 国际公共广播电视服务机构谴责BBC在中国遭禁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.02.2021

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时政风云

国际公共广播电视服务机构谴责BBC在中国遭禁

一系列全球知名的公共广播电视服务机构对于英国广播公司（BBC）在中国遭禁一事表示担忧。香港电台也不再转播BBC世界新闻频道节目和广东话节目BBC时事一周。

UK I Hauptsitz der BBC in London

（德国之声中文网）澳大利亚广播公司（ABC）、英国广播公司（BBC）、加拿大广播公司（CBC/Radio-Canada）、德国之声（DW）、法国世界媒体集团（France Médias Monde）以及美国国际媒体署（the United States Agency for Global Media）等国际知名媒体机构的负责人联合表达对于BBC新闻台在中国遭禁一事的担忧。受到中国禁令的影响，香港公共广播机构香港电台也宣布不再转播BBC世界新闻频道节目和广东话节目BBC时事一周。

上述媒体机构负责人在一份联合声明中表示：“所有相信言论自由属于基本人权的人们都对BBC新闻台在中国被禁止落地、该新闻台内容被香港电台移除出节目表的做法深表关切。”

欧洲广播联盟（EBU）同样也对中国官方做出的决定表示谴责。 欧洲广播联盟在一份声明中表示：“欧洲广播联盟认为，中国国家广播电视总局实施的这一新举措刚好反映了（国际）公共媒体机构对华报道的压力越来越大，这一做法损害了各地受众获取准确公正报道的基本权利。 获得公正的报道对任何国家的公民来说都至关重要。  欧洲广播联盟支持其所有成员努力公正、准确地报道新闻和事件，而不必担心遭到打击报复。”

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