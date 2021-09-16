国防预算破纪录后 台湾再通过千亿军备预算案

（德国之声中文网）台湾行政院院会今天（9月16日）通过”海空战力提升计画采购特别条例”草案，将分5年编列总额台币2400亿元的特别预算。此特别条例草案包含8条条文。台湾国防部副部长王信龙表示，此采购计划全为台湾自产自制的武器，其中包括雄风、天弓、天剑系列等飞弹。

台湾行政院会表示，为了提升战力、因应敌情威胁及迫切之国防需要，将在2022年到2027年的五年间，编列总计画2400亿元的特别预算，采购岸置反舰飞弹系统、陆基防空系统、野战防空系统、无人攻击载具系统、万剑飞弹系统、雄升飞弹系统、海军高效能舰艇、海巡舰艇加装战时武器系统。条例中提到，特别预算将以年度岁计剩余和举债方式支应。

台湾国防部表示，此条例会在符合公债法、财政纪律法的规范下配合行政院执行。希望此条例可以达到提升战力、武器自研自制和促进生产和就业等效益。台湾行政院长苏贞昌指出，中国军机军舰扰台的频率、次数日渐增加，因此需要为维护国家主权和人民安全做好准备。苏贞昌提到，此次台湾军备采购以国造自制为优先，因此也有助带动国防产业供应链。

台湾行政院长苏贞昌

对于来自中国的威胁，美国民主党联邦众议贝拉（Ami Bera）在全球台湾研究中心第5届年会中表示，中国最近的表现迫使全世界重新评估中国。而关于近期中国官媒宣称如果美国同意台湾驻美代表处更名，中国将召回驻美大使一事，贝拉也说：“美国不是立陶宛”，如果中国以对待立陶宛的方式对待美国，那将是“过度反应”。

对于立陶宛和台湾发展外交关系一事，美国民主党参议员梅嫩德斯（Bob Menendez）也提到：“我们坚决支持那些拥有绝对主权、以任何形式爲台湾发声的国家。我们非常明确地向立陶宛人民表示，我们支持他们。”

美国民主党参议员梅嫩德斯

在军备方面，台湾和美国一直保持密切联系。此次特别条例涉及的虽然是台湾制造商，但美国可能仍将是重要的零部件和技术提供者。事实上，美国一直在帮助推动台湾的军事现代化，使其更具机动性。今年六月，台湾驻美代表处军事代表团与美国在台协会（AIT）签署了约480亿台币的军购合约，采购包括“高机动多管火箭系统”和“岸基鱼叉导弹系统”等军备。

台湾行政院会也刚在八月底通过明年度的总预算案，其中国防经费为台币3726亿元，较今年增加了3%，创下历年最高国防预算纪录。从2017年以来，台湾的国防预算呈现逐年上升的趋势，此次通过”海空战力提升计画采购特别条例”草案不包含在年度国防经费之内。另外还有66架F－16V新式战机采购特别预算401亿元，以及近期将会提出的866亿元岸置鱼叉飞弹预算案。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「玉山舰」下水 「玉山舰」是新型两栖运输舰，该舰于2021年4月13日在高雄港区下水。中央社援引台湾海军报道称，此军舰将担负两栖作战、外离岛物资支援、人道救援等任务。此运输舰以台湾最高峰为典故，命名「玉山舰」，预计2022年交舰。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「国舰国造」的里程碑 台湾总统蔡英文和国防部长邱国正等人出席了「玉山舰」的下水典礼。蔡英文表示，玉山舰除了是台湾海军首艘万吨级两栖运输舰外，「更是依据国防战训需求而设计建造，是国舰国造的另一里程碑，相信有了这艘运输舰加入，能强化海军执行任务能力，让国防力量更加坚实」。

这些年，台湾自制的那些军事装备 沱江级巡逻舰 根据中华民国海军网站，台湾「國艦國造」计划对于沱江軍艦建造、磐石軍艦建造和光華六號後續艇建造给出详细说明。其中沱江軍艦係（图）為迅海計畫建置的多功能三級艦；具有雷达隐身功能和“強大的打擊火力以及高存活性設計”。第一艘原型舰2012年11月动工建造，2014年3月举行下水仪式，同年12月交付。

这些年，台湾自制的那些军事装备 磐石軍艦——台湾海军吨位最大的船舰 磐石舰的全名“磐石号快速战斗支援舰”，属于油弹补给舰。其名称典故来于台湾百岳之磐石山，在2015年1月交舰，是台湾排水量最大的船舰。据报道，磐石舰担负油弹补给与人道救援任务，舰上有野战医院，甲板与机库可以各停放一架33吨直升机。

