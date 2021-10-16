 “国殇之柱”丹麦艺术家:“真想把它放在台湾” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.10.2021

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新闻广角

“国殇之柱”丹麦艺术家:“真想把它放在台湾”

香港大学要求在周三傍晚前拆除矗立校园内的雕塑“国殇之柱”。这座雕塑由丹麦艺术家创作，目的是纪念1989年天安门民主运动遭镇压的死难者。他向德国之声表示，真心希望可以把雕像移至台湾。

Hongkong | Skulptur PILLAR OF SHAME des dänischen Künstler Jens Galschiot

(德国之声中文网）丹麦艺术家高志活（Jens Galschiot）在接受德国之声采访时表示，更愿意把这座雕塑移至香港以外的其它地方，但目前不知道香港方面是否会同意。“如今我真心希望把它放在台湾。而我不确定台湾政府是否愿意……但是，我们会试图挽救它，让它不至于在香港被毁”。

高志活已经聘请了律师，要求取回香港大学校园内的雕塑"国殇之柱"。上周，校方下令在本周三下午十七时之前移除这一雕塑，否则视为放弃。

这个名为"国殇之柱"的雕塑于1997年被树立在香港大学校园内，香港主权也是在这一年被移交中国。雕塑高达八米，上面刻有五十具示威者尸体，以纪念1989年天安门民主运动遭中国军队镇压过程中的死难者。

“法律建议”

港大方面此前曾表示，他们是在听取了相应的"法律建议"后下令移除这座雕塑的，以避免违法风险。北京在香港实施国安法后，当地加强了对反对派人士的打压。

丹麦艺术家高志活对法新社表示："我希望，我对这座雕像的所有权能够得到尊重，让我能够在作品不被损毁的条件下将其从香港运回。"他同时还表示，他已聘请了香港当地律师，要求同港大就这一事件展开聆讯。

此前，高志活发出威胁称，如果其作品在移除过程中遭到损毁，他将向港大提出索赔。香港大学是香港历史最为悠久的高等学府。

《华盛顿邮报》报道称，香港大学就此案聘请的代理律师是美国芝加哥著名的国际法律师行Mayer Brown。该律师行以追究警方责任及捍卫民权方面的建树，在美国拥有相当高的知名度。

Hongkong | Skulptur PILLAR OF SHAME des dänischen Künstler Jens Galschiot

1997年，“国殇之柱“被安置在香港大学校园内，以纪念”六四“死难者。

一些公益组织呼吁Mayer Brown律师行放弃代理此案，因为港大做法同该律师行所推崇的价值观格格不入。

周三校方规定的拆除期限到来前，很多学生和民众来到雕塑前拍照留念，也有人在赶制雕塑的3D模型。

高志活此前已授权人们可以制作这个雕塑的小模型。他之前曾表示，希望雕塑能够留在香港，即使遭到当局的破坏也在所不惜。他说："帝国终将灭亡，艺术则会永生"。一旦当局损毁雕塑，他呼吁民众搜集碎片，以便日后重新恢复。同时高志活也向德国之声透露：美国华盛顿已经向他提供一处放置雕像的地点。

另据香港电台周三晚间报道，限期届满后，香港大学校方暂时没有采取拆除行动。港大表示，仍就事件继续征询法律意见。

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