国际专家将至武汉考察 美国质疑调查延迟

(德国之声中文网) 世界卫生组织(WHO)的最高应急专家瑞安 (Mike Ryan)周一 (11月23日)表示，已经得到中国的保证，将尽快安排一次国际实地考察，调查新型冠状病毒的来源。

目前中国研究人员正在中国中部城市武汉的海鲜市场对早期病例和病情进行流行病学研究。一个国际专家小组已经成立，进行第二阶段的研究。

瑞安在记者会上说：「我们充分期待在当地会有一个团队。我们需要让国际团队和中国同事一起去实地考察那些一期研究的结果和成果，并在实地验证这些数据。」

他说，这将有助于确保 「国际社会能够对科学品质感到放心」，并提到「将在未来几个月的第一阶段继续进行这些调查，希望能进入第二阶段」。

他表示参与的科学家压力日增和甚至收到威胁性电子邮件，这些「出于政治目的的质疑」让他感到遗憾。他说：「我相信我们的中国同事和我们一样急于找到这些答案。」

世卫总干事谭德塞和其他高级官员上周向世卫组织194个成员国通报了去年5月卫生部长授权的调查进展情况。

路透社报导，一位参加会议的西方资深外交官说，有几个国家关切参与调查的国际成员将如何起草最终条款，并询问世卫组织采取了哪些措施来确保第一阶段收集的信息 「完整和透明」。

美国也曾对国际成员命名缺乏透明度表示关注，称这「可能会破坏该小组发布的任何报告及其调查结果」。

瑞安在没有具体说明的情况下表示：「有一个成员国确实对第一阶段的研究表示了一些关切，以确保这些研究尽快完成。我们向该成员国保证会这样做。」

根据路透社，另一名西方外交官说，美国目前「意见最多」，但欧盟和英国也询问了调查时程。他表示，美国以及一些欧洲代表对实地考察迟迟未能成行表示质疑。

2019年12月，新冠病毒在武汉首次被发现，这也使得美国总统特朗普将其称为「中国瘟疫」，并指责世卫组织对北京软弱。

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邹宗翰/杨威廉 (路透社、美联社)

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