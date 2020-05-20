国民党通过两岸新论述 启动“反美猪”公投联署

台湾国民党召开全代会，在两岸论述方面，确定以“基于中华民国宪法的‘九二共识’”延续两岸互动、反对台独与“一国两制”等八项主张。在会议期间，该党还启动了反对放宽美猪进口的公投联署。
（德国之声中文网）台湾主要反对党国民党周日（9月6日）召开全代会，通过四大改革结论，在外界关注的两岸论述方面，提出了八项具体主张。
据台湾中央社报道，这些主张分别为中华民国宪法既开创台湾民主自由，又连结两岸，提供两岸往来的法律基础，是稳定两岸关系的磐石；两岸官方协商必须正视中华民国宪政秩序，两岸官方互动必须尊重中华民国存在的事实，表述中华民国的空间，是两岸官方协商互动的核心要素。
国民党还认为，该党执政时期关于"九二共识、一中各表"的表述，皆本于中华民国宪法，也是两岸求同存异的成功经验。基于中华民国宪法的九二共识，应用以延续两岸互动，并以此寻求互动方式与时俱进；反对台湾独立与中共的一国两制；大陆应放弃对台用武，推动两岸交往和台美合作同步并行。
最后三项主张则是要尽早完成两岸协议监督条例立法；制定党公职两岸交流行为准则；两岸官方皆应保障民间交往，避免干扰两岸正常交流等。
国民党在最终的结论报告中还指出，应持续推动两岸交往对话，以逆转走向战争的恶意螺旋，避免重演冷战悲剧，确保台湾永享安全繁荣。在两岸持续交往对话过程，必须坚守中华民国立场，捍卫中华民国主权。国民党不会放弃为中华民族实现民有民治民享的使命。两岸关系的进展，不能以民主自由的妥协为代价，更应彰显台湾推行民主自由法治的宝贵经验。该党同时强调，国民党是开国政党，以中华民国兴亡荣辱为责任。
国民党改革委员会于今年6月提出两岸新论述之建议案，似乎力图扭转"亲中"包袱。对此，外界有观察人士认为，国民党现任主席江启臣有改革决心，但是在党内仍有异音下无法大步挺进。
国民党周日召开全代会期间，江启臣宣布，正式启动反对含莱克多巴胺（俗称瘦肉精）美猪进口公投连署。他批评道，蔡英文以一个记者会决定所有人的健康及台湾的未来，不接受国会监督，不跟人民与地方政府沟通，甚至也不顾产业发展，没有看到任何影响评估，就要叫台湾民众吞下去，民众应该要勇敢站出来。
上个月底，台湾总统蔡英文召开记者会宣布自2021年起将开放进口含莱克多巴胺的美国猪肉，以及月龄30个月以上的美国牛肉进口，引发岛内广泛争议。蔡英文在记者会上解释，此项决定是符合台湾"经济利益以及未来总体战略发展目标"，"面对美中贸易大战，全球产业供应链重整的大背景下，台湾需要跟战略伙伴，也就是美国强化关系，成为关键力量。"美国对台湾的这项决定表示欢迎。
美国肉品进口议题多年来一直是台美贸易间的关卡。被视为台美间的贸易沟通管道的台美贸易暨投资架构协议（TIFA）会议也曾因台湾暂停美牛进口而停止举行。而台美贸易暨投资架构协议正是台湾加入由美日主导的《跨太平洋伙伴关系协议》（TPP）的敲门砖。
江启臣周日当天表示，今天国民党在全代会宣示启动公投连署，自9月12日起开始全台走透透，遍地烽火发起公投连署，希望民众站出来，大声向蔡政府说不。他还强调，公投是人民的权利，蔡政府在今年8月28日宣布放宽含莱克多巴胺美猪进口，明年的8月28日就是民进党修法后的公投日，他呼吁所有民众站出来，在明年拿回自己的权利。
针对民众对于政府放宽美猪进口的态度，台湾电视台 TVBS 民调中心近日发布的最新调查显示，有 64%民众表示反对，表示赞成的有22%，另有14%未发表意见。而据路透社报道，国民党需要收集到20万名民众联署，便可在明年8月举行公投。
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