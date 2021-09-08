国民党党主席选举：朱立伦宣布胜选

（德国之声中文网）台湾周六（9月25日）举行国民党党主席选举，其结果将影响2022年“九合一”选举以及2024年的台湾总统选举。

据台湾中央社报道，截至下午6时50分，前党主席朱立伦票数已冲破8万票，领先其他候选人。朱立伦晚间在国民党中央党部发表谈话，宣布胜选，并呼吁大家团结在一起。

此次选举共有4人参加角逐，分别是江启臣、朱立伦、前彰化县长卓伯源和孙文学校总校长张亚中。

朱立伦曾于2015年1月17日当选国民党主席。2016年1月16日，朱立伦败选台湾总统，并宣布辞去国民党党主席职务。

聚焦两岸关系

美联社观察到，周六的国民党党主席选举被两岸关系议题主导。香港《南华早报》认为，选举结果将决定这一百年老党将回归以大陆为中心的初衷还是倾向于更多以台湾为中心的立场。

台湾前总统马英九周六完成投票后，对于媒体询问是否满意党主席候选人的两岸论述，他简短表示，可以再加强。

此次选举中异军突起的张亚中

台湾“中时新闻网”报道称，主张与对岸签署“和平备忘录”的张亚中在这次选举异军突起，激发部分党员的“亡党感”，马英九被问到是否感觉到“亡党感”在基层发酵？他仅回应“没有”。

习近平是否会发贺电？

另据《自由时报》和“三立新闻”等台湾媒体周六报道，除了期待选举结果外，还有一件事情让国民党忐忑不安，那就是宣布党魁当选人名单后，是否能收到中共总书记习近平发来贺电，其结果也将被视为国共关系的温度计。

国民党自从2013年马英九连任党主席，到2017年吴敦义当选党主席，历任主席都有收到中共领导人的贺电，唯独去年3月赢得补选的江启臣没有收到贺电。

《自由时报》援引国民党党内人士指出，如果今晚北京方面还是以不搭腔、不理睬的方式冷处理，未来要修补国共关系，恐怕得费很大的力气。去年国民党主席补选过程中，江启臣多次抨击“九二共识”过时、欠缺弹性，主张检讨两岸路线论述，因此被北京方面质疑是“隐性台独”，“留校察看”。

先竞争后团结？

国民党一度被外界指责“内部竞争过度”。周六当天，候选人在投票结束后纷纷向媒体表达了选举后将致力团结合作的愿望。

据中央社报道，朱立伦在投票后表示，若他今天能顺利当选，一定会团结全党、大家枪口对外，这是他参选重要原因。张亚中也认为，谁当选党主席，都会为国民党带来新面貌，期待选后国民党能产生新论述与新方向；党内竞争是好事，但选后要团结与合作。

在台中市完成投票的江启臣表示，在一次次的教训后要记取教训，团结要有行动，基层党员期待在党内竞争后，用行动团结大家，希望这次能够做出最佳的典范，不让基层党员、支持者失望。卓伯源则指出，若他当选，首要就是壮大国民党，会将其他候选人提出的兴革方向纳入参考。

周六举行的国民党党主席选举中，约37万党员拥有投票权。当天上午8点至下午4点举行投票，投票结束后随机开票。



(综合报道)

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