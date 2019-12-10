国际人权日：不放弃的香港青年示威者

今年世界人权日的主题是「青年捍卫人权」。香港青年示威者在过去半年为民主和法治所发起的抗争受到全球瞩目。而港府统计，目前被捕的6000多人中，40%是来自300多间不同学校的学生。德国之声在这一天请专家及参与者回顾分析这场由青年主导的运动。
(德国之声中文网) 香港反修例运动6个月未歇，香港青年示威者也屡屡跃上国际版面。这場运动以「无大台」、「be water」等方式持续。年轻人透过社群媒体快速集结，并将线上论坛作为虚拟指挥中心。在香港街道上和校园内的连儂墙，也蔓延至不同国家，成为支持香港运动的重要象征。
纽约城市大学兼任教授、中国法律学者滕彪表示，香港反修例运动是青年引领民主抗争的重要例子。他表示：「迄今为止中共专制政权不得不做出让步。」
然而港人喊出的五大诉求中，只有撤回《逃犯条例》修訂成功達成。6个两场主办方宣称超过百万人的遊行，和刚刚在12月8日结束、民阵表示有80万人參與的遊行，皆未能争取到「独立调查委员会」或是「双真普选」等诉求。面对示威者要求港府特赦，香港特首林郑月娥則在记者会上重申这样做是违反法治精神。
目前在台湾东华大学就读的香港籍文同学表示，自己有许多站在前线的朋友。她在11月特地回到香港替民主派议员助选，暑假时也回到香港出席「和理非」的示威遊行。她提到，最近有人恭喜她，因为美国通过《香港人权与民主法案》、意大利国会通过《涉港决议》，还有香港区议会民主派取得压倒性胜利。但她说：「还有很多学生和被失踪的人还没找回来，还有很多后续的事情要做。」她强调香港示威者不会因为这些小胜利而放鬆。
不割席与暴力争议
香港抗议者不肯与激进的暴力示威者割席争议不断。滕彪表示，把香港抗争者贴上「暴徒」的标签是中共的宣传手法。他说：「甚至有舆论说他们是恐怖份子，来合法化和正当化镇压行动......实际上这是一个误导。很多民众在国内相信这一点，因为他们看不到完整的信息。中国的信息审查机器很严密。」
他说，香港的抗争整体上还是平和有序，「绝大多数99%的暴力来自警方和黑社会，或是其他一些身分不明的人」。他观察到香港勇武派的抗争有激进化的倾向，但总的来说针对的并不是无辜平民，而是在面临警方暴力或暴力威胁时形成一种反抗或防卫。至于一些针对象征物的暴力，他强调「实际上是完全不违背非暴力抗争原则」。
文同学被问到怎么看香港抗争中的暴力時则说：「很简单来说就是，人家打你一拳，你第一次不还手 ，说我们要和平。然后他再打你一拳，你也不还手。他继续打你、打你、不断地打你，打你一百、三百（次），可以不还手吗?」 她与滕彪律师同样认为这是「反抗」。
她说，香港青年示威者要的不是港独。她说：「目前情况下，香港在争取的是最基本的人身安全和生活条件......防暴警每天都在生活中围绕着，民眾随时随地都可能会受到攻击，而且是没有犯罪的情况底下。原本应该在社会上保护我们的警察，现在是我们的敌人。」
她觉得香港像是一个例子，「让台湾和其他国家的人看到，这个世界有一个政权会这样威胁到人民的生活」。
香港抗争影响中国大陆？
滕彪说，比起香港，中国大陆青年的抗争空间早已被消灭殆尽。他说：「随着言论控制愈来愈严密，官方的宣传洗脑也更加有效。这个对于民主和人权运动是很负面的因素。争取民主的人在中国愈来愈难获得普通民众的支持。」
他也提到，「中共的民族主义宣传洗脑等等所谓的爱国主义相当有效」。他认为，就香港、台湾、西藏和新疆等问题，中国民众还是有非常根深蒂固的大一统观念。他表示：「这一方面很难在信息控制的情况下扭转。中共对各种言论，对互联网，对学校都是加强审查和控制，要培养独立思想，有人权民主观念的年轻人比以前更困难。」
滕彪说，中国大陆仍有年轻人继续在面临巨大风险的情况下坚持各种抗争。虽然不像香港有这么大的抗争空间，但他们还在持续努力着。
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