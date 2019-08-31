国泰“地震” 再有高层离职

近期因员工参与示威而受到关注的香港国泰航空又有高层离任。董事局主席史乐山辞任。就在不久前，国泰CEO何杲和顾客与商务部门总裁卢家都递交了辞呈。
（德国之声中文网）据香港《头条日报》报道，国泰航空公布史乐山(John Robert Slosar)辞去董事局主席以及常务董事的职位，贺以礼获委任为常务董事，并选为董事局主席，接替史乐山职位。该公司指出，史乐山呈辞基于退休，不存在与董事局有任何意见分歧。
香港近月来爆发的"反送中"运动，已让一些企业卷入政治漩涡，国泰航空上月中旬曾宣布高层管理层的两个人士变动，CEO何杲(Rupert Hogg)以及顾客与商务部门总裁卢家培双双辞职。
"香港01"报道，国泰当日通告指何杲和卢家培确认其呈辞是作为公司的领导者对公司近月所面对的事件负责。时任国泰航空董事长的史乐山当时表示，近期发生的事件令外界对国泰航空的安全承诺产生质疑，企业声誉与品牌形象受到影响。现在是任命新管理团队、重建信心的合适时机，国泰航空将全力支持香港的一国两制，对香港美好未来充满信心。
台湾中央社指出，国泰航空工会曾在7月末参与了在机场的"反送中"集会，几日之后，有示威者在街头与警方爆发冲突，多人被捕，其中包括国泰航空机师廖颂贤。对于国泰航空连续有员工介入"反送中"，中国民用航空局已向国泰航空发出重大航空安全风险警示，禁止参与反送中运动的人员，执飞至中国或飞越中国领空的航班。
文木 综合报道
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