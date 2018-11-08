 国籍疑云 台湾电竞队伍险失参赛权 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.11.2018

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时政风云

国籍疑云 台湾电竞队伍险失参赛权

台湾电竞团队SadStory的成员在社群媒体上指出，该队伍原先因国籍问题而遭判失格。但主办单位电子竞技联盟週四发布通知，宣布增加大中华区封闭资格赛的名额，让SadStory得以参赛。

Taiwan Reisepass (picture-alliance/EPA/D. Chan)

(德国之声中文网) 电竞盛事英特尔极限高手盃大赛 (Intel Extreme Masters)于中国举行了2019 Katowice ESEA的资格赛，但台湾电竞团队SadStory在首场比赛战胜日本后，却因未参与中国赛区而被判失格。

事件发生后，台湾各方骂声不断，以为台湾队伍又因国籍问题，在国际性赛事遭到打压。然而，根据ESL的官方公告以及德国之声专访，发现SadStory遭判失格是因为该队伍报名参加了东亚资格赛，而非根据主办方今年的赛事规定，报名参加大中华资格赛。

SadStory的成员CrazyFace在接受《 德国之声》专访时表示，该赛事长期让台湾选择参加东亚资格赛，所以SadStory本次报名也照旧选择东亚资格赛。他说，SadStory对主办单位原先以区域错误为由判他们落败，感到非常失望，并强调:「我们无法理解为何问题出现在主办单位自己的报名网站，我们却要承受后果。」

根据香港明报报导，主办方电子竞技联盟 (ESL) 原先在社群平台Reddit上表示，大会的国家列表是依据联合国的清单所定，而台湾并没有出现在列表上。他们强调，队伍参赛前应告知主办方有此情况，并釐清参赛区域。

ESL回应中也指出，台湾护照持有队伍应报名中国赛区，而要是参赛队伍没有所属国家，在未得到主办方许可时，不能参与属于特定国家或地区的资格赛。ESL也强调，他们不愿意讨论国际政治。

ESL的回应引起网民强烈反弹。多名网民认为主办单位应该让SadStory继续参赛。其他人则质疑ESL说谎，指出中国政府并不承认台湾护照，主办单位为何宣称台湾护照符合中国赛区参赛资格。

台湾外交部表示由于ESL隶属位于德国科隆的Turtle Entertainment, 外交部已透过驻法兰克福办事处了解情况，并呼吁国际赛事应秉持公平、公平的原则，不应受特定国家影响而剥夺参赛者权益。

重获参赛资格

World Cyber Games (picture-alliance/dpa/H. Hwee Young)

主办单位ESL週四发表声明，宣布将增加大中华区封闭资格赛参赛名额，让SadStory能重获参赛机会。

ESL週四 (11月8日) 在微博上表示，决定增加大中华区封闭资格赛参赛名额，让SadStory得以重新参赛

ESL强调，与往年不同的是，本次赛事将亚洲划分成东亚，东南亚以及大中华地区。SadStory报名参加了东亚区资格赛，但应该报名大中华区。由于发现问题时大中华区资格赛已开打，无法及时将SadStory转至大中华区参赛，导致该队伍被判失格。

ESL重申:「未来我们将确保以更积极主动的方式与战队们进行沟通，确保他们了解自己应该报名参赛的地区。我们也将针对未来的参赛资格重新评估亚洲的地区划分方式。​​​」

对于重新获得参赛资格，CrazyFace表示该团队很开心又能参赛，并承诺将好好努力练习。

杨威廉/罗法 （综合报导）

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