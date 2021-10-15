 国殇之柱在德国柏林揭幕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.05.2023

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时政风云

国殇之柱在德国柏林揭幕

香港警方五月初以「煽动颠覆国家政权罪」扣押了「国殇之柱」，这件艺术品纪念了在1989年天安门事件中牺牲的抗议者。在5月22日，其创作者高志活（Jens Galschiot）在德国柏林为「国殇之柱」复制品揭幕。

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