国际刑事法院对普京发出逮捕令

（德国之声中文网）国际刑事法院（ICC）周五对俄罗斯总统普京发布逮捕令，指控普京犯下战争罪，并且对乌克兰儿童被绑架负有个人刑事责任。

这是ICC首次对联合国常任理事国领导人发出逮捕令。国际刑事法庭在声明中指出，有合理理由相信，"在乌克兰被占领地区非法驱逐儿童以及非法转移儿童至俄罗斯联邦的战争罪行负有责任"。

ICC同时也以相同罪名对俄罗斯儿童权利专员利沃瓦-贝洛娃（Maria Alekseyevna Lvova-Belova）发出逮捕令。

乌克兰总统办公室主任叶尔马克（Andriy Yermak）在Telegram上写道："这意味着两人在《国际刑事法院罗马规约》缔约国境内会被逮捕。"

俄罗斯立即否决了ICC的逮捕令，乌克兰方面则视其为重大突破。

事实上，这项逮捕令的实际影响力有限，普京在国际刑事法院受审的可能性极其微小，因为莫斯科并不承认该法院的管辖权，也不会引渡其官员受审。

但美联社指出，道德上的谴责可能将给普京的余生带来污点，尤其是当普京欲前往有责任逮捕他的国家参加国际峰会时。

罗斯格大学国际法及军事冲突专家哈格（Adil Ahmad

Haque）对美联社表示，逮捕令意味着"普京能去中国、叙利亚、伊朗等盟国，但不会去世界上其他地方，不会去他认为可能逮捕他的ICC成员国。"

前国际法院检察官克兰（David Crane）也表示："普京永远会被打上遭到全球鄙视的烙印，他已经在全球各地失去政治信誉"。

肖尔茨 ：没有人能凌驾于法律之上

国际刑事法院发布逮捕令后，立即激起莫斯科的愤怒回应。克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄罗斯认为ICC提出的问题"令人愤怒而且不可接受"，该法院的任何决定对俄罗斯而言都是"无效的"。与美国和中国一样，俄罗斯并非国际刑事法院成员。

美国总统拜登周五则表态称，他认为国际刑事法院的决定"合情合理"，普京"显然犯下战争罪"。拜登指出，虽然美国不是《罗马规约》缔约国，但此举"提出了一个非常有力的观点"来谴责俄罗斯领导人下令入侵乌克兰的行为。

正在东京进行访问的德国总理肖尔茨周六对此表示，国际刑事法院是调查战争罪行的正确机构。肖尔茨在与日本首相岸田文雄共同召开的记者会上说道：“没有人可以凌驾于法律之上。”

岸田文雄则表示，逮捕令是“第一个具体步骤”，现在应继续进行调查。“日本将会继续高度关注刑事法院的进一步调查。”

在谈到中国国家主席习近平下周将访问莫斯科时，肖尔茨表示，必须明确表明“这场战争只有俄罗斯撤军才能结束。” 此外，他还希望习近平能与乌克兰总统泽连斯基接触。

德国司法部长布什曼（Marco Buschmann）也支持ICC的决定。他对德国网络编辑部（RND）表示："任何像普京那样挑起血腥战争的人，都应该在法庭上为之负责。" 他认为，现在以战争罪发出的逮捕令是一个"重要的决心信号"。

乌克兰官员对国际刑事法院发布逮捕令感到鼓舞。乌克兰总统泽连斯基在夜间全国讲话中称其为"历史性的决定，历史性的责任将由此开始"。

乌克兰总统顾问波多利亚科（Mykhailo Podolyak）表示，"世界在改变"。该国外长库列巴（Dmytro Kuleba）称，"正义之轮正在转动"，"国际罪犯将因为偷走儿童及其他国家罪行被追究责任"。

普京真的会被逮捕吗？

在国际刑事法院发布逮捕令后，其123个成员国有义务在普京踏上其领土时实施逮捕，并将其转移给海牙审判。虽然这可能使普京的出行变得困难，但ICC并未设有警察部队来行使逮捕令，完全依靠其缔约国来执行。但依照过往经验，ICC成员国并不一定会依规约实施逮捕，尤其是涉及到普京这样的现任国家元首时。

例如，前苏丹总统巴希尔（Omar al-Bashir）虽然遭到国际刑事法院通缉，仍顺利访问过南非和约旦等多个ICC成员国。2019年，苏丹发生军事政变罢黜巴希尔，但迄今未将其移交国际刑事法院。

哥伦比亚法学院教授维斯曼（Matthew Waxman）指出，"国际刑事法院踏出了极具意义的一步，但普京被捕的几率微乎其微"。

一方面，俄罗斯非国际刑事法院成员国。虽然俄罗斯在2000年签署了《罗马规约》，但该国议会并未批准生效。在国际刑事法院对2008年俄罗斯与格鲁吉亚间的战争展开调查后，普京于2016年签署命令，宣布退出国际刑事法院。

荷兰莱登大学国际公法助理教授罗斯（Cecily Rose）认为，普京不太可能因为战争罪被送上被告席，"除非俄罗斯发生政权更迭"。

乌克兰：对未来的恐慌弥漫在人们生活中

被送上国际刑事法庭的高官

尽管如此，国际刑事法院检察官卡里姆·汗（Karim Khan）指出，历史上仍有几位高官因战争罪指控站上被告席。"有许多例子表明，一些人以为自己能逃过法网，最终却必须出庭。看看米洛舍维奇（Slobodan Milosevic）、查尔斯·泰勒（Charles Taylor）、卡拉季奇（Radovan Karadzic）或穆拉迪奇（Ratko Mladic）。"

2012年，国际刑事法院判决利比里亚前总统查尔斯·泰勒犯有战争罪和危害人类罪。

南斯拉夫前总统米洛舍维奇被控犯下战争罪、反人类罪、种族灭绝罪被送上国际法庭，2006年他在审判期间死于海牙的牢房中。

前波黑塞族政治领袖卡拉季奇在2008年落网后被送往位于海牙的联合国战争罪法庭，他被认定犯下种族灭绝罪。其军事指挥官穆拉迪奇于2011年被捕并被判终身监禁。

国际刑事法院检察官卡里姆·汗表示，ICC无法在被告缺席的情况下审判，但法院有"其他架构"来推动案件的进展。

他列举了最近的一个案例，他曾要求法官举行听证会，确认对乌干达叛军首领科尼（Joseph Kony）的指控，虽然后者仍然在逃。卡里姆·汗补充说，这一程序可能适用于其他案件，包括目前涉及普京的案件。

（美联社、德新社、法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。