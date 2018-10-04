 国庆长假赌兴浓 澳门财政增长2.6% | 经济纵横 | DW | 04.11.2018

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经济纵横

国庆长假赌兴浓 澳门财政增长2.6%

中国澳门迎来2014年10月以后的当月最高财政收入。在这个国家唯一的合法博彩中心，赌博爱好者表现出强劲的需求。

Macau, chinesische Sonderverwaltungszone (Getty Images/A.Wallace)

澳门美高梅酒店赌场大厅

（德国之声中文网）来自澳门博彩监察协调局的消息显示，截至上月，澳门财政收入比去年增长2.6%，达到273亿澳元（合33.8亿美元）。这得益于长达一周的国庆长假。在此期间，澳门酒店业趋至饱和，客访量比去年上升7%。

这是澳门财政收入第27个月连续增长，尽管随着中国宏观经济势弱，增长率有所下降。专家分析认为，可望达到5%的低速增长。

港珠澳大桥上月开通，澳门赌业经营者看好其带来的潜在收益。这座世界最长的跨海大桥及隧道连接香港、澳门及珠海。通过它从香港国际机场到澳门博彩中心只需要半个小时。

Macau Banken Skyline (Jochen Faget)

当局期待它能推动澳门会议及展览业，以及提高住宿访问量。这二者均能帮助澳门提升澳门的非博彩业经济。

DW.COM

中国鼓励海南发展赛马产业，并已经制定相关改革草案。北京打算进一步提升海南岛旅游业，并令其成为对外开放的新象征。但这一决定可能对另一座中国城市产生冲击。 (16.04.2018)

几经周折、反复讨论后，欧盟各国财长列出了一份“避税天堂”黑名单。包括巴拿马、韩国和澳门在内的17个国家和地区上榜。批评者认为，只曝光、不制裁收不到效果。 (05.12.2017)

北京中央政府试图扩大澳门的经济基础，减少它对于其辉煌赌业的依赖。目前，澳门博彩业税收占澳门政府财政收入的80%以上。

历经五年的持续低迷之后，澳门财政收入得以反弹。2014年以来，由于经济增长放缓，以及受习近平反腐战役的影响，澳门财政收入一蹶不振。

与此同时，由于中国经济增长遇冷，高端客户（指通常一次下注百万元的客户）群体仍不稳定。

7-9月，受全球财政危机影响，中国经济增长遭遇最冷季节。北京当局面临若干棘手问题，包括中美贸易战、人民币走低及股市大跌。上个月，澳门股票跌幅在10-21%之间。

澳门赌业经营者，包括金沙集团及永利集团，仍然看好增长中的中国中产阶级。摩根大通分析师DS Kim说，"即便那些怀疑论者也会同意，在中国的消费空间，普通大众的休闲度假将会谱写出最精彩的故事。"

张平/苗子（路透社）

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