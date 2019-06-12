国泰被解雇员工控诉“白色恐怖”

(德国之声中文) 国泰港龙空勤人员协会主席施安娜在国泰航空任职17年后突然遭解雇。她哽咽感叹，港龙空服人员是她大学毕业后第一份工作，她对公司17年的贡献因为白色恐怖被一朝抹杀。

国泰港龙空勤人员协会主席施安娜

她向德国之声表示：「我没有后悔，with no regret，因为我没有做错事。」她说，只有脸书好友才能看到其个人帐号，怀疑自己被同事出卖。但她强调，自己从没有参与非法集会，甚至曾经为警察说话。 「虽然我有激动的（在脸书）问同事，为何你们要这么做？是否想大家揽住一齐死（同归于尽）？公司弄成这样对大家没好处，我不明白他们在想什么。但我连黑警死全家也从未说过，反而我还说过，任何人都不能以偏概全，骂所有警察没有意思，我相信有些警察也很惨。」

任职港龙高级舱务长的她本周二（8月20）原订飞往杭州，在前往登机的途中突然被公司告知抽起当天的工作。隔天，公司经理约见施安娜，在会议上手持3张脸书帖文的截图，询问是否属于她的个人帐号。施安娜回答「是」，当场遭到解雇，但公司对她说「不能告知原因」。

该3张截图都是来自施安娜的个人脸书帐号。她表示，其中一张是她与同事在飞机上庆祝生日时，在便利贴上写上「Happy Birthday」的照片。另外两则纯文字帖文，对国泰近日风波和自己即将飞往中国工作表示忧虑。内容提到「我将要飞3天2夜，到北京和杭州，如果我发生什么事，大家就知道是什么事了吧」，以及即时动态中写道「现在公司搞成这样，你们开心了吧，为什么你们要这么做」。

施安娜说，国泰内部弥漫前所未有的白色恐怖，人人自危，许多同事也感到很愤慨。 「同事们都很理解公司受到打压，大家甚至很努力遵从规定，希望共渡时艰尽力保护公司，但公司要屈服到何时呢？我们从来没有想过放弃公司，但可惜公司放弃了我。」她说现在的打压已经威胁到言论自由，担心以解雇作为报复手段的说法，会蔓延到各行各业。工会未来会筹备集会抗议，以及透过诉讼取回公道。

香港职工会联盟陪她一同召开记者会，要求国泰撤回解雇决定，停止白色恐怖。职工盟认为，这是针对员工意见领袖、工会主席的公然打压，企图杀一儆百。工会也公布，将在26日发起包围国泰总部的示威活动。

国泰航空向北京低头

自从国泰一名机师在「反送中」示威中被控告暴动罪，国泰受到中国民航局前所未有的压力。国泰前往欧美的大部分航线都需要飞越中国领空，中方以飞行安全为名，用航权作为威胁。国泰行政总裁何杲(Rupert Hogg)和另一名高层辞职，另外解雇多名机组人员和地勤职员，其中一名被炒的机师曾经在机上广播中提到香港机场集会以及「香港人加油，万事小心」。

职工盟主席吴敏儿表示，香港民航界至今最少有14人因为修例风波被解雇或离职，当中8人都是「以言入罪」。在中方压力下，国泰配合中国民航局要求，飞往内地时交出机组人员名单，禁止员工参与非法集会，又警告即使在工余时间发表的网上言论都可能违反中国民航局规定。

国泰航空在声明中表示，施安娜被解雇与她的工会领导角色或工会活动无关。声明中强调，「虽然我们无法就个别案件发表评论，但在决定是否终止雇员时，我们会考虑所有相关情况，包括适用的监管要求和员工履行其职责的能力。」

路透社报导，国泰航空空服员和机组人员提到，中国民航局官员利用解雇人员和进行电话搜索等手段，对他们政治报复。据了解，中国国际航空公司拥有国泰航空30％的股权。

会计、银行、交通业也遭殃

综合多家港媒报导，香港会计界23日举办首场与政治有关的遊行。会计界立法会议员梁继昌指出，总共约有5千人参与。他指出，过去不曾有这么多会计界人士上街，说明会计界已忍够政府「倒行逆施」。

他也提到，有员工即使在工作之余合情合理合法参与表达诉求活动，都被老板警告或辞退。他说:「雇佣合约非卖身契，香港人并非奴隶，私人时间有权表达政见。」他也再次强调，希望政府回应民间五大诉求。

这个活动的缘由可以回溯到16日，德勤，安永，毕马威，普华永道等四大会计师事务所有员工匿名在报章上登载支持示威活动的整版广告。中国官媒《环球时报》随后撰文敦促这4家公司要调查及解雇支持抗争的职员，内文还引用中国网友意见说:「不要成为下一个国泰航空。」之后，4家公司与登广告员工划清界限，表示该广告「并不代表本公司的立场」，并表示「我们坚决反对任何损害国家主权的行为」。

而在22日，汇丰集团、渣打银行和东亚银行也在报章刊登广告表态。汇丰在全版广告中强烈讉责任何暴力和破坏社会秩序的行为，全力支持「以和平方式寻找解决之道」，并希望为中国经济的未来作出贡献。

无独有偶，港铁也在22日发声明，表示明白警方有需要时会进入车站执法，也说会更新车务安排，倘遇紧急情况，或不会预先通知，即时停止车站运作，甚至关闭车站。民主党立法会议员尹兆坚表示，香港正受「黑白两道夹击」，批评港铁新安排是向白色恐怖，中央「跪低」，置市民安危于不顾。

港铁这项声明其来有自。中国官媒《人民日报》22日发表评论文章，批评港铁不仅拖延报警，还护送「暴徒」免费乘车，质疑港铁是暗中支持暴徒。起因是因为21晚间有香港市民在元朗港铁站静坐，之后部分示威者在港铁站附近聚集及堵路。在港警方推进防线试图驱散示威者时，大部分示威者最后乘港铁安排的特别列车离去。

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李芊/夏立民 (综合报导)