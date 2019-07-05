国庆安保警戒 香港成重点之一

香港抗议运动延烧至今已3个多月，无疑给中共建政70周年的庆典蒙上阴影。为部署国庆节维稳，公安部日前在北京召开反恐工作会议，强调要“坚决防止暴力恐怖事件发生”。
（德国之声中文网）据《法制日报》报道，为迎接七十周年国庆活动，中国公安部部长，国家反恐怖工作领导小组组长赵克志9月16日在北京主持"全国反恐怖工作会议"。赵克志强调要"全面落实反恐措施，打好严打严防暴力恐怖活动攻坚战"。他在发言中特别提到加强新疆的维稳。
有关会议内容的报道虽然没有涉及香港，但提到，北京、广东、新疆反恐怖工作领导小组的负责人在会上发言。显然，在香港抗议运动持续超过3个月后，与香港一水之隔的广东省也是今年国庆安全防范的重点。
公安部长赵克志表示，要做到"反恐怖防范和应急准备到位，确保一旦遇有突发情况能够及时反应、高效应对、稳妥处置"。他还提出，各地区部门要加强情报信息蒐集和分析研判，严格落实寄递物流"实名制购票"、"安检查验"、"重点目标防范措施，全面排查涉恐隐患"三个百分百措施，强化突发情况应急准备措施等。
广东省为70周年国庆的安全准备工作早已开始。据新华社报道，7月30日，广东省公安厅举行国庆安保誓师大会暨夏季大练兵。总共动员1万9000名警力，在佛山主会场及全省23个分会场集结操演。
"马照跑、舞照跳"不再？
由于香港的特区地位，其治安和警务不属于大陆公安部门的管辖范围。迄今为止，香港当局并未以十一国庆的名义宣布或执行额外的安全警戒措施。但今年的国庆节前，一些香港居民被迫放弃一些"传统项目"。
本周三，港府宣布，基于公众安全的考虑，取消10月1日晚上维多利亚港的国庆烟花汇演。据《明报》报道，香港政府担心民众观赏烟火之后，继续聚集，形成示威活动。此外，预料十月一日当天，就算香港警方不批准，也会有大规模的游行抗议活动。如果维多利压港兩岸同时也聚集观赏烟火的人潮，可能不同政见者之间会起冲突。
主权移交中国以来，香港维多利亚港每年10月1日都有焰火表演，迄今只中断过两次。一次是2013年因悼念南丫海难发生一周年而取消，第二次是2014年因雨伞运动取消。
在宣布焰火表演停办的同一天，香港赛马会也以可能发生不可预期的混乱，甚至出现暴力场面为由，取消了9月18日夜的所有赛事，以确保"人马安全"。据香港媒体报道，具体原因是有反建制派的示威者计划包围马场、抗议立法会议员何君尧的马匹参赛。这是香港赛马史上，首次以治安原因取消比赛。
对话还是作秀？
香港特首林郑月娥18日与全港区议员举行闭门对话会议。批评者认为这是一场失败的对话。沙田区议会议员黎梓恩对媒体表示，这场对话只是政府和建制派办的一场政治秀。据香港自由新闻（HKFP）报道，全港458名区议员，只有100名到场，而其中属于泛民派阵营的只有10人。大部分泛民阵营的议员抵制了这次活动。
尽管担心暴力升级，数月来要求更多民主自由的香港示威者仍计划在中国国庆节当天举行示威活动。而港府于周三宣布，取消原定于10月1日在维多利亚港举行的国庆焰火表演。 (18.09.2019)
不到两周后，北京将举行盛大的70周年国庆阅兵式。官方表示，此次的规模将大于以往的阅兵式。中国领导人希望以此展示“强国威武”和“大国风范”，但再盛大的阅兵式都无法掩饰北京面临的种种问题。 (17.09.2019)