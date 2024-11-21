国际刑事法院对内塔尼亚胡等发出逮捕令

经过半年时间的考虑，国际刑事法院(ICC)法官对以色列总理内塔尼亚胡等下达了通缉令。ICC表示，有“合理的理由”相信以色列总理内塔尼亚胡和前国防部长加兰特策划了针对平民的袭击。

（德国之声中文网）周四(11月21日)，国际刑事法院（ICC）以涉嫌在加沙地带犯下战争罪，对以色列总理内塔尼亚胡发出国际逮捕令。法院宣布，同时也对伊斯兰恐怖组织哈马斯领导人穆罕默德·戴夫（Mohammad Diab Ibrahim al-Masri）和以色列前国防部长加兰特发出逮捕令。

他们均被指控在加沙战争中犯有战争罪和危害人类罪。2023年10月7日，哈马斯在以色列南部发动恐怖袭击，造成约1200人丧生，劫持数百名人质。一年多的哈以战争中，已有近4.5万巴勒斯坦人死亡，其中大部分为平民。

国际刑事法院随后在一份由三名法官签署的声明中表示，有“合理的理由”相信以色列总理内塔尼亚胡和前国防部长加兰特策划了针对平民的袭击。

今年5月20日，国际刑事法院申请向以色列总理内塔尼亚胡、防长加兰特以及3名哈马斯领导人发出逮捕令，其中两名哈马斯领导人已丧生。当时，以色列即表示，它不是《国际刑事法院规约》的签约国，因此不承认ICC管辖权。

国际刑法法院英籍首席检察官卡里姆·汗（Karim Khan）在诉状中宣布，以"战争罪"与"危害人类罪"等罪名为由，申请对以上5人实施逮捕。卡里姆·汗谴责内塔尼亚胡等以色列军事高层在去年10月7日后开始的反恐战争中，在加沙地区使用饥饿等反人类手段作为战争武器。他认为，以色列有计划地剥夺加沙地带平民的食物、饮水、药物和能源等"生存不可或缺之物"，蓄意导致民众承受巨大苦痛，内塔尼亚胡和其防长加兰特对此负有责任。

在同一份诉状中，哈马斯被指控犯下灭绝与谋杀、劫持人质、酷刑、强暴等罪行。卡里姆·汗指出，有理由认为哈马斯从以色列绑架的人质面临非人道的待遇，且其中有些人被挟持期间遭受了性暴力。

(综合报道)

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