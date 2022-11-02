国防部长遭总理解雇 以色列深夜爆发大规模抗议

（德国之声中文网）周日（3月26日）深夜，在以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanjahu）解雇了国防部长加兰特（Yoav Gallant）之后，大批民众走上特拉维夫的街道抗议。人们挥舞着以色列国旗高呼「民主」，要求内塔尼亚胡辞职，还有人聚集于内塔尼亚胡的私人住宅外。当局出动安全部队向人群发射水炮，抗议活动在当地时间约凌晨2点之后逐渐减少。隔天，以色列的一些大学关门以示抗议，该国最大的工会Histadrut也宣布举行大罢工，预计机场、医院等场所都将受到影响。

在周日晚间，以色列总理办公室发布了一份只有一行字的声明，写道：「总理本雅明·内塔尼亚胡已决定解除国防部长约阿夫·加兰特的职务」。在被解雇的前一天，加兰特发表电视讲话称，司法改革计划「对国家安全可能构成明确、直接和现实的威胁」，呼吁以色列政府应暂停推动该计划。同时他也建议在4月26日前与反对改革的人士开展对话。

以色列总理内塔尼亚胡

首位呼吁停止司法改革者遭解雇

加兰特是第一个呼吁停止司法改革计划的以色列内阁成员，人们认为内塔尼亚胡是因为他反对司法改革计划才将其解雇。加兰特在遭到解雇后，于个人推特上重申了对以色列安全的重视，他写道「以色列的国家安全一直是，并将永远是我一生的使命」。

今年1月以来以色列政府致力于推动司法改革，包括允许议会以简单多数否决最高法院的决定、赋予政府取得任命最高法院法官的权力等。以色列政府宣称必须进行全面改革以管制激进的法官，让民选议员的权力高于非民选法官。但反对者认为此举将破坏法治，更会对以色列的民主造成威胁，近三个月来以色列各地出现多次针对此司法改革计划的抗议行动。有些人质疑，内塔尼亚胡正因腐败指控接受审判，司法改革若通过或将有利于他自己。

以总统敦促停止司法改革

按照原来的计划，在接下来的一周里，内塔尼亚胡将推动议会就司法改革的核心内容进行投票。不过在昨天深夜的大规模抗议后，许多政治人物纷纷出面对内塔尼亚胡喊话。

以色列总统赫尔佐格

以色列总统赫尔佐格（Isaac Herzog）周一敦促政府停止其引发激烈争议的改革。赫佐格在推特上说，「为了以色列人民的团结，为了责任，我呼吁你们立即停止立法进程」。

以色列经济部长巴尔卡特（Nir Barkat）和文化和体育部长佐哈尔（Miki Zohar）等官员也纷纷建议纳坦雅胡停止立法。巴尔卡特警告，改革计画已使该国处于内战边缘，他说：「改革是必要的，我们会这样做，但不会以内战为代价」。

以色列驻纽约总领事扎米尔（Asaf Zamir）在加兰特被解雇后也宣布辞职。扎米尔在个人推特上发布的声明写道，解雇国防部长是「一个危险的决定」，这个过程让他意识到，他「不能再代表这个政府」。

以色列政府仍未出面说明

据多家媒体报道，考虑到局势的危险性，内塔尼亚胡在昨夜召开了一次紧急会议。也有传言称，内塔尼亚胡原先预计在周一上午发表电视讲话，但至今他尚未露面，也没有发表公开声明。他的联盟中的温和派立法者已经表示，他们将同意停止改革，但强硬派则称，尽管有抗议和罢工，改革必须继续进行。

除了国内的反弹外，该计划也引发了国际社会的批评。作为最重要的盟友，美国政府表示对此表示「深切关注」，敦促以色列当局尽快找到一个妥协方案并维护民主价值观。

（综合报导）

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