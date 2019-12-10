国际人权日：不放弃的香港青年示威者

(德国之声中文网) 香港反修例运动6个月未歇，香港青年示威者也屡屡跃上国际版面。这場运动以「无大台」、「be water」等方式持续。年轻人透过社群媒体快速集结，并将线上论坛作为虚拟指挥中心。在香港街道上和校园内的连儂墙，也蔓延至不同国家，成为支持香港运动的重要象征。

纽约城市大学兼任教授、中国法律学者滕彪表示，香港反修例运动是青年引领民主抗争的重要例子。他表示：「迄今为止中共专制政权不得不做出让步。」

然而港人喊出的五大诉求中，只有撤回《逃犯条例》修訂成功達成。6个两场主办方宣称超过百万人的遊行，和刚刚在12月8日结束、民阵表示有80万人參與的遊行，皆未能争取到「独立调查委员会」或是「双真普选」等诉求。面对示威者要求港府特赦，香港特首林郑月娥則在记者会上重申这样做是违反法治精神。

目前在台湾东华大学就读的香港籍文同学表示，自己有许多站在前线的朋友。她在11月特地回到香港替民主派议员助选，暑假时也回到香港出席「和理非」的示威遊行。她提到，最近有人恭喜她，因为美国通过《香港人权与民主法案》、意大利国会通过《涉港决议》，还有香港区议会民主派取得压倒性胜利。但她说：「还有很多学生和被失踪的人还没找回来，还有很多后续的事情要做。」她强调香港示威者不会因为这些小胜利而放鬆。

不割席与暴力争议

香港抗议者不肯与激进的暴力示威者割席争议不断。滕彪表示，把香港抗争者贴上「暴徒」的标签是中共的宣传手法。他说：「甚至有舆论说他们是恐怖份子，来合法化和正当化镇压行动......实际上这是一个误导。很多民众在国内相信这一点，因为他们看不到完整的信息。中国的信息审查机器很严密。」

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他说，香港的抗争整体上还是平和有序，「绝大多数99%的暴力来自警方和黑社会，或是其他一些身分不明的人」。他观察到香港勇武派的抗争有激进化的倾向，但总的来说针对的并不是无辜平民，而是在面临警方暴力或暴力威胁时形成一种反抗或防卫。至于一些针对象征物的暴力，他强调「实际上是完全不违背非暴力抗争原则」。

文同学被问到怎么看香港抗争中的暴力時则说：「很简单来说就是，人家打你一拳，你第一次不还手 ，说我们要和平。然后他再打你一拳，你也不还手。他继续打你、打你、不断地打你，打你一百、三百（次），可以不还手吗?」 她与滕彪律师同样认为这是「反抗」。

她说，香港青年示威者要的不是港独。她说：「目前情况下，香港在争取的是最基本的人身安全和生活条件......防暴警每天都在生活中围绕着，民眾随时随地都可能会受到攻击，而且是没有犯罪的情况底下。原本应该在社会上保护我们的警察，现在是我们的敌人。」

她觉得香港像是一个例子，「让台湾和其他国家的人看到，这个世界有一个政权会这样威胁到人民的生活」。

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香港抗争影响中国大陆？

滕彪说，比起香港，中国大陆青年的抗争空间早已被消灭殆尽。他说：「随着言论控制愈来愈严密，官方的宣传洗脑也更加有效。这个对于民主和人权运动是很负面的因素。争取民主的人在中国愈来愈难获得普通民众的支持。」

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他也提到，「中共的民族主义宣传洗脑等等所谓的爱国主义相当有效」。他认为，就香港、台湾、西藏和新疆等问题，中国民众还是有非常根深蒂固的大一统观念。他表示：「这一方面很难在信息控制的情况下扭转。中共对各种言论，对互联网，对学校都是加强审查和控制，要培养独立思想，有人权民主观念的年轻人比以前更困难。」

滕彪说，中国大陆仍有年轻人继续在面临巨大风险的情况下坚持各种抗争。虽然不像香港有这么大的抗争空间，但他们还在持续努力着。