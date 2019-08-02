“国庆献礼”：中国电视禁播娱乐剧目

（德国之声中文网|）从八月一日开始，中国电视台禁止播出"娱乐性较强"的历史题材剧目。这是今年以来中国政府打压媒体的又一举措，对于执政的中国共产党来说，今年是相当敏感的一年。

同时被禁播的还包括所谓的偶像剧，禁播令还明确要求各地电视台为迎接十月一日中华人民共和国建国七十周年，集中播放爱国主义题材的影视作品。

位于北京的中国中央电视台大楼

中国领导人习近平上台后，当局加强了对媒体娱乐内容的管控。而今年以来，管控明显进一步收紧。至少有3部原计划夏季推出的影片被推迟上映。

中国国家广电总局的公告中，要求各地电视台从86部"重点电视剧"中遴选播出。这86部剧重点聚焦于"中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大奋斗历程，著重反映新时代中国人民追求美好生活的勇敢实践，讴歌祖国、讴歌英雄、讴歌时代，唱响了团结奋进的新时代主旋律。"

今年一月，官媒《北京日报》发表文章批评古装戏，称《后宫甄嬛传》之类的古装戏会对社会产生"消极影响"。这些连续剧大多讲的是宫廷内的权力斗争和勾心斗角。

官方媒体还批评了同样流行于韩日等亚洲国家的偶像剧，称这类剧目宣扬物欲，会对社会造成不良影响。

台湾媒体报道称，蔡英文总统今天表示，大陆禁止民众来台自由行，而且又禁止播放娱乐性节目，让她既不解又忧心。蔡英文说，不用等到历史证明谁错误，现在她就可以确定大陆做法犯了一连串决策性的战略错误。

达扬 / 凝练 （路透社）