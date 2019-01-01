《国歌法》草案空降香港

（德国之声中文网）本周三，香港公布了《国歌法》草案的细节。其内容包括向任何不尊重中国国歌的人判处最长三年的监禁。法新社报道称，北京对香港这个半自治的城市加大了施压力度，使其陷入困境。

香港政府将于本月底向立法会提交《国歌条例草案》进行首读。其中规定任何人公开及故意篡改国歌歌词、曲谱，以歪曲、贬损方式奏唱国歌属犯法，最高可判监三年、罚款五万元。

这一点也是国歌法草案所引发的重大争议之一。此版法案将触犯国歌法的罪行的检控时限由一般的半年延长至两年，而触犯侮辱国歌罪将可处第5级罚款和监禁三年。

《国歌法草案》在香港一直受到舆论和媒体的广泛关注。近年来，在有香港观众参与的足球比赛中，不断发生香港球迷在奏中国国歌过程中吹口哨、喝倒彩的事件。2017年，中国全国人大常委会通过将《国歌法》列入香港基本法附件三，并交由特区政府通过本地立法实施。

和内地国歌法的主要区别

香港特区的《国歌法》条文建议，主要参考内地国歌法，但有多处明显分别，包括以下主要几点。首先，内地《国歌法》明确开列了各种应当奏唱国歌的场合，包括人大会议、宣誓仪式及重大体育活动等；而香港本地立法则只订明由行政长官参考《国旗及国徽条例》规定应当奏唱国歌的场合。另一方面，内地国歌法规定，奏唱国歌时，在场人员应当肃立，举止庄重，不得有不尊重国歌的行为，而本地立法把"在场人士"改为"任何人参与或出席奏唱国歌的场合"。

面对即将提交首读的《国歌法草案》，香港部分泛民议员质疑条例内容模糊，忧损害言论和表达自由。同时也有建制派议员表示欢迎。

国歌法："主要针对存心挑战国歌的人"

政制及内地事务局长聂德权周三（9日）在记者会表示，《国歌法》没有追溯力，主要针对存心挑战国歌的人，几乎与一般市民无关。他相信，只要市民心态上尊重国歌，举止上自然有相应表现，认为大部分人都会尊重国歌，不需要担心误堕法网。

对于草案列明9种必须奏唱国歌的场合，包括立法会议员宣誓，聂向香港媒体表示奏唱国歌将成为宣誓仪式一部分并不奇怪，亦属于很自然，而议员隆而重之参与亦属正常，但他同时提及，如有候任议员缺席奏唱国歌环节，是否构成宣誓无效，要考虑实际情况，强调最终要交由监誓人按现行法例作决定。

任琛/李鱼（法新社）