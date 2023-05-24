国泰事件：中国网络反“崇洋媚外”浪潮高涨

（德国之声中文网）本周一（5月22日），一名网友在网上发文爆料，在国泰航空周日从成都飞往香港的CX98班机上，听见空服员私下嘲笑乘客不会英文，将“毛毯”讲成“地毯”，并称“如果你不能用英文说出毛毯，就拿不到”。这起事件迅速在中国社媒上登上热搜，引发了中国官媒和包括香港特首李家超在内的香港政府官员猛烈批评。

据路透社报道，国泰空乘工会周三稍晚发表声明，敦促国泰从根本上解决问题，重建一个合理和安全的工作环境，以提振员工士气。声明对“最近发生的不愉快事件”表达最深切的遗憾，并称国泰的空乘人员一直尊重并平等对待所有来自不同国家的乘客。

工会表示，在新冠疫情后，随着航班的恢复，乘客的数量有所增加，但身处第一线的航空工作人员正面临人力和物力短缺，工作量大幅增加但工资低。“公司忽视这些问题，导致员工士气极为低落，对于机舱服务的投诉也有所增加。”

香港《明报》则报道称，据该报获得的一份国泰空中服务员工会周三向内部成员发出的内部电邮，工会对空服员“现时需面对众多不实指控及网上传言感到痛心”。电邮还提到，根据“机舱服务指引”，如空服员在未经同意下被乘客拍摄及录影，可向乘客提出删除有关内容，如遭拒绝可通知机长及机舱服务经理，公司政策表明对不守规乘客采取“零容忍”态度。报道引述工会称，“本期望国泰会支持员工保护自己及提供相关指引，遗憾最终得到令人伤感的消息”。

国泰：工会不代表国泰立场

对此，国泰航空周四在官方微博发表声明澄清称，“‘空中服务员工会’为一个独立工会，从来不代表国泰”。声明还写道，国泰“不接受、支持或同意该工会的对此事的立场”。

国泰航空服务董事吴洁文（Mandy Ng）也在声明中强调：“我们一直并将继续与机舱服务员同事直接沟通，包括通过线上及面对面等多种途径。我们会继续聆听他们的反馈，并积极回应。”

但许多中国网民对国泰的回应并不买账。相关微博底下有留言写道：“还是那句话，你们不喜欢大陆人就不要飞大陆航线，没必要勉强自己！”；“不接受不支持，也不反对是不？在这件事上，不反对处理就是支持。”

