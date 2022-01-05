国民党在台湾选战接连吞败 未来发展受各界关注

(德国之声中文网) 台湾周日 (1月9日) 在台北与台中分别举行了两场选举，一场是台北中正万华区对无党籍立委林昶佐的罢免案，另一场则是台中市第2选区在前基进党立委陈柏惟被罢免後所举办的立委补选。最终，民进党在台中派出来的前立委林静仪顺利击败国民党候选人颜宽恒，重返立法院，而林昶佐的罢免案也因同意票未超过门槛，让罢免案未能过关。

选举结果出炉後，不少观察人士都认为这是继上个月的公投後，台湾最大在野党国民党又一次遭遇选举挫败。而国民党党主席朱立伦并未在选后第一时间出席记者会，仅由国民党发言人代为出面一事，也受到各界批评。直到周一 (1月10日) 上午，朱立伦才对选举结果发言，称「任何失败都一肩扛起」。

朱立伦说，周日台中立委补选的选战结果代表国民党要更努力，争取更多中间选民丶浅蓝选民及年轻人的认同，让他们愿意站出来。他强调：「每天沉浸在彼此互相指责丶攻击，并不能解决问题。」

国民党下一步为何？

各界关注，在连续输掉公投、补选跟罢免的选战後，这些结果会如何影响国民党2022年底地方选举的选情。

对此，哈佛大学费正清中心博士後研究员南乐 (Lev Nachman) 向德国之声表示，虽然公投与林昶佐的罢免案都是在国民党前主席江啓臣在任时所发起的，但国民党连续在公投丶罢免跟补选中都失利，意味着朱立伦在剩下的任期中会遇到很多困难。

他说：「国民党内部的发展接下来会有几个可能性。一个是内部成员认为在江啓臣任内发起的这些选举都结束之後，朱立伦便能专注在自己想做的事，他们在年底地方选举的情势或许也会好转。另一个是，国民党内部成员认为近期的选举结果似乎显示该党不确定自己的下一步在哪。」

台湾东吴大学政治系的助理教授陈方隅则向德国之声表示，透过近期的选举结果去预测国民党在年底地方选举中的表现还太早，但接下来值得关注的是朱立伦跟国民党籍新北市长侯友宜以及前高雄市长韩国瑜之间的互动。

他说：「很显然大家都比较在意朱立伦跟韩国瑜与侯友宜之间的关系。侯友宜现在变成像是国民党内的希望所在，但大家也不见得想让侯友宜上来，所以也会有一些相互制衡的动作。现在就是看朱立伦跟韩国瑜的互动。」

台中补选：国民党地方势力受挫

周日的两场区域选举，也分别点出了国民党在地方上所遇到的困境、以及选举策略上的失误。

南乐向德国之声表示，台中立委补选为国民党增添了新的一记败笔，因为国民党去年罢免前立委陈柏惟後，反而动员了支持民进党的选民，也让该地区成为各界的焦点。

他说：「尽管国民党成功罢免了陈柏惟，但他们最终仍是输了这个地区的立委席次。反观，民进党的气势则比去年罢免案通过时来得更强。」

事实上，在这次台中的立委补选中，林静仪在台中第二选区辖内的五个区都拿下最高票，在得票率上，林静仪也以51.83%赢过颜宽恒的47.25%。颜宽恒来自当地国民党地方派系家族颜家，在选举前遭台湾媒体爆出多项丑闻。南乐指出，民进党之所以赢得台中补选，很大程度上是因为他们成功将颜家在当地长期经营的历史搬到台面上，而他认为这个策略超乎了国民党的预期。

此外，南乐认为，民进党将林静仪塑造成有别於传统地方派系政治的新面孔，也在这次的选战中奏效。他向德国之声表示：「台中的结果表明，只要有正确的竞选策略跟执行，任何地方长期以来的政治倾向都可以被扭转。」

不过，陈方隅指出，虽然颜宽恒的落败让部分人猜测这是否代表地方派系逐渐失去影响力，但他却强调地方派系的动员能力仍存在。他说：「颜家虽然影响力下降，但还是可以稳稳地催出八万票，表示他们在那个选区最少就是八万票。没有人能保证下一个民进党的候选人是否也能催出与林静仪这次同样的票数。」

台北罢免：结果暗藏玄机？

另外在台北中正万华区，虽然无党籍立委林昶佐的罢免案并未通过，但由於该选战中的同意票仍比不同意票超出一万多票，且距离罢免通过的门槛也只有三千多票，这让部分专家指出，该结果显示即便民进党动员不少知名人士去帮林昶佐辅选，但效果似乎有限。

南乐告诉德国之声：「民进党派出总统蔡英文到万华为林昶佐助选，但最後动员的绿营票数仍没有那麽多。虽然他们在台中立委补选打了漂亮的一仗，但我不认为民进党擅长面对罢免这类型的选战。」

而南乐跟陈方隅都认为，民进党应该在这一连串的选战後，探讨如何修正台湾的公投法与罢免法。陈方隅指出，台湾应思考如何在民意代表与行政首长之间的罢免门槛做出区隔，并考虑修改连署的「验证机制」。

南乐则指出，这几场选战後显示，台湾现行罢免法中的门槛25%太低了，而执政党应该考虑是否要将罢免门槛提高至30%或35%来避免「报复性罢免」的趋势。而对部分媒体称报复性罢免凸显出台湾是否「过於民主」的论述，南乐也认为，台湾的民主机制仍需要调整。

他说：「台湾还在摸索其中一些机制如何正当运作，罢免便是一个例子。有这么多选举并不是件坏事，但真正的问题是这些选举是否真的有举行的必要，以及部分政治人物是否有该被罢免的必要。」

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