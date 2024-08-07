国泰航空宣布购买至少30架空客A330-900飞机

国泰航空宣布将购买至少30架空客A330-900飞机，期望在2025年初达到疫情前的客运量水平。该项交易的基本价格为110亿美元，该公司表示已从空客公司获得“显著的价格优惠”。

（德国之声中文网）香港航空公司国泰航空周三（8月7日）表示，将购买至少30架空客A330-900飞机，期望在疫情后逐步回升的基础上，在2025年初达到疫情前的客运量水平。该项交易的基本价格为110亿美元，

该公司在报告上半年利润下降的同时宣布了这一消息。2023年，由于疫情后需求的回升，该公司四年来首次实现盈利。

这批采购的基本价格约为858亿港元（110亿美元）。国泰航空并未透露总采购价格，但表示已从这家欧洲飞机制造商获得"显著的价格优惠"，

预计这批飞机将于2031年底前交付。

"（国泰航空）同意购买，空中客车公司同意出售30架空客A330-900飞机，"国泰航空公司在向香港证券交易所提交的文件中表示，并补充说该公司还"获得了购买30架额外空客A330-900飞机的权利"。

国泰航空公司表示，已经拥有超过230架主要为客机的机队。文件中写道："这些飞机将逐步取代公司现有的中型宽体机队，并实现未来的增长。"

何时恢复疫情前客运水平？

该公司宣布其客运量已达到疫情前水平的80%，并希望在2025年初达到100%。"随着我们进入重建旅程的最后阶段，我们有望在2025年第一季度内恢复到疫情前航班水平的100%。"

国泰早些时候曾表示将在2024年底前恢复到疫情前的客运航班水平，但在3月份将目标推迟了最多三个月。

声明还表示，为了推进旅程重建，满足强劲的旅行需求，国泰航空正在进行招聘和培训，并增加更多航班和目的地。

报告显示，该公司上半年归属于股东的利润同比下降15%，至4.63亿美元，原因是运营更多航班导致成本上升。然而，这一时期的总收入增加了近14%，达到64亿美元，主要受旅行需求回升和强劲的货运业务驱动。

同时，该公司表示将在两个月后向普通股股东支付每股0.2港元的首次中期股息。

该公司股价在周三下午交易中下跌超过1%。

（法新社）

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