自事件爆发后，国泰航空已多次致歉，其行政总裁林绍波表示，公司将对违反公司规章制度和道德标准的行为“秉持‘零容忍’的态度”。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因涉港推特而面临驱逐风险的NBA 休斯敦火箭队经理发了一条支持香港示威者的推特，虽然很快就删除，但是依然引发轩然大波。中国方面先是暂停与火箭队的合作，在NBA总裁萧华(Adam Silver)表态支持火箭队经理言论自由后，中国官方、企业、民间更是掀起了全面抵制NBA的大潮，NBA在中国市场几十年的耕耘，面临一夜之间清零的巨大风险。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因一款地图而遭狠批的苹果 一款能够实时显示香港警方行动的地图应用，引发了巨大争议。HKmap.live先是被苹果应用商店下架，理由是该应用可能被用于阻碍警方行动的违法行为，后来在舆论压力下，重新上架，却又遭到了中国方面的压力。中国官媒狠批应用开发者“为暴徒导航”，批苹果“为暴徒护航”。10月10日，苹果方面再次将此应用下架，理由是会对香港居民构成威胁。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因香港示威而遭受“地震”的国泰航空 香港“反修例运动”开始后，国泰航空的一些员工积极参与，因此受到了来自北京的巨大压力。中国民航局要求国泰航空不得安排任何参与“非法行动”的空勤人员执飞进入内地领空的航班——这相当于绝大多数的国泰航班。随后，不少参与示威的国泰员工遭到了解雇，国泰高层也进行了“大换血”。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因华为“公主”而遭牵连的加拿大鹅 中国政府因不满加拿大在温哥华逮捕华为财务长孟晚舟，运用各种外交与经济手段向加拿大施压，要求加国政府放人。加国羽绒外套的代表品牌加拿大鹅 (Canada Goose) 因此受到牵连，遭中国民众抵制，而股价也因此下跌1.25%。中国官媒还引述学者说法，警告若加国不释放孟晚舟，该国其他高档品牌也可能被锁定。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因诺奖而遭抵制的挪威三文鱼 在挪威将2010年诺贝尔和平奖颁给中国异议人士刘晓波后，曾经大量出口中国的挪威三文鱼便开始遭中国抵制。当时，中国食品安全管理部门引入质量检查机制来拖延检查挪威进口商品的时间，导致鱼肉变质，使挪威向中国出口的鲜鱼数量在几个月内减少了70%。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因「萨德」而遭殃的乐天 韩国的乐天集团在2017年因转让土地给美国部署萨德反导弹系统，而遭中国抵制。不仅示威者在店外举牌抗议，乐天在中国各地的分店中有10家突然关闭。此外，乐天免税店的网站也因受黑客攻击而被迫下线一段时间。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因蔡英文过境而受害的85度C 台湾连锁咖啡店业者85度C曾因2018年8月台湾总统蔡英文过境洛杉矶时路过门市喝咖啡，而被中国媒体批评，并号召中国网民抵制该公司。即便85度C随即强调支持「九二共识」，其中国股价仍下跌3%，并被多个中国网路外卖平台下架，损失惨重。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因种族歧视争议而遭抵制的杜嘉班纳 意大利时装品牌杜嘉班纳 (Dolce & Gabbana) 在中国推出三集的「起筷吃饭」的影片，由盛装打扮的模特示范如何用筷子吃意大利食物。然而影片推出后，被中国网民质疑有种族歧视的嫌疑。杜嘉班纳先在官方微博出面致歉，但设计师史蒂芬诺·嘉班纳后来却又用私人讯息和网民吵架。消息传开后，许多中国明星纷纷表态拒绝出席该品牌的年度大秀，而中国文旅部随后也下达通知将该活动取消。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因远离新疆供应链 H&M在中国遭抵制 瑞典服装品牌H&M去年秋季发布的一份声明中表示，“对公民社会团体和媒体报道的新疆少数民族受歧视及强制劳动等指控深表关切”。声明称该公司 “不与位于新疆的任何服装制造工厂合作，也不从该地区采购产品或原材料”。2021年3月这份声明被中国网友在社交媒体上广为转帖，也依次掀起了一场抵制H&M产品的风暴。3月25日，H&M品牌被中国多个电商平台下架。还有一些抗议者前往H&M在中国多地的实体店门前表达抗议之情。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因抵制新疆棉花一系列服装品牌遭抵制 除了H&M还有一系列国际知名的服装品牌都在2020年发表过类似的停用新疆棉花的声明。这些品牌被中国网民公布在社交媒体上，包括Adidas、Nike、CK、优衣库、Puma、Burberry在内的多个品牌同样开始遭抵制。这些品牌在中国的形象代言人也纷纷表示终止合作。事件后，Adidas和Nike的股价分别出现一定程度的下跌。



中国社媒现反“崇洋媚外”声浪

尽管如此，国泰事件仍持续在中国社媒上发酵。一名网友发表推文写道：“其实我觉得国泰不是针对非英语乘客，是专门针对不会英语的内地人”。有网民称，国泰事件的重点是“员工明目张胆的歧视”、“中国人自己歧视中国人的事随处可见”。也有人严厉批评“崇洋媚外可耻又可悲”，并扬言抵制国泰航空。

但有网民认为，此事算不上“歧视”，而是“不专业，欠缺职业道德”；“这跟公司文化有很大关系，如果一个处处强调平等文化的公司不会出现这种行为”。另一派意见则认为，“其实好小事，没有必要上纲上线，好多行业服务态度都差”；“让商业纠纷回归商业层面，李家超出来更会让两地关系交恶。”

上海《新闻晨报》以及上游新闻等媒体则翻出国泰2017年曾拒绝使用中文名牌的新闻，再度引起网民热议。也有人因此联想起此前上海车展的“宝马冰激淋事件”。一名网民在微博上评论称，国泰事件“其实本质和宝马mini冰激淋事件一样，国人对外国人士享受不平等待遇的反感不断加剧，民族情绪会进一步高涨和激化”。

今年4月，有网民爆料称，上海车展上宝马MINI展台的工作人员在发放免费冰激淋时疑似区别对待中外访客，只发冰淇淋给外国人。这一事件在新浪微博上曝光后，大量网民纷纷表示愤怒和不满。

（综合报道）

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