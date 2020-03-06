国民党青壮接班 学者：未来一年决定改革成效

(德国之声中文网) 台湾的国民党3月9日举行新任党主席的就职典礼，在上周六补选中胜出的现任立委江启臣在典礼上表示，国民党应该结合众人之智，广纳各方意见，所以他上任后将推动集体领导制，来让该党决策更全面。 江启臣强调，党主席的角色是去倾听与汇整，把众人的期望化为愿景后，再进一步落实。

此次党主席补选，最受各界瞩目的便是国民党的两岸政策走向。 在今年一月的大选中，不少人将国民党的败选主因归咎于该党过于亲中的立场，江启臣在周一上午发言时也说，他的原则是坚守中华民国自由民主的制度价值，并力求两岸和平与共同福祉。 他表示，过去几年国内外快速变化的局势，让中国与台湾的互信基础遭逢重大挑战，而这份互信必须重建。

但是江启臣也强调，目前国民党最重要的任务是推动自身改革，以重新赢得台湾社会的信任作为首要目标，这样才能谈论如何拉近两岸共识。 中国共产党并未如往常在国民党选出新任党主席后，由总书记习近平发布贺电。 中国仅透过国台办发言人朱凤莲，呼吁江启臣珍惜并维护国共两党「坚持九二共识、反对台独」的政治基础。

江启臣周日 (3月8日) 被问到习近平未发贺电是否会影响未来两岸政策时，他表示，现阶段最重要的是找回民众对国民党的信任与支持，但他也重申「亲美、和中、 友日」是国民党一贯的两岸及国际政策，如何重建与这些伙伴的和平关系是他努力的目标。

然而，中国官媒新华社周日也发布评论，表示近来国民党内出现认为「九二共识」过时且缺乏民意支持的改革声浪，而中方认为这样的认知「甚为荒谬」。 该篇评论表示，只要坚持体现一个中国原则的「九二共识」，两岸关系便会改善发展。 然而，如果不体现「九二共识」的话，两岸关系便会遭到破坏，台海形势会出现动荡。

从金门可遥望一水之隔的厦门

评论写道：「国民党要检讨的当然不是『九二共识』，而是要思考如何更有力地反制民进党操弄『反中』『仇中』、破坏两岸关系，如何以民族大义为己任，更好地维护同胞利益福祉。 」

专家：改革成功与否仍有变数

虽然各界都将江启臣的胜选视为国民党推动内部改革的第一步，但专家认为，江启臣能否成功推动改革，仍取决于几个关键因素。 美国2020富尔伯莱特（Fulbright）访问学者南乐 (Lev Nachman) 告诉德国之声，虽然国民党内的改革派在主席补选中胜选，但国民党内的派系却并未因此瓦解，所以即便改革派现在握有主导权， 这也不代表他们能在短期内完全推翻「九二共识」。

南乐说：「此外，江启臣的党主席任期只有一年，所以除非他明年再次角逐党主席之位并成功胜选，否则我不认为国民党能有足够的时间推动真正的改革。 」

南乐也表示，与中国维持稳定关系对国民党来说，仍是利大于弊。 而在中国政府不断强调「九二共识」是国共互动基础的前提下，南乐认为，国民党有可能考虑以更替名字或是清楚阐述条文细节的方式来重新定义「九二共识」。 他说：「我不认为国民党会以完全废除『九二共识』的方式来改变他们的两岸政策。 」

当被问到中国是否会因为国民党改朝换代而改变对其策略时，南乐说只要国民党不改变「台湾是中华民国」的立场，中国应该不至于在本质上改变对国民党的政策。 他说：「国民党仍是中国共产党目前在台湾唯一能『合作』的政党，所以共产党必须在对台政策上，保持一定的弹性。 」

此外，南乐指出由改革派当家的国民党将替民进党带来不少挑战。 他表示，两党除了中国政策外，他们针对其他国内议题提出的政策其实并无太大区别。 南乐告诉德国之声：「民进党不能认为今年一月的大选结果代表国民党已无翻身机会，因为不分区的票数显示，两个政党之间其实差距并不大。 」