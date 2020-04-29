国家的钱不好拿:法航点头 汉莎迟疑

（德国之声中文网）欧盟负责监管竞争的机构周一批准法国向法航提供70亿欧元的国家援助。其中，40亿欧元是国家担保的银行贷款，30亿欧元是国家直接发放的贷款。

荷兰政府则承诺，向荷航提供20亿至40亿欧元资金。法国和荷兰政府各自持有法航-荷航集团14%的股份。这两家航空公司于2004年合并。

欧盟委员会认可法航对法国经济的重要性，以及在撤侨和运送医疗物资中所扮演的角色。

多个欧盟国家政府正计划为航空公司提供数十亿欧元的援助。德国汉莎也在与柏林就一项援助进行商讨。意大利则希望将破产的意大利航空收归国有。这引起一些较小成员国的关切。

德国的GDP占欧盟的约四分之一。不过，其已清算的新冠紧急国家援助占到欧盟总金额的52%。法国和意大利并列第二，各占17%。

国家援助的附加条件

不过，法国的援助并非一张空白支票。法国金融部长勒梅尔称："法航的目标必须是成为最注重环保的航空公司。"

该国家援助的附加条件是：法航要有更高的利润和更强的竞争力。

在2030年以前，法航要降低远程和中程航线的碳排放，平均每名乘客和每公里下降50%。法国国内的航线则要在2024年以前就完成这一目标。此外，在2025年以前，至少2%的燃料要来自气候中性的来源。

未来数年，法航的中远程航线班机将进行更新换代，主要目标是减排，比如通过使用新的空客飞机A220和A350，其碳排量可降低最多25%。

勒梅尔称，他希望法航"会继续成为空客的一个好买家"，以帮助这家陷入危机的飞机制造商能存活下去。

汉莎的担忧

据《明镜周刊》报道，欧洲最大的航空公司汉莎5月3日表示，已接近与德国政府就一项高达100亿欧元的国家援助达成协议。汉莎称，每小时的损失就达100万欧元。

汉莎及其子公司--包括瑞士航空和奥地利航空基本停飞。4月，汉莎总裁施珀尔（Carsten Spohr）表示，该集团每日的客运量不到3000人次，疫情前则平均为约35万人次。

瑞士有关部门已同意为汉莎提供12亿欧元的贷款担保。奥地利航空则向维也纳政府申请7.67亿欧元的国家援助。

据《明镜周刊》报道，德国政府提出，获得汉莎集团25%多一点的股权，作为财政援助的交换条件。这将赋予柏林否决汉莎管理层战略决策的权限。

德新社上周报道称，汉莎在考虑宣布特定形式的破产，而不是接受国家干预。该破产方案是，汉莎将受到一家托管行的管理，同时现有管理层可以进行企业重组。

据航空机组人员工会Ufo消息，施珀尔在内部表示，他更倾向于带领汉莎进入这种形式的破产。在接受《时代周报》采访时，施珀尔反对政府过度干预。他说，"是从慕尼黑还是从苏黎世飞大阪"，这样的决定永远不应出于政治考量而做出。