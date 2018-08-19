国家堕落还是富强由女性决定？

（德国之声中文网）中国著名企业家俞敏洪常常也扮演了意见领袖的角色。他对儿童成长、人生与赚钱、成功与教育的关系等都发表过令人"耳目一新"的言论。他的新浪微博拥有近1500万粉丝。11月18日，在一次演讲中，他口无遮拦地说了一句"女性堕落导致整个国家堕落"。

俞敏洪侃侃而谈，"衡量和评价的方向决定了教育的方向，就像女生挑选男生的标准决定了这个国家男人的方向，中国男人就是要他赚钱至于说他良心好不好我不管，那所有的中国男人都会变成良心不好但是赚钱很多的男人，这正是现代中国女生的挑选男人的标准。"

鉴于以上判断，俞敏洪得出结论，"所以实际上一个国家到底好不好，常常说在女性，就是这个原因。现在中国是因为女性的堕落导致整个国家的堕落。"此话一出，语惊四座。

女演员张雨绮稍后毫无客气地在微博上发言，"我只能说，北大的教育和新东方的成功都没能帮你理解女性的价值，没让你能理解什么是平等的两性关系，甚至没帮你搞明白什么是平等。"

张雨绮也是一个粉丝众多的公众人物。她发言后，跟贴评论者蜂拥而至。

一个评论写道："引用鲁迅先生的一句话 '我以为在男权社会里，女人是决不会有这种大力量的，兴亡的责任，都应该男的负。但向来男性的作者，大抵将败亡的大罪，推在女性身上，这真是一钱不值的没有出息的男人。'"

另一个评论："大家误会俞大师了， 他说的是 ：女性堕落那中国就堕落这句话的本意：男性对于国来说，毛用没有。"

有人愤怒地说："女性同胞表示这锅不背！国家兴亡，匹夫有责！人人平等！"

当然也有人身攻击的："原来他夫人是以这样的标准挑选了他啊！"

中国全国妇联妇女研究所副所长、研究员姜秀花狠批俞敏洪的言论犯有"三宗罪"，第一他伤害了中国的国家形象，第二他伤害了全体女性，第三他伤害了具有男女平等意识的广大男性，"难道他们所有的打拼和成功都是为了取悦拜金女的需求吗？他们的幸福都是商品交换的结果吗？"

用道歉寻求谅解

俞敏洪毕业于北京大学西语系，留校数年后辞职创办了新东方教育集团。该公司于2006年在美国纽约证券交易所上市，是中国大陆第一家在美国上市的教育机构。这一背景至少奠定了俞敏洪教育评论家的地位。他曾发表文章指出，中国的孩子在全球的竞争力不够、一个人的成功跟他上什么大学无关。

他是一个"有话直说"的公众人物，其言论总会掀起不小的波澜，对此，俞敏洪习以为常。不过，他的"女性堕落导致国家堕落"论引发的反响，却让他一反常态。

眼看舆论失控，演讲的当晚，俞敏洪急忙发微博道歉，承认自己"没有表达好"，从而引起了误解。他写道，"由于没有表达好，引起了广大网友的误解，在此深表歉意。我想表达的真正意思是：一个国家的女性的水平，就代表了国家的水平。女性素质高，母亲素质高，就能够教育出高素质的孩子。男性也被女性的价值观所引导，女性如果追求知性生活，男性一定会变得更智慧；女性如果眼里只有钱，男性就会拼命去挣钱，忽视了精神的修炼。女性强则男人强，则国家强。"

俞敏洪一通推理过程的结论，从负面的批评性的"女性堕落导致整个国家堕落"变成了充满正能量的"女性强，则男人强，则国家强"。前一句话引来网络舆论的众怒，后一句作为回应的辩解还能博得谅解吗？