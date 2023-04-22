国际体育赛事重返中国 苏迪曼杯周日开打

（德国之声中文网）中国即将举办取消“清零”政策以来的首场大型国际体育赛事，成为精英体育赛事在疫情后重返中国的开端。

除了去年在“泡泡”中举行的北京冬奥会外，2019年底中国爆发疫情后，几乎所有国际体育赛事都在中国停摆。中国在去年12月突然取消了“清零”政策，随后世界各体育组织都渴望在这个世界第二大经济体重新举办赛事，赢取丰厚利润。

国际体育赛事纷纷重返中国

苏迪曼杯团体锦标赛是世界最大规模的羽毛球赛事之一，将于周日（5月14日）在苏州拉开帷幕。

国际女子网球赛（WTA）和男子职业网球赛（ATP）将于今年晚些时候全面返回中国，而去年延期的杭州亚运会也将于秋季举行。

主要的田径赛和斯诺克台球赛也都已枕戈待旦。不过上海的一级方程式锦标赛要到明年才会举行。高尔夫比赛的重返也还在安排之中。

“疫情这几年对我们任何人来说都不容易。”世界羽毛球联合会主席拉森（Poul-Erik Hoyer-Larsen）说，他称重返中国是一个“重要时刻”。

拉森说：“中国与羽毛球有着如此活跃的联系，我们错过了这么多个月举办中国锦标赛的机会，简直让人感到奇怪。”

网球运动从将从9月开始大规模回归中国。

周一，男子职业网球赛（ATP）组办方庆祝“新时代”的开始，因为它推出了扩大版的上海大师赛，提高了奖金，使其成为亚洲最富有的体育赛事。

国际女子网球协会也将重返中国，放弃了因担心中国运动员彭帅的安全进行的抵制。

中国运动员信心满满

疫情期间，中国国内大多数体育比赛都在严格的防疫措施之下继续进行。

卫冕冠军中国队是苏迪曼杯历史上最成功的球队，曾经12次夺冠。

拉森说：“尽管有疫情的挑战，羽毛球运动仍然在中国继续发展和繁荣。”他指出，中国“专业和业余球员的数量都在不断增加”。

他说：“羽毛球粉丝数量也在猛增，他们对羽毛球的热爱一如既往，这从中国队及明星的受欢迎程度可以看出来。”

中国羽毛球队混合双打冠军黄雅琼说，她们很高兴能在主场比赛。“我们的感受和球迷一样，”她在3月份小组赛抽签时说，“这是疫情后在中国举办的第一场大型赛事，希望我们能打出一场精彩的比赛。”

中国队将在A组对阵欧洲冠军丹麦、非洲冠军埃及和新加坡队。

黄雅琼的搭档郑思维表示，参加这项享有盛誉的赛事，她们对自己的实力有信心。“我认为我们在每个单项比赛中仍然非常有竞争力，有信心击败任何对手。” 郑思维说，“我们所要做的就是释放自己。”

中国之外的其余国家中，只有两个国家赢得过苏迪曼杯冠军——韩国四次和印度尼西亚一次。

但拉森不排除爆冷的可能。他说：“随着许多国家羽毛球水平的提高，以及最近几位新面孔的脱颖而出，现在可能是出现新冠军的时候了。”

（法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。