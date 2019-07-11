 国民党初选民调出炉 韩国瑜压倒性胜出 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.07.2019

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时政风云

国民党初选民调出炉 韩国瑜压倒性胜出

高雄市长韩国瑜在国民党的初选民调当中取得压倒性支持，之后若没有太大意外，便会代表国民党参加2020总统大选。 民调当中排名第二的鸿海董事长郭台铭透过声明祝贺韩国瑜赢得初选。

Taiwan Han Kuo-yu KMT Partei (picture-alliance/AP Photo)

(德国之声中文网) 台湾国民党15日上午8时进行民意调查开封作业，11时召开记者会宣布现任高雄市长韩国瑜胜出，将正式开始党内推派流程。

在上午11点的记者会当中，5位登记参加党内初选者，只有韩国瑜、前台北县长周锡玮与孙文学校校长张亚中3位出席，鸿海董事长郭台铭与前新北市长朱立伦都缺席。 国民党党主席吴敦义恭喜韩国瑜胜出。
韩国瑜在致词中感谢朋友与人民支持，也感谢高雄市民给他这个机会，但也称绝对不会懈怠执行高雄市市长的责任。 他接着表达对蔡英文执政的不满，说蔡英文执政这三年还是有很多行业很苦，希望海内外民众，尤其是民进党支持者，「睁大眼睛看蔡英文这三年究竟带给民众甚么施政质量」。

至于初选民调中排名第二的郭台铭，则是在当天中午祝贺韩国瑜赢得初选。 他在声明中写道: 「 首先，恭喜韩国瑜市长赢得初选，并给予祝福。 我对中华民国的热爱永不改变，为中华民国奉献的决心永不放弃，愿中华民国更强盛，愿台湾人民更幸福。 」

郭台铭虽然曾在周日透过团队强烈声明绝对不会脱党参选，但是声明中并未对是否放弃竞选做出表态。

延伸阅读: 菁英当道还是民粹崛起?

与此同时，近日台湾媒体盛传郭台铭如果决定脱党参选，很可能会寻求现任台北市长柯文哲搭档，针对此事，柯文哲在周一被媒体询问时也没有明确表态。

国民党党主席吴敦义在记者会上强调，韩国瑜在民调中胜出只是第一关，之后还要7月17日中常会完成提名核备作业，到7月28日全代会上，国民党才会正式提名韩国瑜代表政党参选明年的总统大选。

Taiwan Han Kuo-yu KMT Partei (picture-alliance/Maxppp/Kyodo)

高雄市长韩国瑜为自己塑造的形象是能够体察民心、与民共苦的「庶民」。

首次全民调初选

国民党中央党部今早进行民调开封作业。 民调执行小组召集人黄德福表示，此次民调采市内电话抽样，由5家民调公机构各抽样3,000份有效样本，以党内互比15%、党外对比85%加权计算。 民调总共进行7天，TVBS的有效样本是3,037份、世新大学民调中心3,034份、全国公信力3,039份、全方位3,035份以及联合报3,040份，5家民调机构共收集1万5,185份样本。
综合两部分民调之后，高雄市长韩国瑜以44.805%压倒性胜出。 其他候选人的支持度分别为: 鸿海创办人郭台铭27.730%、前新北市长朱立伦17.900%、前台北县长周锡玮6.020%、孙文学校总校长张亚中3.544%。

延伸阅读: 中华子孙还是台湾子民? 透视台湾总统候选人的两岸立场光谱

值得注意的是，国民党初选的民调和民进党初选民调有所不同。 虽然两党的民意调查都采用5家民调公司的民调，但除了一家名为「全方位市场调查公司」的民调结果两党都有采用之外，两党另外采用的4个民调机构都没有重迭。 另外，不同于民进党采取手机与市话各半的调查方式，国民党的民调没有纳入手机抽样调查。

「 初选结果是去年大选的延续」

专家一致认为，今天国民党的初选结果在某种程度上，是去年11月24日地方大选结果的延续。 成功大学政治系的副教授蒙志成告诉德国之声，初选结果显示在去年地方大选中支持国民党的选民，应该是国民党目前最坚定的支持者，而所有候选人中他们能投射的对象是韩国瑜。 他说: 「过去那些高学历的选民，目前可能都不是国民党主要的支持者。 」

今年来台担任傅尔布莱特(Full Bright)访问学者的南乐 (Lev Nachman) 则认为，初选数据显示韩国瑜在国民党中，仍是深蓝选民所青睐的候选人。 他告诉德国之声: 「 虽然有些分析师认为韩流已逐渐退烧，但今天的初选结果显示，支持韩国瑜的选民仍有很高的动员能力。 所以即便他在非选战高峰期时民调可能下滑，到了选举时，他的选民仍会以高动员力来支持他。 」

罗法/李芊/杨威廉(综合报导)

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