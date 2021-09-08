 国民党主席候选人民调最高 张亚中是谁? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.09.2021

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时政风云

国民党主席候选人民调最高 张亚中是谁?

国民党即将在9月25日改选党主席，候选人包括现任主席江启臣、前任党主席朱立伦、前彰化县长卓伯源，以及台大政治系教授张亚中。在9月4日的辩论会后，外界比较不熟悉的张亚中在网路民调中大幅胜出，为什么?

Taiwan Parteitag Nationalist Kuomintang Party

国民党党主席选举面临关注不足、声量不够的挑战，这个「百年老店」最新的领导人会是谁?

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国民党前立委雷倩接受德国之声專访。她認為，国民党不敢提出与民进党不同的主张，甚至没有取回执政权的野心。她也感叹，当年国民党靠「创造性模糊」与「善意」为台湾争取到許多国际空间，目前两者都已不复见。

国民党立院党团总召林为洲近日称，探讨是否将“中国国民党”党名的“中国”两字去掉，改为“中华民国国民党”，引发舆论关注。中国国台办14日警告， “大是大非问题上不容试探”。社媒上也有声音质疑，“难道改名就能改运吗？”

(德国之声中文网)  「请问现在的国民党是欣欣向荣还是每下愈况？是受人尊敬还是被人看扁？」国民党主席候选人张亚中9月4日在辩论台上以一番慷慨激昂的提问开始谈起，并将箭靶直指两位现任与前任党主席江启臣和朱立伦。

张亚中进而以「救国、救党、救两岸」为主轴，强调如果当选党主席，会根据《和平备忘录》和北京进行协商，并经过「全体党员公投通过」，作为2024年总统大选主轴，与民进党进行一场「要和平还是要战争」的抉择。

许多评论指出，比起读稿的江启臣，以及强调个人成就的朱立伦，还有表现平稳的卓伯源，张亚中痛批国民党已「丢掉灵魂」，「内斗内行、外斗外行，一个个领导者想的都是个人的利益」，愤忾陈情的方式让他在不同民调中以5到7成的支持度遥遥领先。

张亚中是谁?

今年66岁的张亚中是台大政治系教授，过去常以孙文学校总校长的身份接受访问，外交背景出身的他也曾在陆委会任职，

他曾参加2020年台湾总统选举的国民党初选，但不敌时任高雄市长韩国瑜，没能获得党内提名，在2005年当选任务型国代，2006年担任「全民倒扁运动联盟」总召集人，在2008年国民党赢得大选后，张亚中成立的「民主行动联盟」多次推动两岸互动。

被外界视为「统派」的张亚中曾反对教改中他所称的「台独史观」，在2019年争取代表国民党参选总统时曾表态，「两岸是兄弟一家亲」，强调坚守中华民国宪法，结束两岸目前的敌对状态，也说会跟北京对话，讨论「两岸和平统一前的政治定位」。

「九二共识」老调重弹?

在9月4日的辩论会上，「九二共识」再次成为焦点，现任党主席江启臣在辩论会上主张以「原汁原味」的「九二共识，一中各表」，说要以此「让两岸关系回到正轨」，不过江启臣在2020接任党魁时，曾抛出考虑搁置「九二共识」的战略，但引起国民党大老不满。

过去韩国瑜参选台湾总统时，也曾重引「九二共识，一中各表」作为两岸互动主轴，但在习近平2019年初在《告台湾同胞书》中表示，「海峡两岸同属一个中国，共同努力谋求国家统一的九二共识」这样的说法也被外界解读，「九二共识」已不存在「一中各表」的空间。

观看视频 13:19

国民党参选人张善政专访

邱毅点评

游走于中国媒体评论台湾的前立委邱毅在辩论会后发表感想，在脸书上说：「江启臣频频看稿，缺乏自信。朱立伦避重就轻，老王卖瓜，自吹自擂。卓伯源表现平稳，但脱离政治舞台太久。最精釆的还是张亚中，他的论述有不少干货，四个人里表现最为突出。」

他赞许张亚中以《维基解密》中质疑朱立伦为「美国在台线民」时，还批朱立伦「强调和平，却回避统一」，说「缺乏统一为目标的和平，大陆会同意吗？」

邱毅提到，虽然张亚中在各民调领先，但「在国民党的酱缸𥚃，党主席不是选择最优秀的人，而是选择最能维持既得利益的人」，认为张亚中不会有胜算。

观看视频 08:23

国民党前立委雷倩：两岸之间的善意已不存在

(综合报道)

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