“国殇之柱”丹麦艺术家:“真想把它放在台湾”

香港大学要求在周三傍晚前拆除矗立校园内的雕塑“国殇之柱”。这座雕塑由丹麦艺术家创作，目的是纪念1989年天安门民主运动遭镇压的死难者。他向德国之声表示，真心希望可以把雕像移至台湾。
(德国之声中文网）丹麦艺术家高志活（Jens Galschiot）在接受德国之声采访时表示，更愿意把这座雕塑移至香港以外的其它地方，但目前不知道香港方面是否会同意。“如今我真心希望把它放在台湾。而我不确定台湾政府是否愿意……但是，我们会试图挽救它，让它不至于在香港被毁”。
高志活已经聘请了律师，要求取回香港大学校园内的雕塑"国殇之柱"。上周，校方下令在本周三下午十七时之前移除这一雕塑，否则视为放弃。
这个名为"国殇之柱"的雕塑于1997年被树立在香港大学校园内，香港主权也是在这一年被移交中国。雕塑高达八米，上面刻有五十具示威者尸体，以纪念1989年天安门民主运动遭中国军队镇压过程中的死难者。
“法律建议”
港大方面此前曾表示，他们是在听取了相应的"法律建议"后下令移除这座雕塑的，以避免违法风险。北京在香港实施国安法后，当地加强了对反对派人士的打压。
丹麦艺术家高志活对法新社表示："我希望，我对这座雕像的所有权能够得到尊重，让我能够在作品不被损毁的条件下将其从香港运回。"他同时还表示，他已聘请了香港当地律师，要求同港大就这一事件展开聆讯。
此前，高志活发出威胁称，如果其作品在移除过程中遭到损毁，他将向港大提出索赔。香港大学是香港历史最为悠久的高等学府。
《华盛顿邮报》报道称，香港大学就此案聘请的代理律师是美国芝加哥著名的国际法律师行Mayer Brown。该律师行以追究警方责任及捍卫民权方面的建树，在美国拥有相当高的知名度。
一些公益组织呼吁Mayer Brown律师行放弃代理此案，因为港大做法同该律师行所推崇的价值观格格不入。
周三校方规定的拆除期限到来前，很多学生和民众来到雕塑前拍照留念，也有人在赶制雕塑的3D模型。
高志活此前已授权人们可以制作这个雕塑的小模型。他之前曾表示，希望雕塑能够留在香港，即使遭到当局的破坏也在所不惜。他说："帝国终将灭亡，艺术则会永生"。一旦当局损毁雕塑，他呼吁民众搜集碎片，以便日后重新恢复。同时高志活也向德国之声透露：美国华盛顿已经向他提供一处放置雕像的地点。
另据香港电台周三晚间报道，限期届满后，香港大学校方暂时没有采取拆除行动。港大表示，仍就事件继续征询法律意见。
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香港大学校方要求支联会在五天内将校园中的一座纪念六四事件的雕塑移走，创作该作品的丹麦艺术家高志活（Jens Galschiøt）表示：「我当然知道，中国不喜欢这个雕塑。但我非常惊讶的是，他们想移除它。」