国民党初选民调出炉 韩国瑜压倒性胜出

(德国之声中文网) 台湾国民党15日上午8时进行民意调查开封作业，11时召开记者会宣布现任高雄市长韩国瑜胜出，将正式开始党内推派流程。

在上午11点的记者会当中，5位登记参加党内初选者，只有韩国瑜、前台北县长周锡玮与孙文学校校长张亚中3位出席，鸿海董事长郭台铭与前新北市长朱立伦都缺席。 国民党党主席吴敦义恭喜韩国瑜胜出。

韩国瑜在致词中感谢朋友与人民支持，也感谢高雄市民给他这个机会，但也称绝对不会懈怠执行高雄市市长的责任。 他接着表达对蔡英文执政的不满，说蔡英文执政这三年还是有很多行业很苦，希望海内外民众，尤其是民进党支持者，「睁大眼睛看蔡英文这三年究竟带给民众甚么施政质量」。

至于初选民调中排名第二的郭台铭，则是在当天中午祝贺韩国瑜赢得初选。 他在声明中写道: 「 首先，恭喜韩国瑜市长赢得初选，并给予祝福。 我对中华民国的热爱永不改变，为中华民国奉献的决心永不放弃，愿中华民国更强盛，愿台湾人民更幸福。 」

郭台铭虽然曾在周日透过团队强烈声明绝对不会脱党参选，但是声明中并未对是否放弃竞选做出表态。

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与此同时，近日台湾媒体盛传郭台铭如果决定脱党参选，很可能会寻求现任台北市长柯文哲搭档，针对此事，柯文哲在周一被媒体询问时也没有明确表态。

国民党党主席吴敦义在记者会上强调，韩国瑜在民调中胜出只是第一关，之后还要7月17日中常会完成提名核备作业，到7月28日全代会上，国民党才会正式提名韩国瑜代表政党参选明年的总统大选。

首次全民调初选

国民党中央党部今早进行民调开封作业。 民调执行小组召集人黄德福表示，此次民调采市内电话抽样，由5家民调公机构各抽样3,000份有效样本，以党内互比15%、党外对比85%加权计算。 民调总共进行7天，TVBS的有效样本是3,037份、世新大学民调中心3,034份、全国公信力3,039份、全方位3,035份以及联合报3,040份，5家民调机构共收集1万5,185份样本。

综合两部分民调之后，高雄市长韩国瑜以44.805%压倒性胜出。 其他候选人的支持度分别为: 鸿海创办人郭台铭27.730%、前新北市长朱立伦17.900%、前台北县长周锡玮6.020%、孙文学校总校长张亚中3.544%。

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值得注意的是，国民党初选的民调和民进党初选民调有所不同。 虽然两党的民意调查都采用5家民调公司的民调，但除了一家名为「全方位市场调查公司」的民调结果两党都有采用之外，两党另外采用的4个民调机构都没有重迭。 另外，不同于民进党采取手机与市话各半的调查方式，国民党的民调没有纳入手机抽样调查。

「 初选结果是去年大选的延续」

专家一致认为，今天国民党的初选结果在某种程度上，是去年11月24日地方大选结果的延续。 成功大学政治系的副教授蒙志成告诉德国之声，初选结果显示在去年地方大选中支持国民党的选民，应该是国民党目前最坚定的支持者，而所有候选人中他们能投射的对象是韩国瑜。 他说: 「过去那些高学历的选民，目前可能都不是国民党主要的支持者。 」

今年来台担任傅尔布莱特(Full Bright)访问学者的南乐 (Lev Nachman) 则认为，初选数据显示韩国瑜在国民党中，仍是深蓝选民所青睐的候选人。 他告诉德国之声: 「 虽然有些分析师认为韩流已逐渐退烧，但今天的初选结果显示，支持韩国瑜的选民仍有很高的动员能力。 所以即便他在非选战高峰期时民调可能下滑，到了选举时，他的选民仍会以高动员力来支持他。 」

罗法/李芊/杨威廉(综合报导)