是个人，不会签发逮捕令。

今年 1 月底，国际法院承认“加沙地带存在种族灭绝的危险”，但未批准南非提出的要求以色列停止一切敌对行动的紧急申请。在这一初步裁决之后，种族灭绝诉讼可能将持续数月甚至数年。

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