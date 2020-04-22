 国际倡议问世 全球合力抗疫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.04.2020

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时政风云

国际倡议问世 全球合力抗疫

世卫组织、欧盟以及众多国家决意整合资源、联合力量，用于抗击新冠疫情，并为此启动了一项国际行动倡议。美国“独善其身”。

Schweiz Genf - Hauptsitz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) (picture-alliance/dpa/S. Di Nolfi)

国际合作倡议旨在加速新冠肺炎疫苗、诊断和治疗工具的研制（资料图片为世界卫生组织日内瓦总部）

（德国之声中文网）为加快对冠状病毒引起的Covid-19新冠肺炎药物、检测和疫苗的研发、生产并在各国公平分配，世卫组织、欧盟以及众多其它国家达成一项新的国际合作倡议。世卫组织总干事谭德塞表示，新冠大流行是一场史无前例的全球危机，世界急需新冠应对工具，应能确保人人都能公平获取。

联邦德国总理默克尔、法国总统马克龙、其它多国元首以及多个国际组织的代表均表示支持，美国则不参加。马克龙在视频会议上强调，必须确保，在一国研制的疫苗能为所有国家所用。比尔/梅林达·盖茨基金会的梅林达·盖茨也参加了视频会议。

Frankreich Paris | Coronavirus | Emmanuel Macron & WHO, Video-Konferenz (Reuters/C. Ena)

法国总统马克龙和德国总理默克尔强调了对这一国际倡议的支持态度

欧盟委员会主席冯·德莱恩许诺向贫穷国家提供支持。她表示，为能帮助世界合力对抗新冠病毒，欧盟将竭尽全力。她说，一旦疫苗问世，将确保所有国家都有能力得到。

默克尔呼吁全球合力

该国际倡议的合作伙伴定于5月4日举行疫苗峰会，磋商下一步骤。默克尔称，此次供款方会议上就将筹集到80亿欧元，用于相关基金。她说，"只有聚合我们的力量，我们才能战胜这一病毒。"她强调指出，研制疫苗以及治疗、诊断方法是"关键所在"。她声明，将来的疫苗必须是"全球公共财产"，必须公平分配至"全世界所有地区"。

Afghanistan Kabul Corona-Krise (DW/Q. Adeli)

新冠疫情中的喀布尔：国际倡议的一大目标是，穷国也能获得药物

拟议中的基金意在加快检测、药物和疫苗的研发工作，并保障平等供应给所有国家。该项目取名为"获得抗击新冠肺炎工具加速器"（"ACT Accelerator）。

DW.COM

新冠疫情全球大流行之际，美国总统特朗普向世卫开刀惹批评。G7多国表态支持世卫，甚至考虑对其增拨资源，令美国陷入孤立局面。 (17.04.2020)

美国新冠疫情严重，总统特朗普批评世卫处理不当，尤其指责该组织忽视来自台湾的警告。 世界卫生组织继续反驳，并说第一份通报其实来自武汉。 (21.04.2020)

台湾外交部周六再次公开呼吁，希望世界卫生组织能够摒除政治考量，接纳台湾成为会员，让台湾参与全球抗疫的努力。 (18.04.2020)

谭德赛对埃塞俄比亚卫生系统大刀阔斧的改革曾为他在国内赢得了不错的口碑，但作为世界卫生组织总干事，他却引起了诸多争议。蔓延全球的新冠病毒，对他无疑是一次严峻的考验。 (21.04.2020)

美国说不

美国对该倡议持反对态度。美国驻世卫组织代表处的一名发言人称，不会有美国的官方参与。美国总统特朗普曾批评世卫组织过于倾华，并在新冠疫情大流行之际中止了对该机构的拨款。

参与该倡议的国际疫苗和免疫联盟Gavi首席执行官伯克利（Seth Berkely）在视频会议上报告说，目前，正在研发中的新冠病毒疫苗超过100种，应扩建全球生产能力。在相关事宜上，国际疫苗和免疫联盟正与世界银行合作。他指出，不能再出现2009年那样的情况，当时，应对H1N1流感的疫苗起初无法满足发展中国家的需求，后来则为时过晚。

专家们估计，研制能用于临床的疫苗需要18个月时间。虽然对Covid-19新冠肺炎患者已在试验使用对付疟疾、艾滋、埃波拉等其它疾病的药物，但迄今尚无其中任何一种药物有疗效的确切证明。

凝炼/任琛（德新社、路透社）

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