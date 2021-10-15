国殇之柱在德国柏林揭幕

六四纪念日前夕，“国殇之柱”落户柏林

本周一，“国殇之柱”在柏林落成揭幕，以纪念1989年6月4日，中国大学生民主运动所遭受的血腥镇压。原本竖立在香港大学校园内的“国殇之柱”则已被当地警方以涉嫌“煽动颠覆国家政权”罪名而被拆除没收。