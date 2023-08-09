国泰航空上半年扭亏为盈 拟在内地招聘空乘

（德国之声中文网）据国泰航空8月9日在港交所的公告，国泰集团（包括航空公司、附属公司及联属公司）今年上半年扭亏为盈，实现净利润42.7亿港元，2022年同期亏损49.99亿港元。

国泰航空主席贺以礼（Patrick Healy） 表示，随着香港与内地实现全面通关，国泰致力于恢复香港航空枢纽的客运运力及航班网络。集团可载客量今年3月已达至疫情前约一半，服务航点达70个，预期到2023年底可载客量将达至疫情前70%，服务航点增至80，相信到2024年年底可载客量将会完全恢复至疫情前的水平。

据国泰航空公告，今年上半年，国泰航空客运收益增至250.13亿港元，较2022年同期增加11倍；运载乘客共780万人次，同比增加22.3倍，运载率为87.2%。由于海外需求疲软，国泰航空今年上半年货运收入则同比下跌10.1%，达124.32亿港元。

国泰航空行政总裁林绍波在8月9日举行的记者会上表示，预计内地将继续成为国泰航空非常重要收入来源。由于内地直飞的国际长途航线恢复较香港慢，内地经香港往来海外地区的需求仍然强劲，预计该情况将持续到下半年。

在内地招聘机师和空乘

国泰航空营运及航空服务总裁麦皓云在8月9日的记者会上表示，国泰航空正首次在内地招聘机师；此外，集团拟招聘200至300名来自内地的机舱服务人员，同时也在新加坡及曼谷招聘外勤人员。

今年5月，国泰航空曾发生部分机组人员不尊重内地乘客的风波。6月19日，国泰航空公布一系列改进方案，包括优先在往返中国内地的航班增加讲普通话的机舱服务员。

目标：明年7月底前赎回全部优先股

新冠疫情期间，由于国际航班数量大幅缩减，国泰航空陷入严峻的财务困境，2020年接受香港政府注资273亿港元，其中包括向香港特区政府发行优先股与认股权证，并接受对方过渡贷款78亿港元。

随着业务大幅回升，国泰航空的现金流紧张问题也已得到缓解。国泰航空表示，集团在2023年一直维持经营正现金流，计划于今年底前赎回50%的向香港特区政府发行的优先股，目标在明年7月底前赎回余下优先股。

（法新社等）

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