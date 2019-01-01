 《国歌法》草案空降香港 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.01.2019

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时政风云

《国歌法》草案空降香港

中国大陆的《国歌法》虽然已经正式生效多时，但针对香港社会现实制定的《国歌法》距离执行仍有一定阻碍。最近，香港公布了《国歌法》草案的细节，其中不乏许多引发争议的内容。

Hong Kong vs China Fußballspiel Fans (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

近年来，香港球迷在奏中国国歌过程中吹口哨、喝倒彩的事件时有发生

（德国之声中文网）本周三，香港公布了《国歌法》草案的细节。其内容包括向任何不尊重中国国歌的人判处最长三年的监禁。法新社报道称，北京对香港这个半自治的城市加大了施压力度，使其陷入困境。

香港政府将于本月底向立法会提交《国歌条例草案》进行首读。其中规定任何人公开及故意篡改国歌歌词、曲谱，以歪曲、贬损方式奏唱国歌属犯法，最高可判监三年、罚款五万元。

这一点也是国歌法草案所引发的重大争议之一。此版法案将触犯国歌法的罪行的检控时限由一般的半年延长至两年，而触犯侮辱国歌罪将可处第5级罚款和监禁三年。

《国歌法草案》在香港一直受到舆论和媒体的广泛关注。近年来，在有香港观众参与的足球比赛中，不断发生香港球迷在奏中国国歌过程中吹口哨、喝倒彩的事件。2017年，中国全国人大常委会通过将《国歌法》列入香港基本法附件三，并交由特区政府通过本地立法实施。

和内地国歌法的主要区别

20 Jahre Rückgabe von Hongkong an China (picture-alliance/AP/dpa/K Cheung)

近年来，北京对香港的施压不断加大

香港特区的《国歌法》条文建议，主要参考内地国歌法，但有多处明显分别，包括以下主要几点。首先，内地《国歌法》明确开列了各种应当奏唱国歌的场合，包括人大会议、宣誓仪式及重大体育活动等；而香港本地立法则只订明由行政长官参考《国旗及国徽条例》规定应当奏唱国歌的场合。另一方面，内地国歌法规定，奏唱国歌时，在场人员应当肃立，举止庄重，不得有不尊重国歌的行为，而本地立法把"在场人士"改为"任何人参与或出席奏唱国歌的场合"。

面对即将提交首读的《国歌法草案》，香港部分泛民议员质疑条例内容模糊，忧损害言论和表达自由。同时也有建制派议员表示欢迎。

国歌法："主要针对存心挑战国歌的人"

政制及内地事务局长聂德权周三（9日）在记者会表示，《国歌法》没有追溯力，主要针对存心挑战国歌的人，几乎与一般市民无关。他相信，只要市民心态上尊重国歌，举止上自然有相应表现，认为大部分人都会尊重国歌，不需要担心误堕法网。

对于草案列明9种必须奏唱国歌的场合，包括立法会议员宣誓，聂向香港媒体表示奏唱国歌将成为宣誓仪式一部分并不奇怪，亦属于很自然，而议员隆而重之参与亦属正常，但他同时提及，如有候任议员缺席奏唱国歌环节，是否构成宣誓无效，要考虑实际情况，强调最终要交由监誓人按现行法例作决定。

任琛/李鱼（法新社）

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香港人挑战国歌， 惩罚比内地人更重？

香港政府于周五 (3月16日) 向立法会提交《国歌条例草案》的建议条文。根据草案，公开及故意篡改国歌歌词、曲谱，以歪曲、贬损方式奏唱国歌等行为，可被判监三年最高及罚款5万元。 (16.03.2018)  

听到国歌“想呕” 香港学生成“人民的敌人”

一名香港学生因反对新国歌法受到中国官方媒体的抨击，被批是“人民的敌人”。法新社报道，这是对香港言论自由的又一次打击。 (14.05.2018)  

唱国歌不严肃 网红主播被拘5天

2017年，中国出台了《国歌法》，其中规定“奏唱国歌时，在场人员应当肃立，举止庄重，不得有不尊重国歌的行为”。现在，一名网红女主播，因以开玩笑的形式随口哼唱了几句国歌，遭到了警方拘留5天的处罚。 (16.10.2018)  

球迷嘘国歌 港足球总会再被罚三千

香港足球总会第三次因球迷嘘国歌被罚款。今年中国《国歌法》立法并纳入香港基本法附件，香港特首林郑月娥近日表示，希望明年可提交本地立法。 (20.12.2017)  

中国新规：诋毁国歌严厉处罚

在中国，谁要是不尊重或者侮辱国歌，今后有可能受到3年监禁的处罚。本周六（11月4日），中国全国人民代表大会常务委员会通过了《国歌法》的刑事问责内容。 (04.11.2017)  

《国歌法》进香港 用法律强推爱国情怀？

中国人大常委会表决通过国歌法， 将国歌纳入中小学教材、加强歪曲和贬损国歌的罚则等。相关法律在通过后也将引入特别行政区。有学者质疑，用法律手段在香港强推爱国教育，结果会适得其反。 (01.09.2017)  

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