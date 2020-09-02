国泰重组：港龙停运 裁员8500

（德国之声中文网）周三（10月21日）早上， 香港国泰航空宣布重组计划。按照计划将整体削减约8500个职位，约占国泰航空集团总数3.5万个职位的24%。其中未来数周将裁减约5300名驻港员工，另有约600名非驻港员工可能受到影响，但需根据有关地区的监管规定而定。由于近月实行冻结招聘及关闭若干海外基地等节流措施，剩余的2600个职位现已悬空。

香港01向国泰问询后报道称，裁员分布为：约4000名机舱服务员 (国泰航空及国泰港龙)、约600名机师 (国泰航空及国泰港龙)、约700名机场地勤及总部员工。

重组计划的内容还包括国泰旗下的港龙航空从今日起停止运营。国泰和港龙航空在上个世纪本来互为竞争对手。1989年，国泰航空部署将港龙收归旗下，次年以第二大股东身份接管港龙。

重组计划的第三项内容是要求驻港机舱服务员及机师同意更改其服务条件，以达至包括令薪酬更贴近生产力及提升市场竞争力的目标。

重组成本约为22亿元（港币），预计此次重组将令国泰明年每月减少约5亿元的现金支出。

国泰认为，航空业的前景仍然非常不明朗，而且复苏步伐会相当缓慢。根据国际航空运输协会的预测，航空客运量要到2024年才有望恢复至疫情前的水平。国泰集团管理层分析认为， 最乐观的估计，是2021年的客运运力，将远低于2019年的50%。如果现行研发的疫苗证实有效并能于明年夏季在全球成功推出，国泰预期明年上半年的客运运力将远低于25%，预计明年下半年的客运运力才会逐步回升。

香港《明报》报道称， 今年7月，国泰获得港府保就业计划补贴近6.8亿元，承诺维持受薪雇员超过2.5万人。但是国泰高层在特别股东大会并未承诺不裁员，还遭工会批评未尽保就业的责任。至9月港府推出第二期保就业，国泰集团宣布国泰及港龙均不会申请，当时外界就揣测国泰集团将会大规模裁员。

香港01采访的资深人力资源顾问周绮萍表示，如今航空业不景气，业内员工只能转行，且并无太大优势，“空乘人员落地同普通的服务员、客户服务没有差别”。而且她还提醒说，“以过往的经验来说，裁员未必只有一波”。她表示，国泰有政府资助应该不至于倒闭，“但对于个人来说，就要看清自己在公司的角色是否必不可少”。

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