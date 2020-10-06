国民党「去中国」？惹怒国台办 网民不看好

（德国之声中文网）尽管国民党主席江启臣强调，改名不在国民党目前改革内容当中，但林为洲在台湾双十国庆当日抛出的这一建议还是受到舆论广泛关注。不久前，国民党立法院党团刚刚在立法院提出“政府应请求美国协助抵抗中共”及“台美复交”两案。

据《自由时报》等台媒报道，对于改名一事，台湾前总统马英九赞扬国民党主席江启臣“处理得很好”，強調這非國民黨改革議程當中的問題，所以不必討論。国民党籍的新北市长侯友宜则称，“大家都知道中国国民党的「中国」指的就是「中华民国」，国民党现在最重要的就是改革，改变自己比改名更重要”。

中国国台办：密切关注国民党某些人的一些动向

针对国民党党团提出“台美复交”等两案以及林为洲的去“中国”提议，中国国务院台办发言人朱凤莲在10月14日的国台办例行新闻发布会上称，“最近国民党某些人的一些动向，引发岛内舆论和社会各界诸多质疑。我们对此密切关注”。

她同时表示，坚决反对台独分裂行径，“在大是大非的问题上是不容试探的，两岸同属一个中国是不可改变的历史和法理事实”。

网友：改名沒意義

在脸书、推特等社交媒体上，“国民党提议改名”的相关新闻也引起网友讨论。很多网友都表示，“改名没有意义”。

一位推特网友评论道：一個只會一天到晚都在“嘯想”反攻大陸，卻無法認同臺灣的白日夢政黨，就算改名成為“臺灣國民黨”又如何能獲得臺灣人的認同呢？还有网友写道：“不用費心了, 再過幾年就鳥獸散了”。

同时也有网友嘲讽地表示，国民党不如搬往大陆：“去中國和去中國只能擇一，只有一張單程機票”。

近期，台湾选举与民主化调查（TEDS）委托台湾政治大学进行的一项民调显示，支持台湾独立的台湾民众达到16年来新高。

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