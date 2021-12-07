国际人权日：中国维权人士出门遭限

（德国之声中文网）12月10日世界人权日将至，多名中国维权人士及其家属的出行自由再度受限。本周四（12月9日），中国维权律师余文生妻子许艳、人权律师谢燕益、王全璋律师妻子李文足等人纷纷在推特上发文，表示出现家门口被围堵无法出门、小区门口有人站岗、上超市时被尾随等情况。

余文生律师妻子许艳对德国之声表示，周四早晨她要带孩子上学时，发现已被约9人堵在家中，门完全无法推开，对方告诉她到12月10日晚上都不能出门，在追问后天会不会让她出门后，对方没有答复。"有两个男的就是完全靠在门上，然后一脚踩在前面。两个都是男的，又高又壮，门完全推不开，所以我非常用劲想推开门……以前他们不让我离开家时，不会从外面把门往内推，但这次却有两下他们硬撞，我又想使劲推开门，所以我的肋骨当时就疼到现在。我用来推开门左手的大拇指业出现一些淤血的状况。"

许艳表示："我一直要求当局保证人权，遵守法律。尤其是世界人权日，其实是一个尊重跟保障人权的日子。他们也一直在要求或呼吁依法治国，但在世界人权日，他们却公然把人关在家中，阻止他们出门，这其实是侵犯人权的现象，也对家庭个体造成很大的伤害。"

曾因"709案"被关押的维权律师王全璋的妻子李文足也在推特上发表视频，记录了周四早上开门时有三人堵在门口，王全璋质问对方"你们干什么的？我要送孩子上学！" 一名女子表示："我们替你送孩子。"

视频中李文足气愤质问对方身份，并表示不可能将孩子交给身份不明的陌生人。门口的两女一男拒绝告知身份姓名，男子表示："你别管，等会儿有人跟你谈谈……"

2015年因为"709案"被注销牌照的维权律师谢燕益则称，他所居住的小区门口又开始有人上岗。其妻子原珊珊则表示，带着女儿去超市时有两人尾随着。

中国在临近敏感日期时限制公民行动自由的情况屡见不鲜。余文生律师妻子许艳在过去两年的世界人权日前夕都被禁止离开家中，谢燕益、李文足等人过去亦有相同经历。

许艳在接受德国之声采访时说："我要求他们能保障人权跟法治，但只能说这个诉求，然后就继续被限制自由在家中。" 她还透露："今年9月17日美国宪法日时，有一个北京市石景山的国保就明确地跟我说，世界人权日也不会让你出门，所以这让我这几天着急焦虑。"

郭飞雄自12月5日开始与外界失联

中外人士呼吁让郭飞雄赴美

另一个同样发生在世界人权日前值得关注的事件，中国异议人士杨茂东（笔名郭飞雄）的妻子在美国病危之际，他却在12月5日传出再度被抓的消息，目前与外界失去联系。郭飞雄今年初欲赴美照顾癌末的妻子张青，但在上海机场遭公安拒绝处境。5日他曾向友人传了"我被抓了"的讯息后便渺无音信。郭飞雄在失联前曾在微信"国务院客户端"的"我向总理说句话"官方渠道留言，向中国总理李克强求助，希望李克强依据法律和基本人道紧急干预地方当局，允许其前往美国，不过当时并未成功获得回应。

同日，中国律师王宇、美国学者滕彪、艺术家艾未未、六四学运领袖周锋锁、王丹等海内外华人发表联名信，呼吁中国政府领导人尊重法律和基本人道，立即释放郭飞雄，并允许郭飞雄尽快出国照顾妻子。

呼吁书中写道："郭飞雄作为公民，他的人身自由以及自由旅行的权利，应受中国相关法律的保障。其妻子身患重病，命悬一线。中国政府的某些部门和官员在此事上的处理方法，不仅有违中国法律，而且也违背基本的人道精神。"

同样签署声明的中国人权律师滕彪向德国之声表示，中国政府禁止郭飞雄出境的作法，显示中国政府对待异议人士的方式非常"残酷且随意"。

他说："在中国国内，即使不涉及出境问题，像黄琦的母亲也是80多岁，希望在临终前能见到他一面，但当局也不批准。这种情况也说明了中国政府非常没有人性，一切都出于政治考虑，完全没有对人的尊严与基本人性的考虑。"

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