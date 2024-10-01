国庆之际 中国解放军“剑指”南海

中国人民解放军近日在南海部分海域进行战备巡逻，延续了此前在该地区罕见的军事演习。此次行动是在中国75周年国庆以及南海局势日益紧张的背景下进行的，涉及多个国家对海域主权的争议。

（德国之声中文网）中国人民解放军（PLA）南部战区于10月1日中国国庆节当天发布消息称：根据年度军事训练任务安排，9月30日至10月1日，中国人民解放军南部战区组织舰艇编队位南海有关海域进行战备巡航，旨在提高联合作战能力，坚决维护南海地区和平稳定。从中国官方媒体的报道来看，军方最新的动作是延续了上周末在该地区罕见的军事演习。

南海是全球最繁忙的航道之一，中国几乎对整个南海提有主权诉求，而文莱、马来西亚、菲律宾和越南等国家对此持有不同的主张。2016年，海牙常设仲裁庭裁定中国的主张不符合国际法，但中国政府拒绝承认该裁决。

就在此次战备巡逻之前，菲律宾与澳大利亚、日本、新西兰及美国宣布将在菲律宾专属经济区内举行联合海上活动。这引发了中国的强烈反应，上周六，中国海空军在有争议的斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）附近进行演习，该区域距离菲律宾主岛吕宋岛仅约200公里，处于菲律宾的专属经济区内。

美国国务卿布林肯在与中国高级外交官王毅的近期会晤中，曾就中国在南海的"危险且破坏稳定的行动"表达关切。布林肯此前还指责中国在南海的强势部署，包括利用海警和疑似海上民兵的渔船来扩大其海上势力。

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