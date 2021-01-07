国际专家前往武汉调查 中方“已经做好准备”

（德国之声中文网)中国政府周六（1月9日）证实，世界卫生组织(WHO)派专家前往武汉、调查新冠疫情源头一事仍在筹备中。此前，世卫组织罕见地对这个计划已久的调查活动遭到一再拖延发出了批评的声音。

世卫组织总干事谭德塞周二表示，对中国仍未授权让国际专家团进入中国对新冠病毒起源展开调查感到"非常失望"。

周六，中国国家卫生健康委员会副主任、国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班负责人曾益新在记者会上说， "具体的时间正在确定中，我们这边已经做好了准备，只要这些专家办好手续，确定了行程，我们就一起去武汉开展调查工作。"

本周早些时候，中国当局曾拒绝确认这次访问的细节，凸显该调查仍然非常敏感--它已经三番五次地被中国政府往后推延。

世卫组织此前表示，中国政府经过反复审查专家名单，已经批准了一个10人小组的访问。

"我们正在等待世卫组织的专家到来，已经安排了相关专家组对接世卫专家组，"曾益新说。他表示，中方非常支持世界卫生组织国际专家组到武汉开展溯源合作。

当被问到最近中国好几个地方都发现新冠病毒英国突变株，曾益新说，新冠疫苗"对境内早期的病毒毒株和英国的突变病毒毒株，能够同样进行中和"，"目前看来，新冠病毒的变异速度还是处在可接受的范围内，变异速度不是特别快"。

世卫组织总干事谭德塞周五在记者会上表示，他预计将于下周确定国际专家团前往中国调查新冠病毒起源的日期。

目前全球新冠疫情累计确诊病例数已达近8800万例，死亡病例数约为190万例。

张平/ 王凡（法新社、路透社）

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