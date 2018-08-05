国庆将至 朝鲜暂停发放旅游签证

（德国之声中文网）受西方游客欢迎的高丽旅行社（Koryo Tours）在其网站上指出，该旅行社8月13日被平壤伙伴告知，他们获得上级指示，所有目前正在进行的旅游签证申请都被冻结。通知说，对方没有提供冻结理由，但表示在9月9日国庆之前将停止发放旅游签证。该旅行社还表示，看起来朝鲜高层是为了先搞清楚哪些代表团以及多少人将前往朝鲜参加该国国庆。

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平壤方面过去曾以阅兵式和数千人整齐划一的大型表演来庆祝国庆。这一次预计将是5年来首次大型表演活动。

外界也推测，拥有核武器的朝鲜可能正在准备阅兵式。朝鲜通常在这样的阅兵式上展示部分武器，而这些武器也多次导致联合国安理会制裁。

中国国家主席习近平预计也在首邀嘉宾名单上。朝鲜官员曾向韩国记者透露，已邀请习近平参加朝鲜国庆。

在今年的元旦致辞中，金正恩表示，朝鲜人民将以盛大喜庆的活动来迎接共和国建国70周年。

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 惊鸿一瞥 虽然给人“闭关锁国”的印象，但朝鲜还是欢迎外国游客去那里探访名胜。不过游客在那里会受到很多限制，政府派遣的“导游”始终跟随左右。不过，先后7次前往朝鲜的德庞特还是努力记录下当地人日常生活的一些画面。

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 “跛脚”资本主义 2013年，德庞特首次前往朝鲜，此后便开始研究这个极权国家不断变化的面貌。在过去的两三年里，他观察到“在平壤，一个人展示自己的富有变成了可以接受的事情”。随着中产阶级的成长和房产建设热潮兴起，朝鲜首都似乎可以无视国际经济制裁的影响。

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 平壤Style 德庞特表示，与朝鲜老百姓进行接触并不容易。“我与一些陌生人进行过几次即兴对话，总是有一名导游在一边旁听。”他觉得，大部分朝鲜人不喜欢被拍照。“朝鲜妇女绝对变得更加时髦了。但是你只能在城市里看到这一现象。”

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 城乡差别 现代化通勤设施：平壤的这座地铁站似乎是用大理石墙和水晶灯吊灯打造，让游客赞叹不已。德庞特认为，朝鲜是一个摄影的绝佳场合，“你根本看不到广告，没有让人分散注意力的东西。就像是在一场全新的游戏里。”但尽管精英聚居的首都平壤看上去蓬勃兴旺，朝鲜其他地区依然陷于赤贫之中。

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 不为人知的艰苦 直至今日，朝鲜依然是一个高度军事化、以农业为主的社会。但是游客不太可能对农村居民的生活条件有所了解。“每小片土地都被开垦，每一寸都得到利用”。

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 粉饰繁荣？ 对朝鲜乡村生活感兴趣的游客会被安排参观样板农村合作社。德庞特曾前往朝鲜第二大城市咸兴市附近的这样一个农场，那里有一个小商场，里面精心摆放着许多商品。德庞特当时的感觉是，“似乎这些都是摆摆样子的”。

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 旅游热点——精英学校 在许多旅游路线中，参观一所模范学校都是重要组成部分。2014年，朝鲜元山松涛国际儿童夏令营经过装修后重新开放，金正恩本人也曾前往视察。德庞特表示：“那里有些东西不太真实……孩子们在游乐室里玩相当新潮的电子游戏，还有20多台现代化电脑。”

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 无所不在的先军主义 军队是朝鲜最为鲜明的标志之一，也是社会的主干。朝鲜人口中四分之一是军队人员。就国防预算占经济总量的比例而言，朝鲜的军费开支是世界最高之一。朝鲜人从小就开始接受军事教育。图片上的坦克小雕像是德庞特在咸兴市附近一处儿童游乐场上见到的。

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 领袖崇拜 除了军事化之外，高度政治控制和营造对于金家的个人崇拜的例子在朝鲜也是俯拾皆是。朝鲜人每天对于最高领袖的顶礼膜拜让德庞特印象深刻。“你看到他们为了高举伟大领袖事迹和庞大雕像所付出的大量金钱和努力。” 作者: Helena Kaschel, Christine Bayer



朝鲜半岛局势一段时间来罕见出现缓和，韩国总统文在寅和金正恩已两次会面，并计划于9月举行第三次峰会。

韩朝双方的接近促成了具有里程碑意义的新加坡"特金会"。美国总统特朗普和金正恩在峰会上签署了一项措辞模糊的朝鲜去核化声明。

尽管特朗普称与金正恩的会晤是历史性突破，但朝鲜之后一直谴责华盛顿提出的完全、可验证、不可逆弃核是流氓般的要求。

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美国则呼吁国际社会继续对孤立的朝鲜进行严格制裁。

乐然 / 凝炼 （法新社）