国防部长遭总理解雇 以色列深夜爆发大规模抗议

以色列周日深夜发生了大规模示威活动，人们对于总理内塔尼亚胡突然解雇批评司法改革的国防部长感到愤怒，数万人走上街头抗议。以色列总统赫尔佐格今天出面呼吁政府停止司法改革进程。
（德国之声中文网）周日（3月26日）深夜，在以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanjahu）解雇了国防部长加兰特（Yoav Gallant）之后，大批民众走上特拉维夫的街道抗议。人们挥舞着以色列国旗高呼「民主」，要求内塔尼亚胡辞职，还有人聚集于内塔尼亚胡的私人住宅外。当局出动安全部队向人群发射水炮，抗议活动在当地时间约凌晨2点之后逐渐减少。隔天，以色列的一些大学关门以示抗议，该国最大的工会Histadrut也宣布举行大罢工，预计机场、医院等场所都将受到影响。
在周日晚间，以色列总理办公室发布了一份只有一行字的声明，写道：「总理本雅明·内塔尼亚胡已决定解除国防部长约阿夫·加兰特的职务」。在被解雇的前一天，加兰特发表电视讲话称，司法改革计划「对国家安全可能构成明确、直接和现实的威胁」，呼吁以色列政府应暂停推动该计划。同时他也建议在4月26日前与反对改革的人士开展对话。
加兰特是第一个呼吁停止司法改革计划的以色列内阁成员，人们认为内塔尼亚胡是因为他反对司法改革计划才将其解雇。加兰特在遭到解雇后，于个人推特上重申了对以色列安全的重视，他写道「以色列的国家安全一直是，并将永远是我一生的使命」。
今年1月以来以色列政府致力于推动司法改革，包括允许议会以简单多数否决最高法院的决定、赋予政府取得任命最高法院法官的权力等。以色列政府宣称必须进行全面改革以管制激进的法官，让民选议员的权力高于非民选法官。但反对者认为此举将破坏法治，更会对以色列的民主造成威胁，近三个月来以色列各地出现多次针对此司法改革计划的抗议行动。有些人质疑，内塔尼亚胡正因腐败指控接受审判，司法改革若通过或将有利于他自己。
按照原来的计划，在接下来的一周里，内塔尼亚胡将推动议会就司法改革的核心内容进行投票。不过在昨天深夜的大规模抗议后，许多政治人物纷纷出面对内塔尼亚胡喊话。
以色列总统赫尔佐格（Isaac Herzog）周一敦促政府停止其引发激烈争议的改革。赫佐格在推特上说，「为了以色列人民的团结，为了责任，我呼吁你们立即停止立法进程」。
以色列经济部长巴尔卡特（Nir Barkat）和文化和体育部长佐哈尔（Miki Zohar）等官员也纷纷建议纳坦雅胡停止立法。巴尔卡特警告，改革计画已使该国处于内战边缘，他说：「改革是必要的，我们会这样做，但不会以内战为代价」。
以色列驻纽约总领事扎米尔（Asaf Zamir）在加兰特被解雇后也宣布辞职。扎米尔在个人推特上发布的声明写道，解雇国防部长是「一个危险的决定」，这个过程让他意识到，他「不能再代表这个政府」。
据多家媒体报道，考虑到局势的危险性，内塔尼亚胡在昨夜召开了一次紧急会议。也有传言称，内塔尼亚胡原先预计在周一上午发表电视讲话，但至今他尚未露面，也没有发表公开声明。他的联盟中的温和派立法者已经表示，他们将同意停止改革，但强硬派则称，尽管有抗议和罢工，改革必须继续进行。
除了国内的反弹外，该计划也引发了国际社会的批评。作为最重要的盟友，美国政府表示对此表示「深切关注」，敦促以色列当局尽快找到一个妥协方案并维护民主价值观。
（综合报导）
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。