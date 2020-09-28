国庆升旗重回金紫荆 林郑: 国安法恢复秩序

(德国之声中文网)10月1日上午8点，港府在金紫荆广场举办升旗礼。新冠疫情下，香港特首林郑月娥及其仗夫林兆波、前特首董建华、梁振英、曾荫权等人皆佩戴口罩。其余列席官员包括中联办主任骆惠宁、外交部驻港特败员公署特派员谢锋、中央驻港国安公署署长郑雁雄等。

去年在「反送中」浪潮下，民众在多区发动示威游行，港府不但取消国庆烟火，还「因应社会气氛」将升旗礼改在室内举行。港府今年虽恢复在金紫荆广场举拜升旗礼，但以公共卫生风险为由，升旗仪式不设公众观礼区。

港府今年同样取消10月1日的国庆烟花汇演。这不但是连续第二年取消，也是港府自1997年政权移交以来第四次取消烟花汇演。

林郑: 国安法恢复秩序是不争事实

《香港独立媒体》报导，林郑月娥出席国庆酒会时表示，实行三个月的《港区国安法》恢复香港平稳是「不争事实」。对于外国制裁，她称官员会继续无所畏惧，履行维护国家安全的职责。

她说，香港经历去年修例风波及国安法，要解决经济挑战及市民的民生、民主诉求，必须要有安全社会环境。她批评外国政府对执行国安法的机关进行无理指控，是抱持双重标准。

社民连早晨抗议

去年此时，香港反修例示威已经结合了和平集会、罢课、多区游行的形式。尽管港府在中国70周年国庆前一天抓捕百余人预防示威，仍然有大批民众在十一当天无视禁令，响应「没有国庆、只有国殇」口号上街示威，导致港铁47站关闭，港警发出6发实弹、逾180人被捕。

一年后的今天，《香港国安法》已然实施，上街抗议代价深重。上午7点多，社民连成员曾健成、梁国雄和社运人士古思尧等人，趁十一国庆升旗仪式，早上到湾仔抗议，沿途举旗帜、高叫口号，并于会展外点燃请愿信，随后被警员扑灭。

六千警力严防示威

有网民号召发起多区集结的「月夕行动」，传警察出动6000警员严阵以待。早在29日，警方网络安全及科技罪案调查科以涉嫌「煽惑他人纵火」、「煽惑他人造成公众妨扰」及「煽惑他人非法集结」罪名拘捕3名男子，包括1名30岁运输工人和2名19岁学生。警方并展示多张社交平台截图及文宣，称是被捕人的网上煽动言论，包括「月夕行动10/1街头重聚」文宣和Telegram Channel对话截图中，提及「火魔砖头」、「带三支火魔够唔够」等字句。

即便不是网络号召，透过合法管道申请游行也会被拒。香港民阵申请十一上街游行，呼吁北京释放李宇轩在内的12名港人，遭到警方反对后提出上诉，在29日被以「严重威胁公共安全与秩序」为由驳回。

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