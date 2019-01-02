国民党：一国两制难获民意支持

(德国之声中文网) 在习近平發表《告台湾同胞书》40週年演讲的翌日 (1月3日)，中国国民党发表声明以六点内容回应。

声明对习近平的主张予以反驳﹕「习近平总书记所提的『一国两制的台湾方案』并非『九二共识』的内涵，目前两岸处于『分治』的状态，现阶段『一国制』恐难获得台湾多数民意的支持。我们期待两岸能从事制度的竞争，以最佳的福国利民制度，增进两岸人民福祉。」

国民党强调，当年达成的「九二共识」意思是「一中各表」，亦即「两岸都坚持一个中国的原则，但是对于它的涵义，双方同意用口头声明方式各自表达」。声明重申虽然反对台独这个坚定立场绝不动摇，但是依照中华民国宪法规定，中华民国是一个主权独立的国家。

国民党声明批评民进党执政两年多以来两岸关係陷入停滞。他们认为两岸发展必须和平向前行，该党期盼双方为此共同努力，创造互惠双赢局面。

潜在总统候选人受关注

习近在演说中多次强调统一，学者认为他已把两岸长久以来的默契打破，显着地调整了对台政策。分析指出国民党在两岸议题上一直强调「九二共识」，习近平的口吻将令他们陷于尴尬处境。

【延伸閱讀﹕习调整九二共识 有一中沒各表？】

曾与习近平会面的台湾前总统马英九则表示，目前两岸还不具备统一的条件。他说﹕「习近平对九二共识的看法与我们有出入。」马英九称「一中」的意思是中华民国，「一国两制在台湾始终没有市场」。他强调九二共识不能打「迷煳仗」，因为不但关係到两岸和平，也关係到台湾的存亡。

被视为有机会竞逐总统大选的台北市长柯文哲受访时称﹕「我觉得他们 (习近平) 对九二共识有更清楚的定义，我也觉得这还是没有被台湾目前主流民意接受，所以双方离心灵契合还有一点距离。」但他仍重申两岸要秉持互相了解、尊重、合作和谅解，继续交流。

李芊 (综合报导)