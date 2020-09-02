 国泰重组：港龙停运 裁员8500 | 经济纵横 | DW | 21.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

国泰重组：港龙停运 裁员8500

香港国泰航空周三早间发出通告，宣布重组计划。其中包括国泰旗下港龙航空从即日起停止运营，集团整体削减约占总数24%的8500个职位等内容。今年6月，香港政府曾斥资273亿港元购入国泰股份及向国泰贷款，以支持国泰渡过疫情难关。

Bildergalerie Airlines Logo Cathay Pacific Airways (picture-alliance/dpa)

今年6月，香港政府曾斥资273亿港元购入国泰股份及向国泰贷款，以支持国泰渡过疫情难关

DW.COM

国泰航空过去一年因反送中运动屡遭中国施压，这次资本重组港府特意出手相救，以免外国认定國泰已沦为国企，失去香港作为中美角力的窗口。但外界仍担心若港府随后逐步退场，国泰早晚会被全面「染紅」。

周六在香港，有大批民众参加多个示威集会，抗议亲北京的港府。在香港机场，示威者连续第二天来到接机大厅和平示威。而中国民航局则向香港国泰航空发出警告，要求“参与和支持香港非法游行的人员立即停飞。”

香港的大规模示威浪潮即将迎来第11个周末。在机场示威行动引发争议、中国武警部队于深圳展示军力的背景下，示威者是否会转变方式？重压之下的国泰航空，则宣布了高管辞职的消息。

近期因员工参与示威而受到关注的香港国泰航空又有高层离任。董事局主席史乐山辞任。就在不久前，国泰CEO何杲和顾客与商务部门总裁卢家都递交了辞呈。

（德国之声中文网）周三（10月21日）早上， 香港国泰航空宣布重组计划。按照计划将整体削减约8500个职位，约占国泰航空集团总数3.5万个职位的24%。其中未来数周将裁减约5300名驻港员工，另有约600名非驻港员工可能受到影响，但需根据有关地区的监管规定而定。由于近月实行冻结招聘及关闭若干海外基地等节流措施，剩余的2600个职位现已悬空。

香港01向国泰问询后报道称，裁员分布为：约4000名机舱服务员 (国泰航空及国泰港龙)、约600名机师 (国泰航空及国泰港龙)、约700名机场地勤及总部员工。

重组计划的内容还包括国泰旗下的港龙航空从今日起停止运营。国泰和港龙航空在上个世纪本来互为竞争对手。1989年，国泰航空部署将港龙收归旗下，次年以第二大股东身份接管港龙。

重组计划的第三项内容是要求驻港机舱服务员及机师同意更改其服务条件，以达至包括令薪酬更贴近生产力及提升市场竞争力的目标。

重组成本约为22亿元（港币），预计此次重组将令国泰明年每月减少约5亿元的现金支出。

国泰认为，航空业的前景仍然非常不明朗，而且复苏步伐会相当缓慢。根据国际航空运输协会的预测，航空客运量要到2024年才有望恢复至疫情前的水平。国泰集团管理层分析认为， 最乐观的估计，是2021年的客运运力，将远低于2019年的50%。如果现行研发的疫苗证实有效并能于明年夏季在全球成功推出，国泰预期明年上半年的客运运力将远低于25%，预计明年下半年的客运运力才会逐步回升。

Boeing 747-400 (picture-alliance/dpa/J. Favre)

国泰航空将飞向何方?

香港《明报》报道称， 今年7月，国泰获得港府保就业计划补贴近6.8亿元，承诺维持受薪雇员超过2.5万人。但是国泰高层在特别股东大会并未承诺不裁员，还遭工会批评未尽保就业的责任。至9月港府推出第二期保就业，国泰集团宣布国泰及港龙均不会申请，当时外界就揣测国泰集团将会大规模裁员。

香港01采访的资深人力资源顾问周绮萍表示，如今航空业不景气，业内员工只能转行，且并无太大优势，“空乘人员落地同普通的服务员、客户服务没有差别”。而且她还提醒说，“以过往的经验来说，裁员未必只有一波”。她表示，国泰有政府资助应该不至于倒闭，“但对于个人来说，就要看清自己在公司的角色是否必不可少”。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Coronavirus | Flugzeuge | Flughafen Peking

直飞北京国际航班将逐步恢复 02.09.2020

新冠疫情全球大规模爆发后，中国当局在今年3月停飞了所有直飞北京的国际航班。此后复飞的国际航班，都只能前往上海、天津等其他城市。现在，北京市政府对外宣布，从9月3日起“有序恢复直航北京国际商业客运航班”。

Geparkter Airbus A380 von Lufthansa in Teruel / Spanien

汉莎航空公司萎缩超预期 22.09.2020

新冠危机对德国民航旗舰--汉莎的打击超过人们此前的担心。这意味着：失去更多就业机会。巨无霸客机即空客380亦将被长期封存。

Digitale Konzeptaufnahmen des Virgin Galactic

三倍音速 太空旅游:维珍银河打造全新客机 09.08.2020

“协和式”超音速客机已经退役近20年。现在，维珍银河公司又在酝酿新一代超音速客机，它将比“协和”飞得更快。此外，维珍银河还计划推出太空旅游业务，老板布兰森打算“亲自上天”。

广告
Deutschland | Coronavirus | Symbolbild Impfung (picture-alliance/dpa/C. Schmidt)

德、奥、瑞病毒学家拒绝群体免疫战略

本月初，以哈佛、牛津和斯坦福大学的三位流行病学家为首的一批专家在美国马萨诸塞州大巴灵顿撰写并签署一份宣言，提出了在保护高风险群体的基础上放任新冠病毒蔓延，以达到社区群体免疫的战略。10月19日，德国、奥地利和瑞士病毒学协会发表声明，对该提议  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  