国际刑事法院对以、哈领导人的逮捕令引起哪些反响？

（德国之声中文网）海牙国际刑事法院（ICC）本周四(11月21日)以涉嫌在加沙地带犯下战争罪为由对以色列总理内塔尼亚胡和以色列前国防部长加兰特发出国际逮捕令。法院同时针对哈马斯去年10月7日袭击以色列的事件，以涉嫌犯下战争罪和反人类罪对伊斯兰恐怖组织哈马斯领导人穆罕默德·戴夫（Mohammed Deif）发出逮捕令。

以色列

对此，以色列总理内塔尼亚胡的办公室发表声明称，"以色列强烈反对国际刑事法院对其采取的荒谬和错误的行动"。该办公室还称此举为反犹太主义行为。

以色列总统伊萨克·赫尔佐格（Isaac Herzog）表示，"这一决定选择站在恐怖主义和邪恶一边，而不是民主和自由一边，并且将国际司法系统本身变成了哈马斯反人类罪行的人肉盾牌。"

以色列总理内塔尼亚胡 图像来源: Maayan Toaf/Israel Gpo/ZUMAPRESS.com/picture alliance

以色列外交部长吉迪恩·萨尔（Gideon Saar）表示："这是国际刑事法院的黑暗时刻"，该法院"已失去所有合法性"。

以色列安全部长伊塔马尔·本·格维尔（Itamar Ben-Gvir）说，"海牙国际刑事法院再次表明，它是彻头彻尾的反犹太主义。"

以色列反对派领导人亚伊尔·拉皮德（Yair Lapid)表示，"以色列捍卫生命，反对恐怖组织袭击、谋杀和强奸我们的公民，这些逮捕令是对恐怖主义的奖励。"

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哈马斯

哈马斯发表官方声明称，"我们呼吁国际刑事法院扩大对所有犯罪的占领头目的问责范围。"

哈马斯高级官员巴塞姆·纳伊姆（Basem Naim）说：

"这是走向正义、为受害者伸张正义的重要一步，但如果没有得到所有国家的实际支持，这仍是有限的、精神上的举措。"

恐怖组织哈马斯领导人穆罕默德·戴夫（Mohammed Deif） 图像来源: -/dpa/picture-alliance

美国

当选总统特朗普的亲密盟友、美国共和党参议员林赛·格雷厄姆（Lindsey Graham）表示："国际刑事法院是一个危险的笑话。现在是美国参议院采取行动并制裁这个不负责任的机构的时候了。"

欧盟、荷、法、爱尔兰

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell） 表示，国际刑事法院对内塔尼亚胡、加兰特和哈马斯领导人穆罕默德·戴夫的逮捕令具有约束力且不是政治性的，法院的判决应该得到尊重和执行。

荷兰通讯社ANP援引荷兰外交部长卡斯帕尔·费尔德坎普（Caspar Veldkamp）的话说，如果需要，荷兰会准备好对内塔尼亚胡的逮捕令采取行动。

法国外交部发言人表示，法国对逮捕令的反应将"符合国际刑事法院的章程"。

爱尔兰总理西蒙·哈里斯（Simon Harris）表示，国际刑事法院对内塔尼亚胡、加兰特和哈马斯领导人戴夫发出的逮捕令是重大而严肃的一步，爱尔兰尊重国际刑事法院的作用，"任何有能力协助其开展重要工作的人现在都必须紧急行动。"

中东

约旦外交大臣艾曼·萨法迪（Ayman Safadi）表示，应尊重和执行国际刑事法院的裁决，"巴勒斯坦人应该得到正义"。

(路透社）

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