国庆安保警戒 香港成重点之一

（德国之声中文网）据《法制日报》报道，为迎接七十周年国庆活动，中国公安部部长，国家反恐怖工作领导小组组长赵克志9月16日在北京主持"全国反恐怖工作会议"。赵克志强调要"全面落实反恐措施，打好严打严防暴力恐怖活动攻坚战"。他在发言中特别提到加强新疆的维稳。

有关会议内容的报道虽然没有涉及香港，但提到，北京、广东、新疆反恐怖工作领导小组的负责人在会上发言。显然，在香港抗议运动持续超过3个月后，与香港一水之隔的广东省也是今年国庆安全防范的重点。

公安部长赵克志表示，要做到"反恐怖防范和应急准备到位，确保一旦遇有突发情况能够及时反应、高效应对、稳妥处置"。他还提出，各地区部门要加强情报信息蒐集和分析研判，严格落实寄递物流"实名制购票"、"安检查验"、"重点目标防范措施，全面排查涉恐隐患"三个百分百措施，强化突发情况应急准备措施等。

广东省为70周年国庆的安全准备工作早已开始。据新华社报道，7月30日，广东省公安厅举行国庆安保誓师大会暨夏季大练兵。总共动员1万9000名警力，在佛山主会场及全省23个分会场集结操演。

"马照跑、舞照跳"不再？

由于香港的特区地位，其治安和警务不属于大陆公安部门的管辖范围。迄今为止，香港当局并未以十一国庆的名义宣布或执行额外的安全警戒措施。但今年的国庆节前，一些香港居民被迫放弃一些"传统项目"。

香港一年一度举办十一焰火晚会

本周三，港府宣布，基于公众安全的考虑，取消10月1日晚上维多利亚港的国庆烟花汇演。据《明报》报道，香港政府担心民众观赏烟火之后，继续聚集，形成示威活动。此外，预料十月一日当天，就算香港警方不批准，也会有大规模的游行抗议活动。如果维多利压港兩岸同时也聚集观赏烟火的人潮，可能不同政见者之间会起冲突。

主权移交中国以来，香港维多利亚港每年10月1日都有焰火表演，迄今只中断过两次。一次是2013年因悼念南丫海难发生一周年而取消，第二次是2014年因雨伞运动取消。

在宣布焰火表演停办的同一天，香港赛马会也以可能发生不可预期的混乱，甚至出现暴力场面为由，取消了9月18日夜的所有赛事，以确保"人马安全"。据香港媒体报道，具体原因是有反建制派的示威者计划包围马场、抗议立法会议员何君尧的马匹参赛。这是香港赛马史上，首次以治安原因取消比赛。

对话还是作秀？

香港特首林郑月娥18日与全港区议员举行闭门对话会议。批评者认为这是一场失败的对话。沙田区议会议员黎梓恩对媒体表示，这场对话只是政府和建制派办的一场政治秀。据香港自由新闻（HKFP）报道，全港458名区议员，只有100名到场，而其中属于泛民派阵营的只有10人。大部分泛民阵营的议员抵制了这次活动。