 国有化？被拆分？等待海航的是什么 | 经济纵横 | DW | 20.02.2020

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经济纵横

国有化？被拆分？等待海航的是什么

彭博社本周三援引知情人士称，因为新冠病毒疫情的爆发，本已负债累累的海航陷入危机。海南省政府正在讨论对该公司的接管。海航主体或被分拆出售给国航、南航和东航。不过中国媒体引述海航集团一名高管称，并不知道这一消息。

China HNA-Konzern (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Niu Bo)

新冠病毒肺炎疫情也对民航业产生冲击

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路透社日前从圈内人士处获悉，由于负债累累的海航集团屡屡拖延付款，空客公司已经暂停向该公司交付A330宽体客机。目前，积压在空客工厂的海航新飞机价值已经超过10亿美元。 (17.07.2018)

据报道，海航所持有德意志银行的股权比重降至8.8%。上周，海航持有的这一比重刚刚从9.9%减少至9.2%。 (16.02.2018)

据海航集团发布的消息，该集团联合创始人、董事长王健，在法国公务考察时跌落，伤重不治于7月3日去世。据法国警方人士称，这应该是一场意外事故。 (04.07.2018)

路透社引述知情人士称，香港航空公司日前出现资金缺口，有失去牌照之虞。有指责称，持有该公司29%股份的海航（HNA）掏空了其资金。海航则予否认。 (29.04.2019)

（德国之声中文网）路透社称，陷入困境的海航(HNA Group)或被国有化，并且航空领域的股份会被出售。彭博社报道称，海航的主体航空公司资产将拆分出售给中国三大航空公司：国航、东航和南航。

国航和东航没有立即回应路透社的置评请求。南航拒绝评论。

成立于1993年的海航是中国第四大航公公司。过去十年中，海航集团进行了规模高达500亿美元的并购交易。不过近两年，该集团削减资产以减轻债务。 去年，海航出售了其在德意志银行的最后一部分所持股份。

新浪财经指出，新冠病毒肺炎疫情短期内对民航业产生巨大冲击。报道称，有海航空乘透露，目前自己有一个月无薪轮休，轮休是否延长待定。也有海航机务也表示，目前工作状态是工作半个月，半个月无薪休假。不过《中国经营报》引述海航集团一名高管表示，他并不知道关于海航接管、拆分或者重组等相关信息。

去年12月，董事长陈峰曾自曝，由于现金流短缺，2019年迟发一部分员工薪水，但誓言"2020年是海航化解流动性风险的决胜之年。"但是，新冠病毒的爆发给其核心航空业务造成了巨大压力，由海航集团部分控股的香港航空宣布，本月将裁员400人。

  • China Peking Menschen mit Schutzmasken (AFP/N. Asfouri)

    疫情阴影下 生活在继续

    远眺紫禁城

    一月下旬起，北京一些游人密集的景点——如故宫关闭谢客。但与故宫一街之隔的景山仍然开放。雪后的一天，一对年轻人登上景山，拍照留念。这里可以眺望金碧辉煌的故宫。

  • China Guangzhou Desinfektion China Coronavirus Sars BDTD (Reuters/China Daily)

    疫情阴影下 生活在继续

    “硬核”抗疫

    基层管理者想尽一切办法，至少给人以全力以赴、不留死角的感觉。图中摩托车上的执勤人员手执扩音器喊话，前方的车辆在喷洒消毒液（2020年2月11日摄于广州番禺）。

  • Wuhan China Coronavirus Sars (Reuters/China Daily)

    疫情阴影下 生活在继续

    封闭管理

    很多城市的居民区都实行封闭监控，出入必须登记、验查身份、测体温。2月中，武汉甚至开始完全禁止居民出入。

  • China Lebensmittelgeschäft in Tangshan Provinz Hebei (Reuters/China Daily)

    疫情阴影下 生活在继续

    足不出户

    一些地方只允许每户隔天一人出入一次。不能及时出门购买生活用品怎么办？配送、代购、社区互助，人们想出了各种办法。

  • Hund mit Atemschutzmaske Coronavirus China Shanghai (Reuters/A. Song)

    疫情阴影下 生活在继续

    狗狗也戴

    医用口罩是人们上街的必备用品。宠物也不能例外。

  • BdTD China Hongkong Virenschutz aus Plastikflasche (AFP/A. Wallace)

    疫情阴影下 生活在继续

    奇思妙想

    很多地方口罩脱销，出现“一罩难求”。不少人开动脑筋，胸罩变口罩、塑料瓶改装防护头盔的方法出现在街头。本图1月31日摄于香港。

  • Hongkong Coronavirus breitet sich aus (picture-alliance/ZUMA Wire/Sopa Images/M. Candela)

    疫情阴影下 生活在继续

    非常时期的爱情

    2月14日情人节也笼罩在疫情的阴影下。即便戴着口罩，或许并不影响心意表白。

  • China Hunan Kontaktlose Restaurants wegen Corona (picture-alliance/ZUMA Press/TPG)

    疫情阴影下 生活在继续

    闷头吃喝

    湖南长沙这家餐厅打出了“无接触、无交流”餐厅的招牌。餐厅内每个座位都用隔板与邻座隔开，食客可以不受打扰地独自享用。

  • China Shanxi Videounterricht wegen Corona (picture-alliance/ZUMA Press/TPG)

    疫情阴影下 生活在继续

    网上授课

    学校寒假延长，开学后仍不能到校上课，这种状况让学校和家长难以承受。于是老师们纷纷收拾心情，走上镜头，开通了网络授课。这一做法，有人欢迎，也有人怀疑其效果。

  • China | DW Korrespondent in Apartment in Wuhan (Privat)

    疫情阴影下 生活在继续

    家中的围城

    困坐愁城、足不出户的日子显得格外漫长。人们只能在自我娱乐中寻找调剂。图为一位武汉市民在家中用运动游戏机锻炼身体。


文木 / 苗子（路透社等）

 

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疫情阴影下 生活在继续

武汉等地因新冠疫情“封城”已近1个月，中国各地都严加防范，如履薄冰。在紧张焦虑的气氛中，许多普通民众仍努力在夹缝中保持生活常态。来自当地的一些画面让人过目难忘。 (19.02.2020)  

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