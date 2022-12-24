国家卫健委停发疫情通报 浙江省日增百万确诊

（德国之声中文网）在过去三年来几乎每天发布疫情通报的中国国家卫健委于12月25日宣布：「从即日起，不再发布每日疫情信息，将由中国疾控中心发布相关疫情信息，供参考和研究使用。」国家卫健委并未解释做出此决定的原因。

改由疾控中心发布

中国疾控中心在同天发布的声明称：「从即日起，由中国疾病预防控制中心在网站发布新型冠状病毒肺炎确诊、重症、危重症和和因新型冠状病毒肺炎死亡病例信息以及全国新冠病毒疫苗接种等相关信息，供公众了解和相关科研机构研究使用。 」根据疾控中心数据，12月24日0至24时，中国新增确诊病例2983例，无新增死亡病例。

尽管近几周感染人数创下新高，但在国家卫健委停止发布每日感染和死亡数据之前，就已经不再向世界卫生组织提供医院数据。据路透社报导，在世卫最新的两周报告数据中，都缺乏了中国新冠肺炎的住院人数。事实上，从12月中旬起，中国官方发布的正式疫情数字就不包括无肺炎症状的阳性感染者，各地也已经不再进行大规模核酸检测，许多感染者未被纳入统计。

数字引起质疑

国家卫健委停止发布疫情通报一事在网上引起了讨论，有中国网友表示：「虚假信息不发也罢！看了让人生气。」也有人认为：「其实从放开那一刻，从停止核酸那一天，就没必要发布那个数据了。每天一个省就增长几十例，还没有大家的朋友圈多，消耗自己的公信力。」

此外，中国的新冠死亡数字也遭质疑与事实脱节，官方发布的死亡病例数12月至今只有十余起。国家卫健委本周还对外界表示，目前的死亡数字只统计直接死于新冠病毒引起的呼吸衰竭病例，至于新冠感染造成的原有基础疾病恶化而死亡之患者则不在统计之内。

北京殡仪馆压力山大

青岛、浙江数字较真实

不过，也有一些地方政府公开发布相对真实的疫情数字。山东省青岛市卫健委主任薄涛12月23日对外界表示，按照监测数据推测，青岛目前每日新增感染量为49万人-53万人，且今后两天会在此基础上以10%增速增加。青岛市常住人口约为1000万，相当于每天新增感染约5%的人口。

另外，一位浙江省卫健委官员也在12月25日的疫情发布会提到，目前浙江省每天新增报告的阳性人数已突破100万例。预计浙江的高峰将提前到达，在元旦前后进入高位平台期，期间日新增阳性人员最高将达200万，高峰期将在春节前逐步回落。

最危险的几周

自从松绑防疫政策后，中国各大城市出现感染者激增的局面。药品供不应求、医院人满为患，由于死亡人数上升，火葬场和殡仪馆也出现排队等候的景象。中国的医疗系统近来一直处于巨大的压力之下，医院员工被要求带病上班，甚至退休医务人员也被召回帮助基层工作。

英国经济研究机构凯投经济一份研究报告提到：「中国正在进入新冠疫情最危险的几周。 当局目前几乎没有做出任何努力以减缓感染的蔓延，而且随着农历新年接近，返乡『春运』即将开始，中国任何尚未到达新冠高峰的地区都将很快进入这种状态。」

据健康数据分析公司Airfinity估计，目前中国每天可能有超过5000人死于新冠疾病。该公司称，借着依照中国各省区数据基础上建立的模型，得出的数字表明，目前中国的每日新增感染人数在百万以上。华盛顿大学下属的美国健康指标与评估研究所（IHME）的最新模型预测，中国的病例将在4月1日左右达到峰值，至2023年将有超过100万人死亡。

疫情海啸 中国各地医院直面冲击

（综合报导）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。