国殇之柱在德国柏林揭幕

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香港警方五月初以「煽动颠覆国家政权罪」扣押了「国殇之柱」，这件艺术品纪念了在1989年天安门事件中牺牲的抗议者。在5月22日，其创作者高志活（Jens Galschiot）在德国柏林为「国殇之柱」复制品揭幕。
本周一，“国殇之柱”在柏林落成揭幕，以纪念1989年6月4日，中国大学生民主运动所遭受的血腥镇压。原本竖立在香港大学校园内的“国殇之柱”则已被当地警方以涉嫌“煽动颠覆国家政权”罪名而被拆除没收。
香港警方发表声明称，国安处周五上午持法庭手令採取搜查行动，在元朗区检取一件与一宗“煽动他人颠覆国家政权罪”案件有关的证物。“国殇之柱”创作者、丹麦雕塑家高志活称“这太离谱了“。
香港警方國安處日前扣押六四紀念藝術品「國殤之柱」，《華爾街日報》（WSJ）評論文章質疑港警「未經正當程序」，香港保安局長鄧炳強致函該報駁斥。他在信中說了什麼？
香港国安处本周二以“妨碍司法公正”的罪名逮捕了支联会前主席何俊仁。香港媒体报道称，何俊仁涉嫌“在保释期间干扰证人，妨碍司法公正”。
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