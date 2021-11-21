“国家没有履行保护安全与自由的承诺”

（德国之声中文网）柏林圣诞市场恐怖袭击事件5周年纪念之际，联邦总统施泰因迈尔批评道，国家存在错误和失职问题。“国家没有履行好保护公民安全和自由的承诺”，他在周日的相关纪念活动上致辞时说，国家有义务“对那些导致当年未能阻止袭击发生的失误和问题予以修正”。

施泰因迈尔强调，如果对袭击案情有了新的认知，那就应该将调查工作继续下去。只有这样，才能重新赢回人们对于国家的信任。这位联邦总统说，那场袭击给遇难者家属带来了惨痛的损失和精神伤害。2016年12月19日那一天成为他们人生中一道永远的裂痕。“这一天也给我们的社会认知造成了一道裂痕。”

5年前的那个夜晚，伊斯兰恐怖分子阿姆里（Anis Amri）驾驶一辆劫持而来的大型货车，直接冲入柏林布赖特沙伊特广场上的圣诞集市，造成13人死亡，数十人受伤。袭击者阿姆里后来潜逃到意大利，在那里被警方击毙。

“旨在安抚受害者的善后工作并不存在”

旨在帮助刑事犯罪受害者的援助组织“白环”（Weißer Ring）指出，5年之后，袭击事件的善后处理工作仍然没有完成。“很多诉讼程序仍然在艰难进行，尤其是在受害者赔偿方面，有不少受害者丧失了工作能力”，该组织负责人毕维尔（Bianca Biwer）表示。她认为，政府机构在对待受害者时缺乏敏感性，根本不顾及他们的感受，比如直接把浸满血的物品寄送给遇难者家属，还有在处理赔偿申请的时候。“旨在安抚受害者的善后工作并不存在，没有任何透明度可言”，毕维尔说。

柏林的受害者委托人韦伯（Roland Weber）表示，国家政府机构在这方面的沟通工作从一开始就不成功，受害者在申请帮助的时候感觉自己仿佛是乞讨者一般。“这使他们产生了愤怒和绝望的心情”，这名律师在接受德意志广播电台时说。

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