 国家卫健委停发疫情通报 浙江省日增百万确诊 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.12.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

国家卫健委停发疫情通报 浙江省日增百万确诊

中国国家卫健委宣布不再发布每日疫情信息，改由疾控中心公布每日数据。比起中央发布的信息明显与现况不符，山东省青岛市和浙江省等地方政府都开始提供较为接近真实情况的数字。

新冠感染人数暴增导致医院人满为患，重庆市第五人民医院的病患被安置在医院大厅

新冠感染人数暴增导致医院人满为患，重庆市第五人民医院的病患被安置在医院大厅

（德国之声中文网）在过去三年来几乎每天发布疫情通报的中国国家卫健委于12月25日宣布：「从即日起，不再发布每日疫情信息，将由中国疾控中心发布相关疫情信息，供参考和研究使用。」国家卫健委并未解释做出此决定的原因。

改由疾控中心发布

中国疾控中心在同天发布的声明称：「从即日起，由中国疾病预防控制中心在网站发布新型冠状病毒肺炎确诊、重症、危重症和和因新型冠状病毒肺炎死亡病例信息以及全国新冠病毒疫苗接种等相关信息，供公众了解和相关科研机构研究使用。 」根据疾控中心数据，12月24日0至24时，中国新增确诊病例2983例，无新增死亡病例。

尽管近几周感染人数创下新高，但在国家卫健委停止发布每日感染和死亡数据之前，就已经不再向世界卫生组织提供医院数据。据路透社报导，在世卫最新的两周报告数据中，都缺乏了中国新冠肺炎的住院人数。事实上，从12月中旬起，中国官方发布的正式疫情数字就不包括无肺炎症状的阳性感染者，各地也已经不再进行大规模核酸检测，许多感染者未被纳入统计。 

数字引起质疑

国家卫健委停止发布疫情通报一事在网上引起了讨论，有中国网友表示：「虚假信息不发也罢！看了让人生气。」也有人认为：「其实从放开那一刻，从停止核酸那一天，就没必要发布那个数据了。每天一个省就增长几十例，还没有大家的朋友圈多，消耗自己的公信力。」

此外，中国的新冠死亡数字也遭质疑与事实脱节，官方发布的死亡病例数12月至今只有十余起。国家卫健委本周还对外界表示，目前的死亡数字只统计直接死于新冠病毒引起的呼吸衰竭病例，至于新冠感染造成的原有基础疾病恶化而死亡之患者则不在统计之内。 

北京殡仪馆压力山大

青岛、浙江数字较真实

不过，也有一些地方政府公开发布相对真实的疫情数字。山东省青岛市卫健委主任薄涛12月23日对外界表示，按照监测数据推测，青岛目前每日新增感染量为49万人-53万人，且今后两天会在此基础上以10%增速增加。青岛市常住人口约为1000万，相当于每天新增感染约5%的人口。 

另外，一位浙江省卫健委官员也在12月25日的疫情发布会提到，目前浙江省每天新增报告的阳性人数已突破100万例。预计浙江的高峰将提前到达，在元旦前后进入高位平台期，期间日新增阳性人员最高将达200万，高峰期将在春节前逐步回落。

最危险的几周

自从松绑防疫政策后，中国各大城市出现感染者激增的局面。药品供不应求、医院人满为患，由于死亡人数上升，火葬场和殡仪馆也出现排队等候的景象。中国的医疗系统近来一直处于巨大的压力之下，医院员工被要求带病上班，甚至退休医务人员也被召回帮助基层工作。

英国经济研究机构凯投经济一份研究报告提到：「中国正在进入新冠疫情最危险的几周。 当局目前几乎没有做出任何努力以减缓感染的蔓延，而且随着农历新年接近，返乡『春运』即将开始，中国任何尚未到达新冠高峰的地区都将很快进入这种状态。」

据健康数据分析公司Airfinity估计，目前中国每天可能有超过5000人死于新冠疾病。该公司称，借着依照中国各省区数据基础上建立的模型，得出的数字表明，目前中国的每日新增感染人数在百万以上。华盛顿大学下属的美国健康指标与评估研究所（IHME）的最新模型预测，中国的病例将在4月1日左右达到峰值，至2023年将有超过100万人死亡。

疫情海啸 中国各地医院直面冲击

（综合报导）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

dpatopbilder - 21.12.2022, China, Zhuozhou: Patienten werden im Baoding No. 2 Central Krankenhaus behandelt. Von Null-Covid zu planloser Lockerung: Seit der Explosion der Corona-Fälle und dem abrupten Ende der rigorosen Null-Toleranz-Strategie in China vor zwei Wochen verbreitet sich das Virus mit hoher Geschwindigkeit im Milliardenvolk. Vielerorts sind die Krankenhäuser voll. Foto: Dake Kang/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

中国新冠疫情: 三周或已感染2.5亿人 24.12.2022

据彭博社、《金融时报》等媒体的消息，中国国家卫健委在12月21日的一次会议上估计，本月初至今，全国累计已有约2.48亿人感染。但是官方正式发布的死亡病例数12月至今只有十余起。

Medical staff moves a patient into a fever clinic at Chaoyang Hospital in Beijing, China December 13, 2022, in this screen grab taken from a Reuters TV video. REUTERS TV via REUTERS

德语媒体：德国应对中国疫情保持警惕 24.12.2022

德意志广播电台探讨是否有必要如德国政治家所呼吁，仅仅因担心变种病毒就暂停德中之间的航班。 《每日镜报》则点出中国政府所犯的错误，并呼吁应继续建议中国批准使用效果较好的mRNA疫苗。

Medical staff moves a patient into a fever clinic at Chaoyang Hospital in Beijing, China December 13, 2022, in this screen grab taken from a Reuters TV video. REUTERS TV via REUTERS

中国改变新冠死亡标准：死于基础病不算 21.12.2022

中国的疫情仍在快速上升，官方公布的确诊和死亡数字却少得令人难以置信。卫生部门确认，新冠死亡的判断标准发生了改变，这让民众和专家感到不安。

广告

评论分析

中國政府還能依靠「GDP主义」提振经济嗎？

客座评论：GDP主义能够重振中国经济吗？

政治评论员邓聿文认为，最好的提振信心的方式，当然是改变之前国进民退的政策取向，重新拥抱资本和私营经济。不过，之前中国政府常用的办法是否还能适用于目前的局面？曾经让中国高速发展了40年的GDP主义，又对中国造成了哪些负面影响？