这些年，台湾自制的那些军事装备 光华六号后续艇 光华六号后续艇是台湾国际造船（CSBC）为中华民国海军制造的导弹快艇，属于近岸作战打击兵力。这是依据中华民国海军“光华六号”计划案建造的导弹快艇，中华民国海军网站表示，“因应台海战备需求，海军需筹建性能较优、耐波性较佳之大型飞弹快艇”。“光华六号”计划共建造30艘导弹快艇，全案已于2011年12月2日完成。

这些年，台湾自制的那些军事装备 正在制造的防御潜舰 除了「國艦國造」外，也有「潜舰国造」，也就是自制防御潜舰。中华民国海军自行研究并设计建造的柴电潜舰在2014年时开始规划，并于2016年首度正项编列预算启动。该自制防御潜舰由台湾国家中山科学研究院负责规划并与美国企业洛克希德马丁共同研制，排水量大约2500吨到3000吨之间，由台湾国际造船公司负责建造。预计首艘原型潜舰最快2024年下水、 2025年正式成军。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雄风系列反舰飞弹 除了舰艇外，台湾在反舰飞弹和制海武器领域也进行自主研发，最有名的当属“雄风”系列。该类型的反舰飞弹普遍装备于大中小型作战舰艇上，其研制始于上世纪70年代末期，分I/II/III三个型号，其中图为III型（简称“雄三”）超音速反舰飞弹。台湾军方没有正式公布“雄三”的有效射程。

这些年，台湾自制的那些军事装备 经国号战斗机 经国号战斗机又称F-CK-1战斗机，这是台湾在美国技术协助下设计、开发的一种轻型超音速多用途喷气战斗机。在中华民国空军的规划下，此战斗机与台湾从法国采购的幻影2000-5战斗机以及从美国采购的F-16战斗机，一同构成台湾空军防卫的主力。这是1980年代在时任中华民国总统蒋经国指示下展开的“自制防御战机”，命名为“经国号”以纪念蒋经国。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “经国”配“天剑” 台湾自主制造战机的发展专案分四个部分，分别为“鹰扬”、“云汉”、“天雷”和“天剑”。其中“鹰扬”发展机身，“云汉”发展引擎及其相关系 统，“天雷”发展航电系统，“天剑”发展空对空导弹。图为天剑二型空对空导弹，此中程导弹是由中华民国中山科学研究院在美国协助下为经国号战机所研发生产的装备。

这些年，台湾自制的那些军事装备 自制的高教机“勇鹰” 蔡英文上台后力推 “国机国造”计划，图为被视为台湾本土制造代表之一的新式军用高级教练机 “勇鹰”，该原型机在2019年9月亮相。据媒体报道，勇鹰（T-5 Brave Eagle）属于第五代高级喷气教练机，也能在“平战转换”的需求下转换为攻击机的角色，执行防卫作战的任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 锐鸢无人机 锐鸢无人机，原名 “中翔二号”无人机，是台湾中科院研发的战术型无人飞机系统。据报道， 此系统具有快速部署、长时滞空巡侦、目标监侦定位、电子反干扰与即时影像传输等功能，目前在台湾岛地面部署，进行战场侦察、不对称作战与提供天然灾害救灾资讯等任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “天弓三型”地對空武器系統 除了“国机国造”计划外，台湾也在反战术弹道导弹方面推出 “层系计划”，由中华民国中山科学研究院研发天弓防空系列。其中，天弓三型（简称“弓三”）被专门编列为 “强弓专案”。据研发者介绍，弓三武器系統除了飛彈及箱之外，其射控系統包含相列雷達、戰術中心、電源車、通信中繼及發射架，可同時接戰高性能戰機、巡弋飛彈、反輻射飛彈及短程戰術彈道飛彈等多目標威脅。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雷霆2000多管火箭系统 雷霆2000多管火箭系统是高度整合的射击指挥系统，是台湾参考各国现代化设计后自力研制的多管火箭炮。该系统1997年正式公开，2012年9月1日移交台湾陆军。据报道，整套系统以射击指挥车、炮车、AT8X8弹药车和三种规格的炮兵火箭组成。这一射击指挥系统具有可自行判断弹种、自动依弹种计算射击诸元、自动调整发射器高低角度与射界等特点。

这些年，台湾自制的那些军事装备 云豹装甲车 云豹装甲车（CM-32/33/34）是中华民国陆军兵工整备发展中心研发的八轮传动装甲车，于2002年完成首辆原型车。图为CM-32指挥车型。而CM-33为榴弹机枪装步战斗车， CM-34 为30毫米机炮装步战斗车。据中央社援引台湾國防部資料，雲豹八輪甲車共可乘坐9人，巡航里程達800公里，轉向半徑11公尺，采用八輪全時傳動模式，具高度機動、越野與涉水能力。



（综合报导）

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