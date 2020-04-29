 国家的钱不好拿:法航点头 汉莎迟疑 | 经济纵横 | DW | 05.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

国家的钱不好拿:法航点头 汉莎迟疑

汉莎总裁施珀尔希望获得国家援助，但不想让政府干预企业管理。他到底想要什么？看看法航所接受的条件限制，或许能有所了解。

Deutschland Frankreich Geschichte Lufthansa Airbus uns Air France (picture-alliance/dpa)

汉莎管理层一直希望国家援助不要带来政府对于企业决策的过多干预。但是法航的观点则不同

（德国之声中文网）欧盟负责监管竞争的机构周一批准法国向法航提供70亿欧元的国家援助。其中，40亿欧元是国家担保的银行贷款，30亿欧元是国家直接发放的贷款。

荷兰政府则承诺，向荷航提供20亿至40亿欧元资金。法国和荷兰政府各自持有法航-荷航集团14%的股份。这两家航空公司于2004年合并。

欧盟委员会认可法航对法国经济的重要性，以及在撤侨和运送医疗物资中所扮演的角色。

多个欧盟国家政府正计划为航空公司提供数十亿欧元的援助。德国汉莎也在与柏林就一项援助进行商讨。意大利则希望将破产的意大利航空收归国有。这引起一些较小成员国的关切。

德国的GDP占欧盟的约四分之一。不过，其已清算的新冠紧急国家援助占到欧盟总金额的52%。法国和意大利并列第二，各占17%。

Flugzeug Kondensstreifen Verschmutzung Klimawandel Emissionshandel Luftverschmutzungsrechte EU Luftverkehr 2012 (picture-alliance/dpa)

法国金融部长勒梅尔称："法航的目标必须是成为最注重环保的航空公司。"

国家援助的附加条件

不过，法国的援助并非一张空白支票。法国金融部长勒梅尔称："法航的目标必须是成为最注重环保的航空公司。"

该国家援助的附加条件是：法航要有更高的利润和更强的竞争力。

在2030年以前，法航要降低远程和中程航线的碳排放，平均每名乘客和每公里下降50%。法国国内的航线则要在2024年以前就完成这一目标。此外，在2025年以前，至少2%的燃料要来自气候中性的来源。

未来数年，法航的中远程航线班机将进行更新换代，主要目标是减排，比如通过使用新的空客飞机A220和A350，其碳排量可降低最多25%。

勒梅尔称，他希望法航"会继续成为空客的一个好买家"，以帮助这家陷入危机的飞机制造商能存活下去。

DW.COM

随着中国境内疫情逐渐缓和，号称世界最大旅游公司－途易集团将重新开始向中国民众贩售旅游服务。但是欧洲人想要出门度假，还要再耐心等待一段时间。 (04.05.2020)

汉莎航空因新冠危机陷入困境。有媒体报道称，德国联邦政府计划直接入股这家了陷入财务困境的公司。 (01.05.2020)

在新冠疫情的影响下，汉莎航空航班大幅缩减至原先的百分之一，每小时“烧钱”100万欧元，流动资金即将告罄。汉莎正在寻求政府援助与申请破产程序之间摇摆不定。 (29.04.2020)

维珍航空创办人布兰森在英国引发论战：他要求维珍航空员工休无薪假，同时向国家“哭穷”要求经济援助。一名英国议员讽刺，布兰森只要拿出净资产利息所得，就能轻松支付员工工资。 (19.04.2020)

汉莎的担忧

据《明镜周刊》报道，欧洲最大的航空公司汉莎5月3日表示，已接近与德国政府就一项高达100亿欧元的国家援助达成协议。汉莎称，每小时的损失就达100万欧元。

汉莎及其子公司--包括瑞士航空和奥地利航空基本停飞。4月，汉莎总裁施珀尔（Carsten Spohr）表示，该集团每日的客运量不到3000人次，疫情前则平均为约35万人次。

瑞士有关部门已同意为汉莎提供12亿欧元的贷款担保。奥地利航空则向维也纳政府申请7.67亿欧元的国家援助。

据《明镜周刊》报道，德国政府提出，获得汉莎集团25%多一点的股权，作为财政援助的交换条件。这将赋予柏林否决汉莎管理层战略决策的权限。

德新社上周报道称，汉莎在考虑宣布特定形式的破产，而不是接受国家干预。该破产方案是，汉莎将受到一家托管行的管理，同时现有管理层可以进行企业重组。

据航空机组人员工会Ufo消息，施珀尔在内部表示，他更倾向于带领汉莎进入这种形式的破产。在接受《时代周报》采访时，施珀尔反对政府过度干预。他说，"是从慕尼黑还是从苏黎世飞大阪"，这样的决定永远不应出于政治考量而做出。

相关内容

BG Deutschland steht still | Flugzeuge Frankfurt Flughafen

不愿受政府制约 汉莎考虑申请“保护伞程序” 29.04.2020

在新冠疫情的影响下，汉莎航空航班大幅缩减至原先的百分之一，每小时“烧钱”100万欧元，流动资金即将告罄。汉莎正在寻求政府援助与申请破产程序之间摇摆不定。

Coronavirus Rückholflüge | Lufthansa in Windhuk

撤侨不容易 政府操碎心 03.04.2020

德国政府启动“撤侨行动”两周以来，已接回19.4万人。之前在新西兰被叫停的撤侨飞机终于得以起飞。而这些撤侨行动中的“英雄”之一——汉莎航空未来可能会有政府参股。

USA Las Vegas Technik-Messe CES

此一时彼一时 欧盟委员支持国资参股 13.04.2020

一直坚持维护市场自由竞争、反对政府过度干预的欧盟反垄断委员维斯塔格，现在公开支持欧盟各国政府购入欧洲企业的股份。疫情爆发以来，不少欧洲政界人士都担心，陷入财务困境、股价一落千丈的欧洲企业，很可能会遭中国资本乘虚而入。

广告
Anthony Fauci USA NIAID 16.10.2014 (Nicholas Kamm/AFP/Getty Images)

美权威学者：不认同“实验室理论”

美国权威传染病专家福西在接受采访时表示，证据显示，新冠病毒并非是中国试验室制造，同时他也不认同所谓的“实验室泄漏”一说。来自“五眼联盟”成员国的外交官也做出了类似表态。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  