 国防预算增长引关注 北京：天下并不太平 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.03.2021

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时政风云

国防预算增长引关注 北京：天下并不太平

中国国防预算增长6.8%，令人回想起过去这段时间中印冲突、南海争端、岛屿领土问题等因素，其中，因应台海局势更是中国解放军未来的重点项目。

China I Airshow in Zhuhai

中国在经济崛起后，军事发展也备受世界关注，图为中国自主研发的云影无人机。

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除了强调抗疫与经济发展外，中国国务院总理李克强在周五召开的中国人大会议上重申会阻止外国干预港澳事务，并称中国坚持「独立自主的和平外交政策」。

周一，中国军方在南中国海开始为期一个月的军演。与此同时，台湾军方同样也在3月举行火炮实弹射击演训。

美国国防部发言人周五更正本周稍早“在尖阁诸岛主权上支持日本”的发言，并强调美方政策并未改变。

2020年，美国的国防支出遥遥领先，是其竞争对手中俄两国总和的三倍。最新发布的一份报告显示，尽管新冠疫情波及全球，但全世界军费开支仍创下新的记录。

(德国之声中文网) 根据中国国防部新闻局官方微博，解放军和武警部队代表团新闻发言人吴谦表示，国防预算增长6.8% ，主要为了因应陆地边界争议、岛屿领土问题和海洋划界争端。此外，他也挑明这与台海局势有关。

他说：「民进党当局顽固坚持『台独』分裂立场，是台海和平稳定的最大现实威胁」。

在另一篇回应有关美国务院敦促北京停止对台军事施压一文中，他则重申：「台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉」。

除了「不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项」之外，他还强调「针对的是外部势力干涉和极少数『台独』分裂分子及其分裂活动，绝非针对台湾同胞」。

中国国防预算安排较前一年提升

吴谦提到，2021年中国财政安排国防支出预算为13795.44亿元，比上年预算执行数增长6.8%，主要用于：保障重大工程和重点项目启动实施、加速武器装备升级换代，推进武器装备现代化建设、加快推进军事训练转型，构建新型军事人才培养体系，改进和完善训练保障条件，以及改善官兵生活福利待遇，服务军队基层建设等。

US Navy Flugzeugträger

中国海上军力增强后，美国也开始增加在南海与台海的任务，强调国际舰艇在这个区域的自由航行权。

此外，吴谦也表示中国解放军近年「积极参加联合国维和行动、海军常态化护航、开展人道主义救援行动」，也强调疫情以来「通过疫苗援助、派遣专家组等多种方式，向国际社会提供支持和帮助」。

回应质疑中国军费增长的声音，他说：「中国国防费的增长，既是维护自身安全的需要，也是维护世界和平的需要。继续保持国防费适度稳定增长正当合理、无可非议。」

专家担忧中国军费增长

德国之声日前访问德国黑森州和平与冲突研究所专家艾沛思（Pascal Abb），他表示，中国的军费开支已经超过了东亚地区众多国家的总和，这些国家往往和中国有着领土争端。

他以台海两岸为例提到，尽管北京和台北的军费开支占各自GDP的比重都差不多，但是鉴于中国经济的巨大体量，台湾军费的总数只占中国的一个零头。

他强调，菲律宾、越南等国也无力维持能与中国抗衡的军备，即便像日本这样的大国，由于经济总量的因素，他们的军费也只能达到中国的1/3; 印度也没有足够的军备财力。这才是大家说「中国军事威胁」的原因。

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