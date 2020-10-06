 国民党「去中国」？惹怒国台办 网民不看好 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

国民党「去中国」？惹怒国台办 网民不看好

国民党立院党团总召林为洲近日称，探讨是否将“中国国民党”党名的“中国”两字去掉，改为“中华民国国民党”，引发舆论关注。中国国台办14日警告， “大是大非问题上不容试探”。社媒上也有声音质疑，“难道改名就能改运吗？”

Taiwan Präsidentschaftswahl 2020 | KMT Anhänger (Getty Images/B. H. C. Kwok)

（德国之声中文网）尽管国民党主席江启臣强调，改名不在国民党目前改革内容当中，但林为洲在台湾双十国庆当日抛出的这一建议还是受到舆论广泛关注。不久前，国民党立法院党团刚刚在立法院提出“政府应请求美国协助抵抗中共”及“台美复交”两案。

据《自由时报》等台媒报道，对于改名一事，台湾前总统马英九赞扬国民党主席江启臣“处理得很好”，強調這非國民黨改革議程當中的問題，所以不必討論。国民党籍的新北市长侯友宜则称，“大家都知道中国国民党的「中国」指的就是「中华民国」，国民党现在最重要的就是改革，改变自己比改名更重要”。

中国国台办：密切关注国民党某些人的一些动向

China Peking PK Zhu Fenglian Sprecherin Büro für Taiwan-Angelegenheiten des Staatsrates (picture-alliance/Xinhua/Chen Yehua)

针对国民党党团提出“台美复交”等两案以及林为洲的去“中国”提议，中国国务院台办发言人朱凤莲在10月14日的国台办例行新闻发布会上称，“最近国民党某些人的一些动向，引发岛内舆论和社会各界诸多质疑。我们对此密切关注”。

她同时表示，坚决反对台独分裂行径，“在大是大非的问题上是不容试探的，两岸同属一个中国是不可改变的历史和法理事实”。

网友：改名沒意義

在脸书、推特等社交媒体上，“国民党提议改名”的相关新闻也引起网友讨论。很多网友都表示，“改名没有意义”。

一位推特网友评论道：一個只會一天到晚都在“嘯想”反攻大陸，卻無法認同臺灣的白日夢政黨，就算改名成為“臺灣國民黨”又如何能獲得臺灣人的認同呢？还有网友写道：“不用費心了, 再過幾年就鳥獸散了”。

同时也有网友嘲讽地表示，国民党不如搬往大陆：“去中國和去中國只能擇一，只有一張單程機票”。

近期，台湾选举与民主化调查（TEDS）委托台湾政治大学进行的一项民调显示，支持台湾独立的台湾民众达到16年来新高。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Kuomintang Flagge bei einer Wahlveranstaltung 2008

国民党提"台美复交"两案 专家："只是为了自救" 06.10.2020

国民党立法院党团10月6日提出“政府应请求美国协助抵抗中共”及“台美复交”两案，均获立法院通过。台湾行政院长苏贞昌评价国民党“终于良心发现”。而台湾学者分析指出，国民党此举主要“为了吸引选民注意，为了自救”，而不是刻意要疏远大陆。

Taiwan Johnny Chiang, neuer Parteichef der Kuomintang bei einer PK in Taipei

国民党通过两岸新论述 启动“反美猪”公投联署 06.09.2020

台湾国民党召开全代会，在两岸论述方面，确定以“基于中华民国宪法的‘九二共识’”延续两岸互动、反对台独与“一国两制”等八项主张。在会议期间，该党还启动了反对放宽美猪进口的公投联署。

Taiwan Johnny Chiang, neuer Parteichef der Kuomintang bei einer PK in Taipei

国民党青壮接班 学者：未来一年决定改革成效 09.03.2020

台湾的国民党3月7日举行党主席补选，最终由主打世代交替的现任立委江启臣胜出。 他的胜选被各界视为是国民党推动改革的开始，其中又以江启臣的两岸政策最受瞩目。专家认为，改革是否能如愿推行，仍有待观察。

广告

媒体看中国

USA Washington Weißes Haus | Donald Trump, Präsident (Tom Brenner/Reuters)

德语媒体：北京更希望特朗普当选连任

贸易战、华为禁令、取消香港特殊地位：特朗普就任美国总统以来，美中关系正在变得越来越紧张。因此，即将举行的美国总统大选，对未来美中关系的走向也至关重要。  