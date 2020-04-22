国际倡议问世 全球合力抗疫

世卫组织、欧盟以及众多国家决意整合资源、联合力量，用于抗击新冠疫情，并为此启动了一项国际行动倡议。美国“独善其身”。
（德国之声中文网）为加快对冠状病毒引起的Covid-19新冠肺炎药物、检测和疫苗的研发、生产并在各国公平分配，世卫组织、欧盟以及众多其它国家达成一项新的国际合作倡议。世卫组织总干事谭德塞表示，新冠大流行是一场史无前例的全球危机，世界急需新冠应对工具，应能确保人人都能公平获取。
联邦德国总理默克尔、法国总统马克龙、其它多国元首以及多个国际组织的代表均表示支持，美国则不参加。马克龙在视频会议上强调，必须确保，在一国研制的疫苗能为所有国家所用。比尔/梅林达·盖茨基金会的梅林达·盖茨也参加了视频会议。
欧盟委员会主席冯·德莱恩许诺向贫穷国家提供支持。她表示，为能帮助世界合力对抗新冠病毒，欧盟将竭尽全力。她说，一旦疫苗问世，将确保所有国家都有能力得到。
默克尔呼吁全球合力
该国际倡议的合作伙伴定于5月4日举行疫苗峰会，磋商下一步骤。默克尔称，此次供款方会议上就将筹集到80亿欧元，用于相关基金。她说，"只有聚合我们的力量，我们才能战胜这一病毒。"她强调指出，研制疫苗以及治疗、诊断方法是"关键所在"。她声明，将来的疫苗必须是"全球公共财产"，必须公平分配至"全世界所有地区"。
拟议中的基金意在加快检测、药物和疫苗的研发工作，并保障平等供应给所有国家。该项目取名为"获得抗击新冠肺炎工具加速器"（"ACT Accelerator）。
美国说不
美国对该倡议持反对态度。美国驻世卫组织代表处的一名发言人称，不会有美国的官方参与。美国总统特朗普曾批评世卫组织过于倾华，并在新冠疫情大流行之际中止了对该机构的拨款。
参与该倡议的国际疫苗和免疫联盟Gavi首席执行官伯克利（Seth Berkely）在视频会议上报告说，目前，正在研发中的新冠病毒疫苗超过100种，应扩建全球生产能力。在相关事宜上，国际疫苗和免疫联盟正与世界银行合作。他指出，不能再出现2009年那样的情况，当时，应对H1N1流感的疫苗起初无法满足发展中国家的需求，后来则为时过晚。
专家们估计，研制能用于临床的疫苗需要18个月时间。虽然对Covid-19新冠肺炎患者已在试验使用对付疟疾、艾滋、埃波拉等其它疾病的药物，但迄今尚无其中任何一种药物有疗效的确切证明。
凝炼/任琛（德新社、路透社）