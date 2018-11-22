(德国之声中文网) 11月25日，中国国台办发言人马晓光表示，中国方面注意到了台湾九合一选举的结果，认为这个结果反映了「广大台湾民众希望继续分享两岸关系和平发展『红利』，希望改善经济民生的强烈愿望。」

然而，对照国民党本身的竞选策略，可以知道国民党的大胜与统独欲望并无干系。国民党发言人洪孟恺接受德国之声采访時表示，国民党的竞选策略有两大重点，一是激起台湾人民对蔡英文政府的民怨，鼓励选民把票投给国民党，当做对执政党的「不信认投票」；第二是以全国性议题推动公投，例如反核食、反深澳电厂、反空污公投。他說:「有些案件的同意票数比全国所有地方首长的国民党候选人得票数加总起来还要多，这显示除了国民党本身的支持者之外，也有许多非国民党支持者认同这些议题。」

谈到这次台北市长的拉锯战，台湾非盈利媒体《报导者》与数据公司报导指出，国民党候选人丁守中的网路声量只有17.1%，却能与网路声量高达60.74%的无党籍候选人柯文哲在实际开票时形成拉锯战，最后拿到40.8%的得票率。国民党发言人洪孟恺认为，网路声量跟得票率并无直接关系:「以台北市长的选战来讲，柯文哲的网路声量从以前到现在都非常高，除了韩国瑜以外其他人都难以望其项背。但是丁守中除了网络战之外，组织战、街头巷弄、传统文宣都十分努力。」

在网路声量上来说，的确只有柯文哲和韩国瑜能炒出话题。然而，与其把丁守中的成功归功于实体战，从数据分析的角度看，倒不如说是国民党在网路上的操作对选民的投票行为产生了实际的影响。

数据分析公司「思为策略」的研发长谢一平表示，他们在选前十天中进行的民调发现，前九天的各个候选人支持度都稳定，仅仅在选前最后一天，也就是11月23日，国民党丁守中的支持度突然异常下滑7%，另外两位候选人的支持度却没有因此增加。

他说:「我们因此推测，这很可能是因为选前最后一天，各位国民党的基层候选人在网路上大力催票，占满了国民党支持者的版面，形成了一堵墙，把我们公司发出去的民调资讯挡在外面。」

在两党主导的政治生态当中，无党籍的柯文哲若要胜出，势必需要从国民党与民进党的支持者中捞选票。长期而言，民进党支持者有三到四成支持柯文哲，其他四到五成稳定支持姚文智。原本柯文哲「两岸一家亲」的言论很可能是想要拉拢蓝营支持者的选票，但是结果证明并未成功。

2014年，国民党的连胜文竞选台北市长，民进党没有派出候选人做他的竞争对手，当时连胜文的得票率可以说是准确的估计了柯文哲当对手的情况下，蓝营的政治板块大小。「而现在丁守中的得票率跟当时连胜文的一模一样，可以知道这一次丁守中之所以能和柯文哲拉锯，并不是他『抢到』更多票，而是他『没有丢失』蓝军票。」

谢一平解释，网路上关于韩国瑜的讨论，不仅是高雄市，还拉抬了全台湾各地对于国民党的讨论热度，因此让同温层的偏好走出虚拟世界、进入现实世界，影响投票行为:「在网路声量上面，八月到十一月韩国瑜的讨论度一直往上冲，在网路上产生了一个够大的力量，扭转了投票行为: 让过去投国民党的人有理由继续投国民党。」