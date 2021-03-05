国防预算增长引关注 北京：天下并不太平

(德国之声中文网) 根据中国国防部新闻局官方微博，解放军和武警部队代表团新闻发言人吴谦表示，国防预算增长6.8% ，主要为了因应陆地边界争议、岛屿领土问题和海洋划界争端。此外，他也挑明这与台海局势有关。

他说：「民进党当局顽固坚持『台独』分裂立场，是台海和平稳定的最大现实威胁」。

在另一篇回应有关美国务院敦促北京停止对台军事施压一文中，他则重申：「台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉」。

除了「不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项」之外，他还强调「针对的是外部势力干涉和极少数『台独』分裂分子及其分裂活动，绝非针对台湾同胞」。

中国国防预算安排较前一年提升

吴谦提到，2021年中国财政安排国防支出预算为13795.44亿元，比上年预算执行数增长6.8%，主要用于：保障重大工程和重点项目启动实施、加速武器装备升级换代，推进武器装备现代化建设、加快推进军事训练转型，构建新型军事人才培养体系，改进和完善训练保障条件，以及改善官兵生活福利待遇，服务军队基层建设等。

此外，吴谦也表示中国解放军近年「积极参加联合国维和行动、海军常态化护航、开展人道主义救援行动」，也强调疫情以来「通过疫苗援助、派遣专家组等多种方式，向国际社会提供支持和帮助」。

回应质疑中国军费增长的声音，他说：「中国国防费的增长，既是维护自身安全的需要，也是维护世界和平的需要。继续保持国防费适度稳定增长正当合理、无可非议。」

专家担忧中国军费增长

德国之声日前访问德国黑森州和平与冲突研究所专家艾沛思（Pascal Abb），他表示，中国的军费开支已经超过了东亚地区众多国家的总和，这些国家往往和中国有着领土争端。

他以台海两岸为例提到，尽管北京和台北的军费开支占各自GDP的比重都差不多，但是鉴于中国经济的巨大体量，台湾军费的总数只占中国的一个零头。

他强调，菲律宾、越南等国也无力维持能与中国抗衡的军备，即便像日本这样的大国，由于经济总量的因素，他们的军费也只能达到中国的1/3; 印度也没有足够的军备财力。这才是大家说「中国军事威胁」的原因。

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