“国家没有履行保护安全与自由的承诺”

在悼念2016年柏林圣诞市场恐袭事件之际，德国联邦总统施泰因迈尔没有局限于回顾过去，而是敦促政界和政府部门尽可能地修正错误，避免悲剧重演。
（德国之声中文网）柏林圣诞市场恐怖袭击事件5周年纪念之际，联邦总统施泰因迈尔批评道，国家存在错误和失职问题。“国家没有履行好保护公民安全和自由的承诺”，他在周日的相关纪念活动上致辞时说，国家有义务“对那些导致当年未能阻止袭击发生的失误和问题予以修正”。
施泰因迈尔强调，如果对袭击案情有了新的认知，那就应该将调查工作继续下去。只有这样，才能重新赢回人们对于国家的信任。这位联邦总统说，那场袭击给遇难者家属带来了惨痛的损失和精神伤害。2016年12月19日那一天成为他们人生中一道永远的裂痕。“这一天也给我们的社会认知造成了一道裂痕。”
5年前的那个夜晚，伊斯兰恐怖分子阿姆里（Anis Amri）驾驶一辆劫持而来的大型货车，直接冲入柏林布赖特沙伊特广场上的圣诞集市，造成13人死亡，数十人受伤。袭击者阿姆里后来潜逃到意大利，在那里被警方击毙。
旨在帮助刑事犯罪受害者的援助组织“白环”（Weißer Ring）指出，5年之后，袭击事件的善后处理工作仍然没有完成。“很多诉讼程序仍然在艰难进行，尤其是在受害者赔偿方面，有不少受害者丧失了工作能力”，该组织负责人毕维尔（Bianca Biwer）表示。她认为，政府机构在对待受害者时缺乏敏感性，根本不顾及他们的感受，比如直接把浸满血的物品寄送给遇难者家属，还有在处理赔偿申请的时候。“旨在安抚受害者的善后工作并不存在，没有任何透明度可言”，毕维尔说。
柏林的受害者委托人韦伯（Roland Weber）表示，国家政府机构在这方面的沟通工作从一开始就不成功，受害者在申请帮助的时候感觉自己仿佛是乞讨者一般。“这使他们产生了愤怒和绝望的心情”，这名律师在接受德意志广播电台时说。
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警方继续搜寻柏林袭击案的真凶。德国联邦刑警联盟的负责人"比较乐观"地认为，调查能够很快取得进展。与此同时，肇事卡车所属波兰运输公司老板透露已经丧生的副驾驶生前最后几小时"线索"。