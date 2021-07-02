国民党争取年轻世代支持 学者：两岸论述是最大挑战

（德国之声中文网）国民党日前举办「网红青年营」，已徵选方式公开招募青年人士参与，由中广董事长赵少康丶党籍议员罗智强及核四公投领衔人黄士修等人，分享参与政治的心得，并在青年部脸书直播。

活动隔天，台湾网路媒体《报呱》自称卧底揭露营队没有年轻脸孔，更有许多高龄者参加，并指讲者「没有要和台下青年互动」。国民党青年部对此回应指出，参与的30名学员平均年龄为26岁，并强调营队开放媒体在场边观察跟访问，所以任何人都能参与。

加拿大约克大学教授沈荣钦在其脸书发文指出，在所有的改造中，组织文化的改变是最困难的。他写道：「国民党根深蒂固的组织文化，也说明了国民党政党竞争行为背後的因素，以及难以向上提升的原因。」

这起事件引发讨论，同时也凸显出作为台湾最大在野党的国民党，正积极透过各种方式争取年轻人认同，今年4月，民进党曾公布民调称，20至29岁的青年支持率，民进党有27%丶时代力量15%丶民众党14%丶国民党位居末仅有10%。

国民党主席江启臣去年10月则曾引用《美丽岛电子报》民调称，20至29岁年轻人对国民党好感度，从2020年3月的10%，提升至近40%。

不过，今年3月，江启臣也曾坦承，虽然国民党积极年轻化已提升国民党民调，但与对手阵营比较，40岁以下族群国民党还差距2丶300万票，还有很大的努力空间。争取年轻世代的支持，对国民党而言，无疑是一大挑战。

两岸论述是最大挑战

学者认为，两岸关系仍是年轻人最关心的议题。国民党所称的「亲美和陆」丶捍卫中华民国的立场，仍不够清楚，加上党内资深政治人物影响力太大，导致年轻世代发展空间受限。

美国德州山姆休士顿州立大学（Sam Houston State University）政治系副教授翁履中指出，国民党的两岸论述如「亲美和陆」虽然是对的口号，但却没有实质动作，因此很难摆脱国民党长期以来亲中形象，他向德国之声说：「对於外媒或智库而言，国民党整个形象就是要朝统一路线。」

翁履中直言，两岸论述或国家论述仍是国民党要吸引年轻世代的最大挑战，在两岸上，若要坚持中华民国，那是否要坚持中华民国和中华人民共和国是如何的不同？他认为，国民党的论述就是『华独』，但自己都没有意识道，也不敢大胆提出这样的路线。

他说：「国民党自己都没有意识到，中华民国主权独立（中华民国在台湾）的论述可以站得很稳，若有人愿意大胆做出这样的路线，其实是能够说服部分台湾人。」

翁履中并强调，国民党在国家定位上必须要有突破，像是中国军机绕台湾时必须有所表现，让年轻人看他，才能赢得青年认同。

年轻人反中

台湾东海大学政治学系教授张峻豪也认为，国民党最大的罩门是两岸关系，而争取年轻世代的支持则是困境之一。他向德国之声指出，台湾年轻世代普遍是「天然台」，国民党所提出的「和陆」论述，反而又远离了年轻世代。

张峻豪说：「年轻世代对国民党的反动是来自於反中，当「和陆」没办法说服年轻人的时候，谈亲美或是和美国近一步交流，逻辑上扣不起来。」并补充，国民党在网路上的支持度与两岸关系的论述无法说服年轻人，就无法得到年轻人的支持。

今年9月，国民党将举行党主席选举。参选人之一丶前国民党主席朱立伦日前表示「上任第一天就成立驻美办事处筹备处」展现亲美策略，但张峻豪认为，因为江启臣早已提出类似看法，因此朱立伦的说法，比较多是为了要和江启臣在选举上较劲。

党内世代差异

除了在两岸论述上难取得年轻世代的认同，国民党内的世代差异，也是争取年轻人必须突破的困境。翁履中指出，国民党内部的政治光谱很广，有些人认为要与中国统一，也有年轻世代挺「中华民国」路线，因此世代交替也是挑战之一。

他向德国之声表示，许多资深政治人物仍扮演第一线的角色，资深的前辈很喜欢说道理，这让年轻世代很难接受。并指出，有年轻人向他透露，和资深的国民党政治人物很难沟通，因为一些前辈认为顺着中国比较安全，这就是国民党内的路线差异。

张峻豪则指出，国民党的组织架构使得许多党内人士能掌握资源可以表达意见，职位头衔多且年纪资深，导致年轻人发声难度高。他说：「党内的商人或是对中国有情怀的人，掌控意见主导，因此年轻人很多想法上不去，也出不来，这是很大的问题」

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