国有化？被拆分？等待海航的是什么

（德国之声中文网）路透社称，陷入困境的海航(HNA Group)或被国有化，并且航空领域的股份会被出售。彭博社报道称，海航的主体航空公司资产将拆分出售给中国三大航空公司：国航、东航和南航。

国航和东航没有立即回应路透社的置评请求。南航拒绝评论。

成立于1993年的海航是中国第四大航公公司。过去十年中，海航集团进行了规模高达500亿美元的并购交易。不过近两年，该集团削减资产以减轻债务。 去年，海航出售了其在德意志银行的最后一部分所持股份。

新浪财经指出，新冠病毒肺炎疫情短期内对民航业产生巨大冲击。报道称，有海航空乘透露，目前自己有一个月无薪轮休，轮休是否延长待定。也有海航机务也表示，目前工作状态是工作半个月，半个月无薪休假。不过《中国经营报》引述海航集团一名高管表示，他并不知道关于海航接管、拆分或者重组等相关信息。

去年12月，董事长陈峰曾自曝，由于现金流短缺，2019年迟发一部分员工薪水，但誓言"2020年是海航化解流动性风险的决胜之年。"但是，新冠病毒的爆发给其核心航空业务造成了巨大压力，由海航集团部分控股的香港航空宣布，本月将裁员400人。

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文木 / 苗子（路透社等）